Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα

Μια αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε έκανε γνωστή μια Ελληνίδα ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως διεκδικεί ρόλο σε διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με πρωταγωνιστή έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Hollywood, τον Brad Pitt. Η ίδια παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε οντισιόν για ταινία στην οποία θα εμφανίζεται ο ηθοποιός και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναμονή για την τελική απάντηση. Η δήλωση έγινε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής της, αιφνιδιάζοντας τους δημοσιογράφους.

Ο λόγος για τη Στεφανία Γουλιώτη, την ηθοποιό που το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Η ίδια βρέθηκε στην avant premiere της νέας σειράς της ΕΡΤ με τίτλο «Αύριο» και, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις ξένες παραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη. «Έχω κάνει κάστινγκ για κινηματογραφική ταινία με τον Brad Pitt. Υπήρχε το ενδεχόμενο να έχουμε κοινή σκηνή. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία ενημέρωση – ούτε θετική ούτε αρνητική», ανέφερε χαρακτηριστικά, κρατώντας χαμηλούς τόνους αλλά προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

Η παραγωγή για την οποία μίλησε είναι η ταινία «The Riders», μέρος της οποίας θα γυριστεί στην Ύδρα. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο Brad Pitt και άλλα μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου αναμένεται να βρεθούν στο νησί του Αργοσαρωνικού, το οποίο μετατρέπεται σε κινηματογραφικό σκηνικό. Στην Ύδρα, αυτή την περίοδο, οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι συνεννοήσεις με τις τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους των γυρισμάτων θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά, λόγω της παρουσίας διεθνών σταρ.





Με την ταινία αυτή, το νησί επιστρέφει δυναμικά στο παγκόσμιο κινηματογραφικό ενδιαφέρον, σχεδόν 7 δεκαετίες μετά το ιστορικό «Το Παιδί και το Δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν, που το 1957 άνοιξε τον δρόμο για τις διεθνείς παραγωγές στην Ελλάδα. Το «The Riders» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η πλοκή ακολουθεί έναν άνδρα που ταξιδεύει στην Ευρώπη αναζητώντας τη γυναίκα του, η οποία έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς, έχοντας στο πλευρό του τη μικρή του κόρη.





Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν προς τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η παραγωγή έχει ήδη πραγματοποιήσει ανοιχτά κάστινγκ και για κατοίκους της περιοχής, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια διεθνή κινηματογραφική εμπειρία.

Εξωτερική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

