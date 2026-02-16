Celeb News 16.02.2026

Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Η Dua Lipa εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί της Berlinale 2026 με ένα διάφανο φόρεμα Chanel, στηρίζοντας τον αρραβωνιαστικό της Callum Turner
Μαρία Χατζηγιάννη

Η διεθνής σταρ Dua Lipa έκανε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στο 76ο Berlinale International Film Festival στο Βερολίνο, όπου παρευρέθηκε για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Callum Turner, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Rosebush Pruning. Η εμφάνιση της pop τραγουδίστριας στο κόκκινο χαλί κατά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν από αυτές που συζητήθηκαν όσο λίγες.

Για τη βραδιά, η 30χρονη τραγουδίστρια επέλεξε ένα διάφανο, custom φόρεμα του οίκου Chanel, που ακολούθησε την τάση του «naked dress» στο κόκκινο χαλί. Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από λεπτό, ανοιχτό πλεκτό ύφασμα με off‑the‑shoulder λαιμόκοψη και πιο πυκνές λεπτομέρειες στο μπούστο και στο τελείωμα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι υφών και σιλουέτας. Δεδομένου ότι το σύνολο ήταν εντελώς see‑through, η Dua το συνδύασε με μαύρο ψηλόμεσο εσώρουχο για μια ισορροπία ανάμεσα στην τόλμη και στο στιλ.

https://www.instagram.com/dualipa/

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look με μαύρες γόβες Christian Louboutin «So Kate» σε μαύρο πατέν, ένα εντυπωσιακό κολιέ Bulgari Serpenti και διακριτικά σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε sleek κότσο. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε απαλούς, λαμπερούς τόνους με nude χείλη, προσδίδοντας μια φρέσκια αλλά glam αίσθηση στο σύνολο.

Στο πλευρό της, ο Callum Turner επέλεξε ένα κομψό σύνολο Louis Vuitton, με ανοιχτό καφέ σακάκι και παντελόνι, ανοιχτό μπλε πουκάμισο και γκρι γραβάτα, συμπληρώνοντας την elegant αισθητική της βραδιάς με ένα διαχρονικό αρσενικό look.

Η εμφάνιση της Dua Lipa έγινε viral τόσο για το fashion statement της όσο και για τη δυνατή της παρουσία στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της σε μια από τις πιο λαμπερές βραδιές του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την επιρροή της τόσο στη μουσική όσο και στη μόδα.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

76η Berlinale Berlinale Callum Turner dua lipa Διεθνές Φεστιβάλ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

16.02.2026
Επόμενο
Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

16.02.2026

Δες επίσης

Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball
Celeb News

Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball

16.02.2026
Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη
Celeb News

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη

16.02.2026
Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Celeb News

Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026
Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου
Celeb News

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

16.02.2026
Μυστικός γάμος για τη Maya Hawke και τον Christian Lee Hutson την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Celeb News

Μυστικός γάμος για τη Maya Hawke και τον Christian Lee Hutson την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026
Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής
Celeb News

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16.02.2026
Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

15.02.2026
Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»
Celeb News

Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

15.02.2026
Άννα Βίσση: Η συνάντηση στη σκηνή με τον Apon και η πρόταση-έκπληξη που του έκανε
Celeb News

Άννα Βίσση: Η συνάντηση στη σκηνή με τον Apon και η πρόταση-έκπληξη που του έκανε

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ