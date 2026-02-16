Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Η Dua Lipa εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί της Berlinale 2026 με ένα διάφανο φόρεμα Chanel, στηρίζοντας τον αρραβωνιαστικό της Callum Turner

Η διεθνής σταρ Dua Lipa έκανε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στο 76ο Berlinale International Film Festival στο Βερολίνο, όπου παρευρέθηκε για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Callum Turner, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Rosebush Pruning. Η εμφάνιση της pop τραγουδίστριας στο κόκκινο χαλί κατά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν από αυτές που συζητήθηκαν όσο λίγες.

Για τη βραδιά, η 30χρονη τραγουδίστρια επέλεξε ένα διάφανο, custom φόρεμα του οίκου Chanel, που ακολούθησε την τάση του «naked dress» στο κόκκινο χαλί. Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από λεπτό, ανοιχτό πλεκτό ύφασμα με off‑the‑shoulder λαιμόκοψη και πιο πυκνές λεπτομέρειες στο μπούστο και στο τελείωμα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι υφών και σιλουέτας. Δεδομένου ότι το σύνολο ήταν εντελώς see‑through, η Dua το συνδύασε με μαύρο ψηλόμεσο εσώρουχο για μια ισορροπία ανάμεσα στην τόλμη και στο στιλ.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look με μαύρες γόβες Christian Louboutin «So Kate» σε μαύρο πατέν, ένα εντυπωσιακό κολιέ Bulgari Serpenti και διακριτικά σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε sleek κότσο. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε απαλούς, λαμπερούς τόνους με nude χείλη, προσδίδοντας μια φρέσκια αλλά glam αίσθηση στο σύνολο.

Στο πλευρό της, ο Callum Turner επέλεξε ένα κομψό σύνολο Louis Vuitton, με ανοιχτό καφέ σακάκι και παντελόνι, ανοιχτό μπλε πουκάμισο και γκρι γραβάτα, συμπληρώνοντας την elegant αισθητική της βραδιάς με ένα διαχρονικό αρσενικό look.

Η εμφάνιση της Dua Lipa έγινε viral τόσο για το fashion statement της όσο και για τη δυνατή της παρουσία στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της σε μια από τις πιο λαμπερές βραδιές του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την επιρροή της τόσο στη μουσική όσο και στη μόδα.

