Σαρώνει το Suburra στο Netflix – Η σειρά που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Ρώμης

Η ιταλική σειρά του Netflix Suburra: Blood on Rome εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενθουσιασμό στους θεατές, οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν μια από τις πιο καθηλωτικές crime παραγωγές που έχουν περάσει από την πλατφόρμα. Πολλοί τη θεωρούν πλέον απαραίτητη επιλογή για όσους αγαπούν τις σκοτεινές ιστορίες εξουσίας, διαφθοράς και εγκλήματος.

Την τριετία 2017–2020, η ιταλική τηλεόραση γνώρισε μια σπάνια στιγμή ποιότητας με την προβολή αυτού του σκληρού μαφιόζικου θρίλερ, το οποίο ολοκληρώθηκε σε 3 σεζόν. Η πρεμιέρα της σειράς σημείωσε απόλυτη αποδοχή από τους κριτικούς, φτάνοντας το 100% στο Rotten Tomatoes, επιβεβαιώνοντας από νωρίς ότι πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές σειρές του Netflix, διαθέσιμη μέχρι και σήμερα για streaming. Βασισμένο σε αληθινά στοιχεία και δομές του οργανωμένου εγκλήματος, το Suburra ξεδιπλώνει έναν αδυσώπητο κόσμο όπου η μαφία, η πολιτική διαπλοκή και τα σκοτεινά παρασκήνια της Εκκλησίας συγκρούονται ανελέητα. Πρόκειται για ένα σύμπαν γεμάτο βία και ίντριγκα, στο οποίο κανένας χαρακτήρας δεν μένει ανεπηρέαστος και τίποτα δεν είναι πραγματικά καθαρό.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται τρεις νεαροί άνδρες με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή μοίρα. Ο Aureliano Adami (Alessandro Borghi), ο εκρηκτικός Alberto «Spadino» Anacleti (Giacomo Ferrara) από τη φυλή των Sinti και ο Gabriele «Lele» Marchilli (Eduardo Valdarnini), γιος αστυνομικού που παρασύρεται στον κόσμο των ναρκωτικών. Οι δεσμοί τους δοκιμάζονται διαρκώς, καθώς η φιλοδοξία, η προδοσία και ο αγώνας για επιβίωση απειλούν να διαλύσουν κάθε έννοια φιλίας. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του Netflix, η πλοκή ξεκινά το 2008, όταν μια φαινομενικά απλή διαμάχη για μια παραθαλάσσια έκταση κοντά στη Ρώμη εξελίσσεται σε μια αιματηρή σύγκρουση που μπλέκει εγκληματικές οργανώσεις, διεφθαρμένους πολιτικούς και το Βατικανό.

Η σειρά ξεχωρίζει για τη βαριά, σκοτεινή της ατμόσφαιρα, τη ρεαλιστική απεικόνιση της βίας και τους ηθικά γκρίζους χαρακτήρες. Απευθύνεται κυρίως σε θεατές που εκτίμησαν σειρές όπως Peaky Blinders, προσφέροντας όμως μια πιο ωμή και αυθεντική ευρωπαϊκή προσέγγιση στο είδος του crime drama.

Όπως μεταδίδει το hellomagazine.com, οι κριτικές των θεατών είναι σχεδόν καθολικά θετικές. Ένας χρήστης σημειώνει: «Σπουδαίες ερμηνείες, δυναμικοί χαρακτήρες και πλοκή που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Η Ρώμη παρουσιάζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. 9 στα 10, χωρίς δεύτερη σκέψη». Άλλος σχολιαστής γράφει: «Καθαρή ιταλική ποιότητα. Το Suburra σε καθηλώνει από το πρώτο επεισόδιο. Ευτυχώς που του έδωσα μια ευκαιρία». Ενώ ένας τρίτος προσθέτει: «Μία από τις πιο απορροφητικές σειρές που έχω δει. Το σενάριο, η σκηνοθεσία και οι χαρακτήρες δένουν άψογα. Καμία σχέση με το χολιγουντιανό ύφος, σε τραβάει μέσα στον κόσμο της».

