Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 19.01.2026

Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας πορτοκάλι

portokali
Πότε το πορτοκάλι προσφέρει τα μέγιστα οφέλη και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται προσοχή στην κατανάλωσή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Γρήγορη ενέργεια, έντονη γεύση και υψηλή διατροφική αξία κάνουν το πορτοκάλι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα στην καθημερινή διατροφή. Είναι εύκολο, πρακτικό και ταιριάζει σχεδόν σε κάθε στιγμή της ημέρας, είτε ως σνακ είτε ως μέρος ενός γεύματος. Παρόλα αυτά, ο τρόπος και ο χρόνος κατανάλωσής του μπορούν να επηρεάσουν τόσο τα οφέλη του όσο και το πώς το «δέχεται» ο οργανισμός.

Αν και θεωρείται από τα πιο υγιεινά φρούτα, το πορτοκάλι δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους και σε όλες τις ώρες. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και φυσικά σάκχαρα το καθιστά ιδιαίτερα ωφέλιμο, όμως η οξύτητά του μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε ευαίσθητα στομάχια. Γι’ αυτό έχει σημασία να γνωρίζεις πότε αποδίδει καλύτερα και πότε χρειάζεται λίγη προσοχή.

portokali
Pinterest

Διάβασε επίσης: Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε

Γιατί το πορτοκάλι ξεχωρίζει διατροφικά

Το πορτοκάλι αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, καλύπτοντας σχεδόν τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού. Παράλληλα προσφέρει υδατάνθρακες για άμεση ενέργεια και φυτικές ίνες που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Η συμβολή του στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου το καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο στην καθημερινή διατροφή.

Πότε είναι καλύτερο να καταναλώνεται

Η κατανάλωση πορτοκαλιού μαζί με γεύμα μειώνει την πιθανότητα ενοχλήσεων στο στομάχι και βοηθά τον οργανισμό να το αξιοποιήσει καλύτερα. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ιδανικά ως ενδιάμεσο σνακ, προσφέροντας ενέργεια χωρίς να βαραίνει. Για όσους αθλούνται, μπορεί να καταναλωθεί πριν ή μετά την άσκηση, εφόσον δεν προκαλεί γαστρική δυσφορία.

Πρωινές ή βραδινές ώρες;

Για άτομα με ευαισθησία στο στομάχι ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η κατανάλωση πορτοκαλιού αργά το βράδυ μπορεί να είναι ενοχλητική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πρωινές και μεσημεριανές ώρες θεωρούνται πιο ασφαλείς και φιλικές για το πεπτικό σύστημα.

Πορτοκάλι και απορρόφηση σιδήρου

Η βιταμίνη C που περιέχει το πορτοκάλι βοηθά σημαντικά στην απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές και ζωικές πηγές. Γι’ αυτό συχνά προτείνεται να συνδυάζεται με γεύματα ή συμπληρώματα σιδήρου, ειδικά σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

αλλεργίες τροφές

Πότε χρειάζεται προσοχή

Παρότι είναι ασφαλές για τους περισσότερους, το πορτοκάλι μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα σε περιπτώσεις έντονης παλινδρόμησης, ερεθισμών στο στόμα ή συγκεκριμένων φαρμακευτικών αγωγών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ποσότητα και η συχνότητα κατανάλωσης καλό είναι να προσαρμόζονται ανάλογα.

Διάβασε επίσης: Γιατί η νέα διατροφική πυραμίδα έφερε τα πάνω κάτω σε όσα ξέραμε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή πορτοκάλι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok

To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok

19.01.2026

Δες επίσης

To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok
Food

To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok

19.01.2026
Πώς να διακοσμήσεις το σπίτι σου σαν να έχει βγει από rom-com των 00’s
Life

Πώς να διακοσμήσεις το σπίτι σου σαν να έχει βγει από rom-com των 00’s

19.01.2026
Πέθανε ο Valentino Garavani: Ο «Αυτοκράτορας» της ιταλικής μόδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών
Fashion

Πέθανε ο Valentino Garavani: Ο «Αυτοκράτορας» της ιταλικής μόδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

19.01.2026
Πόσο κοστίζει μια διανυκτέρευση στο κάστρο που γυρίζεται το The White Lotus
Life

Πόσο κοστίζει μια διανυκτέρευση στο κάστρο που γυρίζεται το The White Lotus

19.01.2026
Αυτά είναι τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να χωρίσεις από τον σύντροφό σου
Life

Αυτά είναι τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να χωρίσεις από τον σύντροφό σου

19.01.2026
Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα
Life

Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα

19.01.2026
Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026
Fashion

Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

19.01.2026
6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026
Beauty

6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

19.01.2026
The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα
Fashion

The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης