Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα

Πώς το σωστό timing στο βραδινό επηρεάζει τον ύπνο, τον μεταβολισμό και την ευεξία σου τον χειμώνα

Ο χειμώνας αλλάζει τις καθημερινές μας συνήθειες και το βραδινό γεύμα δεν αποτελεί εξαίρεση. Με τις μέρες να μικραίνουν, το κρύο να μας ωθεί σε πιο «βαριές» επιλογές και το σώμα να λειτουργεί με διαφορετικούς ρυθμούς, η ώρα που τρώμε το τελευταίο μας γεύμα παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζουμε.

Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή και τον κιρκάδιο ρυθμό, η πιο σωστή ώρα για βραδινό τον χειμώνα είναι ιδανικά μεταξύ 18:30 και 20:00. Σε αυτό το χρονικό παράθυρο ο οργανισμός προλαβαίνει να ολοκληρώσει την πέψη πριν τον ύπνο, βοηθώντας τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Όταν τρώμε αργά το βράδυ, ιδιαίτερα μετά τις 21:00, το σώμα δυσκολεύεται να διαχειριστεί την ενέργεια, καθώς οι μεταβολικές λειτουργίες επιβραδύνονται. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι φούσκωμα, κακός ύπνος και αυξημένη αποθήκευση λίπους. Τον χειμώνα, που κινούμαστε λιγότερο και κοιμόμαστε νωρίτερα, αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Ένας επιπλέον λόγος που το έγκαιρο βραδινό είναι σημαντικό είναι η θερμοκρασία. Το σώμα χρειάζεται να ρίξει τη θερμοκρασία του για να προετοιμαστεί για ύπνο. Ένα βαρύ ή αργοπορημένο γεύμα κρατά τον οργανισμό «σε εγρήγορση», δυσκολεύοντας τη χαλάρωση και την ξεκούραση.

Φυσικά, δεν έχει σημασία μόνο το πότε, αλλά και το τι. Ένα ισορροπημένο χειμωνιάτικο βραδινό καλό είναι να περιλαμβάνει πρωτεΐνη καλής ποιότητας, λαχανικά και μικρή ποσότητα υδατανθράκων, αποφεύγοντας τα βαριά λιπαρά και τα πολλά σάκχαρα. Έτσι, το σώμα λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται χωρίς να επιβαρύνεται.

Το να φας βραδινό λοιπόν νωρίτερα τον χειμώνα δεν είναι απλώς θέμα πειθαρχίας, αλλά ένας απλός τρόπος να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να λειτουργεί καλύτερα. Λίγη προσαρμογή στο ρολόι σου μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ενέργεια, τον ύπνο και τη συνολική σου ευεξία.

