Mad Bubble
Mad Bubble
TV 30.01.2026

Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega

Όλα όσα θα δούμε τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 21:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Από τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ο κόσμος των ηρώων της σειράς, όπως τον γνωρίζουν, θα καταρρεύσει. Ποιος θα καταφέρει -και με τι κόστος- να βγει αλώβητος;

Η Αρετή αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το κόλπο που σκοπεύει να του στήσει ο Νταγιάννος. Μία έκρηξη στο εργοτάξιο της ERGAN θα φέρει ασύλληπτη αναστάτωση, ενώ ένας εργάτης θα χάσει τη ζωή του. Η Αρετή δέχεται μία πρόταση για δουλειά και πηγαίνει, ανυποψίαστη, σε μία καλοστημένη παγίδα. Ο Σάββας επιστρέφει στο σπίτι, προκαλώντας την οργή της Άσπας και τη ρήξη ανάμεσα στον Νταγιάννο και τη Μαρίκα.

Διάβασε επίσης: Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega

Επεισόδιο 32 (Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου)

Η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του γιου του, ενώ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μίνα για να την πείσει να βάλει τέλος στη σχέση τους. Η Ελένη βυθίζεται ξανά στο αλκοόλ, ο Χάρης προσπαθεί να τη συγκρατήσει και την ώρα που όλοι παλεύουν με τα δικά τους αδιέξοδα, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο θα ανατρέψει τα πάντα.


Επεισόδιο 33 (Τρίτη 3 Φεβρουαρίου)

Η έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ένας από τους εργάτες χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία εντοπίζει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ενώ η Αρετή βρίσκεται δίπλα στον Οδυσσέα, για να του δώσει κουράγιο. Η Ελένη λέει στον Πωλ την αλήθεια για τον πίνακα και έρχονται ξανά σε ρήξη με την αδερφή της. Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αναταραχή και ο Σάββας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του.

Επεισόδιο 34 (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου)

Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία όρθια, ο Σταύρος, οργισμένος, ζητά απαντήσεις και τα ΜΜΕ στήνουν πόλεμο. Ο Νταγιάννος πιέζει τον Σάββα να επιστρέψει στο σπίτι κι εκείνος παλεύει ανάμεσα στη Μίνα και στο βάρος της οικογένειας. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.

Επεισόδιο 35 (Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου)

Ο Οδυσσέας με τον Σταύρο βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην εταιρία το χτύπημα στο εργοτάξιο. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι αναστατώνει την Άσπα και φέρνει σε αντιπαράθεση τον Νταγιάννο με την Μαρίκα, ενώ ο Πωλ χάνει την εμπιστοσύνη του στη Μιρέλλα με αφορμή τον πίνακα. Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

MegaTV Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια Μια νύχτα μόνο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

30.01.2026
Επόμενο
Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα

Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα

30.01.2026

Δες επίσης

Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

30.01.2026
Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

30.01.2026
Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega
TV

Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega

30.01.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή
TV

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

30.01.2026
Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega
TV

Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Πρεμιέρα για το νέο αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του Mega

30.01.2026
Καλημέρα Ελλάδα: Ο Στέφανος Σίσκος είναι ο νέος συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Ο Στέφανος Σίσκος είναι ο νέος συμπαρουσιαστής του Παναγιώτη Στάθη

30.01.2026
Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»
TV

Σόλων Τσούνης: Η απάντηση για το αν θα συνεχίσει του χρόνου το «Σόι σου»

30.01.2026
Στην Cosmote TV η 68η τελετή απονομής των Grammy
TV

Στην Cosmote TV η 68η τελετή απονομής των Grammy

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία