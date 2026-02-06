Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»

Ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχεται κάθε εβδομάδα στο MAD TV νέους καλεσμένους στην εκπομπή «Spill the Tea». Αυτή τη φορά, στο στούντιο βρέθηκε ο Σόλων Τσούνης, ο οποίος αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στις σειρές του Alpha «Το σόι σου» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ συμμετέχει και στη θεατρική παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου στο θέατρο Αλκυονίς.

Μιλώντας για τη δουλειά του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του στη σειρά «Το σόι σου», τονίζοντας: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας», ενώ αποκάλυψε και το κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα: «Γελάμε συνέχεια στα γυρίσματα για το Σόι σου, έχουμε γίνει μια οικογένεια».

Ο Σόλων Τσούνης μίλησε και για τις ανησυχίες που είχε στα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής, λέγοντας: «Στην αρχή φοβήθηκα μην μου βάλουν ταμπέλες σε αυτό το χώρο. Πλέον, δεν με νοιάζει». Παράλληλα, στάθηκε και στις δυσκολίες του επαγγέλματος, σημειώνοντας: «Όταν είσαι ηθοποιός, έρχεσαι αντιμέτωπος με ψυχολογικές δυσκολίες». Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε δεχτεί πρόταση για έναν πολύ γνωστό ρόλο: «Μου είχε γίνει πρόταση να πρωταγωνιστήσω στην τηλεοπτική σειρά Το Νησί».

Ο ηθοποιός μίλησε και για μελλοντικά του σχέδια, δηλώνοντας: «Θα με ενδιέφερε να παρουσιάσω μια εκπομπή που να αφορά τις τέχνες», ενώ δεν έκρυψε και τον προβληματισμό του για τη θέση των καλλιτεχνών στη χώρα μας: «Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται η αξία των καλλιτεχνών».

Δες ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

