Από την προδοσία μέχρι την εγκατάλειψη: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος κάθε ζωδίου

Κάθε ζώδιο έχει τα ταλέντα του, τα δυνατά του σημεία, τις μικρές του ιδιορρυθμίες… αλλά και έναν φόβο που δύσκολα παραδέχεται. Άλλος φοβάται τη μοναξιά, άλλος την απόρριψη, κι άλλος το να χάσει τον έλεγχο. Κάποιοι το κρύβουν πίσω από χιούμορ, άλλοι πίσω από δυναμισμό, και άλλοι πίσω από αδιαφορία. Όμως, βαθιά μέσα τους, όλοι έχουμε εκείνο το «κουμπί» που δεν θέλουμε να πατήσει κανείς. Δες παρακάτω αναλυτικά ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος κάθε ζωδίου:

Κριός

Φοβάται την αποτυχία και το να νιώσει αδύναμος. Ο Κριός θέλει πάντα να είναι πρώτος, δυνατός και έτοιμος για δράση. Η ιδέα ότι μπορεί να χάσει, να μείνει πίσω ή να εξαρτηθεί από άλλους τον αγχώνει περισσότερο απ’ όσο δείχνει.

Ταύρος

Ο μεγαλύτερος φόβος του είναι η ανασφάλεια και η απώλεια της σταθερότητας. Ο Ταύρος θέλει σιγουριά, ρουτίνα και άνεση. Οτιδήποτε απειλεί την οικονομική ή συναισθηματική του ασφάλεια τον βγάζει εκτός εαυτού.

Δίδυμοι

Τρέμουν τη βαρεμάρα και την απομόνωση. Οι Δίδυμοι θέλουν κίνηση, επικοινωνία και νέα ερεθίσματα. Η ιδέα μιας ζωής χωρίς ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ταξίδια ή αλλαγές τους φαίνεται σαν φυλακή.





Καρκίνος

Ο φόβος της απόρριψης και της εγκατάλειψης είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης του. Ο Καρκίνος δίνεται ολοκληρωτικά στους ανθρώπους που αγαπά και πληγώνεται βαθιά όταν νιώθει ότι δεν τον χρειάζονται πια.

Λέων

Φοβάται να περάσει απαρατήρητος. Ο Λέων θέλει να τον εκτιμούν, να τον θαυμάζουν και να νιώθει σημαντικός. Η αδιαφορία ή η έλλειψη αναγνώρισης τον πονά περισσότερο από μια ευθεία κριτική.

Παρθένος

Ο μεγαλύτερος φόβος του είναι το χάος και η αποτυχία. Η Παρθένος θέλει να έχει τον έλεγχο, να είναι σωστή και αποτελεσματική. Το ενδεχόμενο να κάνει λάθος ή να εκτεθεί την αγχώνει απίστευτα.

Ζυγός

Τρέμει τις συγκρούσεις και τη μοναξιά. Ο Ζυγός θέλει ισορροπία, αρμονία και συντροφικότητα. Η ιδέα ότι θα μείνει μόνος ή ότι θα χαλάσουν οι σχέσεις γύρω του τον γεμίζει άγχος.

Σκορπιός

Ο μεγαλύτερος φόβος του είναι η προδοσία. Ο Σκορπιός ανοίγεται δύσκολα, αλλά όταν το κάνει, το κάνει ολοκληρωτικά. Αν κάποιος προδώσει την εμπιστοσύνη του, το βιώνει σαν καταστροφή.

Τοξότης

Φοβάται την καταπίεση και τον περιορισμό. Ο Τοξότης χρειάζεται ελευθερία, χώρο και περιπέτεια. Η ιδέα μιας ζωής γεμάτης κανόνες, υποχρεώσεις και ρουτίνα τον κάνει να θέλει να… εξαφανιστεί.

Αιγόκερως

Ο φόβος της αποτυχίας και της κοινωνικής αποδοκιμασίας τον στοιχειώνει. Ο Αιγόκερως θέλει να πετύχει, να χτίσει κάτι σημαντικό και να τον σέβονται. Η ιδέα ότι θα θεωρηθεί αποτυχημένος τον βαραίνει πολύ.

Υδροχόος

Τρέμει την απώλεια της ελευθερίας και της μοναδικότητάς του. Ο Υδροχόος δεν θέλει να γίνει «ένας από τους πολλούς». Φοβάται να αναγκαστεί να ζήσει μια ζωή που δεν τον εκφράζει.

Ιχθύες

Ο μεγαλύτερος φόβος τους είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι Ιχθύες ζουν με το συναίσθημα, τα όνειρα και τη φαντασία. Η ψυχρότητα, η απόρριψη και η ωμή αλήθεια τους πληγώνουν περισσότερο απ’ όσο δείχνουν.

