Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega

Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Από τη Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ο κόσμος των ηρώων της σειράς, όπως τον γνωρίζουν, θα καταρρεύσει. Ποιος θα καταφέρει -και με τι κόστος- να βγει αλώβητος;

Η Αρετή αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το κόλπο που σκοπεύει να του στήσει ο Νταγιάννος. Μία έκρηξη στο εργοτάξιο της ERGAN θα φέρει ασύλληπτη αναστάτωση, ενώ ένας εργάτης θα χάσει τη ζωή του. Η Αρετή δέχεται μία πρόταση για δουλειά και πηγαίνει, ανυποψίαστη, σε μία καλοστημένη παγίδα. Ο Σάββας επιστρέφει στο σπίτι, προκαλώντας την οργή της Άσπας και τη ρήξη ανάμεσα στον Νταγιάννο και τη Μαρίκα.

Επεισόδιο 32 (Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου)

Η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του γιου του, ενώ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μίνα για να την πείσει να βάλει τέλος στη σχέση τους. Η Ελένη βυθίζεται ξανά στο αλκοόλ, ο Χάρης προσπαθεί να τη συγκρατήσει και την ώρα που όλοι παλεύουν με τα δικά τους αδιέξοδα, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο θα ανατρέψει τα πάντα.





Επεισόδιο 33 (Τρίτη 3 Φεβρουαρίου)

Η έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ένας από τους εργάτες χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία εντοπίζει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ενώ η Αρετή βρίσκεται δίπλα στον Οδυσσέα, για να του δώσει κουράγιο. Η Ελένη λέει στον Πωλ την αλήθεια για τον πίνακα και έρχονται ξανά σε ρήξη με την αδερφή της. Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί αναταραχή και ο Σάββας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του.

Επεισόδιο 34 (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου)

Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία όρθια, ο Σταύρος, οργισμένος, ζητά απαντήσεις και τα ΜΜΕ στήνουν πόλεμο. Ο Νταγιάννος πιέζει τον Σάββα να επιστρέψει στο σπίτι κι εκείνος παλεύει ανάμεσα στη Μίνα και στο βάρος της οικογένειας. Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.

Επεισόδιο 35 (Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου)

Ο Οδυσσέας με τον Σταύρο βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην εταιρία το χτύπημα στο εργοτάξιο. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι αναστατώνει την Άσπα και φέρνει σε αντιπαράθεση τον Νταγιάννο με την Μαρίκα, ενώ ο Πωλ χάνει την εμπιστοσύνη του στη Μιρέλλα με αφορμή τον πίνακα. Ο Οδυσσέας και ο Σταύρος προσπαθούν να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης και ταυτόχρονα αναζητούν την Αρετή, η οποία έχει εξαφανιστεί και βιώνει μια τρομακτική εμπειρία με τον άγνωστο φωτογράφο.

