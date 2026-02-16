ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

Η DARA, μία από τις πιο γνωστές ποπ καλλιτέχνιδες στη Βουλγαρία και εξέχουσα προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής σκηνής των Βαλκανίων, βρέθηκε χθες στο πλευρό της Κατερίνας Στικούδη στον μεγάλο τελικό του Sing for Greece 2026. Η Dara παρακολούθησε τον διαγωνισμό από κοντά και, μόλις ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το νικητήριο τραγούδι του «Ferto», η ενέργειά της ήταν εκρηκτική: χόρευε, χειροκροτούσε και πανηγύριζε σαν τρελή, μεταφέροντας την ένταση και τον ενθουσιασμό της σε όλη την αίθουσα.

Η Dara έχει διαμορφώσει την εικόνα της σύγχρονης βουλγαρικής ποπ με τη μοναδική φωνή της, την επιβλητική σκηνική παρουσία και την αβίαστη ανάμειξη διαφορετικών μουσικών ειδών. Με πολυάριθμα Νο 1 τραγούδια στον επίσημο βουλγαρικό Airplay Chart, συνεργασίες με διεθνείς παραγωγούς και πάνω από 80 εκατομμύρια ακροάσεις και προβολές, η Dara έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως διεθνές μουσικό φαινόμενο.

Ο χαμός που δημιουργήθηκε με το τραγούδι της δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα. Πριν μερικές μέρες, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας φέρεται να σκέφτηκε σοβαρά την αποχώρησή της. Όλα ξεκίνησαν όταν το κοινό και η κριτική επιτροπή επέλεξαν τη νεαρή Dara για να εκπροσωπήσει τη χώρα της στη φετινή Eurovision στη Βιέννη. Μέσα σε λίγες ώρες, ξέσπασε έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για νοθεία στα αποτελέσματα. Σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η Dara δήλωσε ότι σκέφτεται να τα παρατήσει. Ωστόσο, η λογική επικράτησε και η Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση (BNT) ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία διεξήχθη «δίκαια και με ασφάλεια».

Η παρουσία της Dara στον τελικό του Sing for Greece 2026 και η ενέργεια με την οποία υποδέχτηκε τον Akylas επιβεβαίωσαν τη δύναμη της μουσικής και το πάθος που μπορεί να φέρει η Eurovision στο κοινό. Δες στα αποκλειστικά μας βίντεο πώς η Dara πανηγύρισε και χειροκρότησε τον νικητή, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες ενέργεια και συναίσθημα.

