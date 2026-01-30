Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι περισσότερες βιταμίνες μπορούν να ληφθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αλλά υπάρχουν ορισμένα συμπληρώματα που απαιτούν πιο προσεκτικό χρονοπρογραμματισμό. Ο σίδηρος, το μαγνήσιο και οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως η Α, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να μεγιστοποιηθεί η απορρόφησή τους και να μειωθούν οι παρενέργειες.
Η λήψη αυτών των συμπληρωμάτων διατροφής χωρίς προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία ή μειωμένη αποτελεσματικότητα. Κατανοώντας πότε είναι καλύτερο να τα καταναλώνεις, μπορείς να αξιοποιήσεις πλήρως τα οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία.
Σίδηρος
Ο σίδηρος βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας και στη μείωση της κόπωσης, αλλά η λήψη του με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό ή δυσκοιλιότητα. Επιπλέον, η καφεΐνη από τον καφέ μπορεί να δεσμεύσει τον σίδηρο και να μειώσει την απορρόφησή του. Ιδανικά, ο σίδηρος λαμβάνεται με γεύμα και περίπου 1-2 ώρες μετά τον πρωινό καφέ, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα.
Μαγνήσιο
Το μαγνήσιο, ειδικά σε μορφή γλυκινικού μαγνησίου, υποστηρίζει την ποιότητα του ύπνου και την χαλάρωση των μυών μέσω της ρύθμισης του νευροδιαβιβαστή GABA. Γι’ αυτό συνιστάται η λήψη του το βράδυ, μετά το δείπνο, ώστε να προάγει την ηρεμία και να βελτιώσει τον ύπνο. Η λήψη του το πρωί μπορεί να μην προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα.
Βιταμίνη Α
Η βιταμίνη Α είναι λιποδιαλυτή και έχει σημαντικό ρόλο στην όραση και την αντιοξειδωτική προστασία. Η λήψη της το πρωί χωρίς λιπαρά μειώνει την απορρόφησή της. Συνιστάται να τη συνδυάζετε με τροφές πλούσιες σε υγιή λιπαρά, όπως αβοκάντο, αυγά ή γιαούρτι, για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της. Άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι D, E και K, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις.
