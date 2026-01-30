Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Η ώρα που παίρνεις τα συμπληρώματά σου μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην απορρόφησή τους και στην ενέργεια σου μέσα στη μέρα

Οι περισσότερες βιταμίνες μπορούν να ληφθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αλλά υπάρχουν ορισμένα συμπληρώματα που απαιτούν πιο προσεκτικό χρονοπρογραμματισμό. Ο σίδηρος, το μαγνήσιο και οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως η Α, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να μεγιστοποιηθεί η απορρόφησή τους και να μειωθούν οι παρενέργειες.

Η λήψη αυτών των συμπληρωμάτων διατροφής χωρίς προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία ή μειωμένη αποτελεσματικότητα. Κατανοώντας πότε είναι καλύτερο να τα καταναλώνεις, μπορείς να αξιοποιήσεις πλήρως τα οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία.

Σίδηρος

Ο σίδηρος βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας και στη μείωση της κόπωσης, αλλά η λήψη του με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό ή δυσκοιλιότητα. Επιπλέον, η καφεΐνη από τον καφέ μπορεί να δεσμεύσει τον σίδηρο και να μειώσει την απορρόφησή του. Ιδανικά, ο σίδηρος λαμβάνεται με γεύμα και περίπου 1-2 ώρες μετά τον πρωινό καφέ, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα.

Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο, ειδικά σε μορφή γλυκινικού μαγνησίου, υποστηρίζει την ποιότητα του ύπνου και την χαλάρωση των μυών μέσω της ρύθμισης του νευροδιαβιβαστή GABA. Γι’ αυτό συνιστάται η λήψη του το βράδυ, μετά το δείπνο, ώστε να προάγει την ηρεμία και να βελτιώσει τον ύπνο. Η λήψη του το πρωί μπορεί να μην προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα.

Βιταμίνη Α

Η βιταμίνη Α είναι λιποδιαλυτή και έχει σημαντικό ρόλο στην όραση και την αντιοξειδωτική προστασία. Η λήψη της το πρωί χωρίς λιπαρά μειώνει την απορρόφησή της. Συνιστάται να τη συνδυάζετε με τροφές πλούσιες σε υγιή λιπαρά, όπως αβοκάντο, αυγά ή γιαούρτι, για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της. Άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι D, E και K, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις.





