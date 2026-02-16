Μουσικά Νέα 16.02.2026

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

Η Dara, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026, αποθέωσε τον Akyla στον τελικό του Sing for Greece 2026, χορεύοντας και χειροκροτώντας με πάθος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η DARA, μία από τις πιο γνωστές ποπ καλλιτέχνιδες στη Βουλγαρία και εξέχουσα προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής σκηνής των Βαλκανίων, βρέθηκε χθες στο πλευρό της Κατερίνας Στικούδη στον μεγάλο τελικό του Sing for Greece 2026. Η Dara παρακολούθησε τον διαγωνισμό από κοντά και, μόλις ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το νικητήριο τραγούδι του «Ferto», η ενέργειά της ήταν εκρηκτική: χόρευε, χειροκροτούσε και πανηγύριζε σαν τρελή, μεταφέροντας την ένταση και τον ενθουσιασμό της σε όλη την αίθουσα.

Η Dara έχει διαμορφώσει την εικόνα της σύγχρονης βουλγαρικής ποπ με τη μοναδική φωνή της, την επιβλητική σκηνική παρουσία και την αβίαστη ανάμειξη διαφορετικών μουσικών ειδών. Με πολυάριθμα Νο 1 τραγούδια στον επίσημο βουλγαρικό Airplay Chart, συνεργασίες με διεθνείς παραγωγούς και πάνω από 80 εκατομμύρια ακροάσεις και προβολές, η Dara έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως διεθνές μουσικό φαινόμενο.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ τραγούδησε το νικητήριο «Ferto» του Akyla και έγινε viral

Ο χαμός που δημιουργήθηκε με το τραγούδι της δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα. Πριν μερικές μέρες, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας φέρεται να σκέφτηκε σοβαρά την αποχώρησή της. Όλα ξεκίνησαν όταν το κοινό και η κριτική επιτροπή επέλεξαν τη νεαρή Dara για να εκπροσωπήσει τη χώρα της στη φετινή Eurovision στη Βιέννη. Μέσα σε λίγες ώρες, ξέσπασε έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για νοθεία στα αποτελέσματα. Σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η Dara δήλωσε ότι σκέφτεται να τα παρατήσει. Ωστόσο, η λογική επικράτησε και η Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση (BNT) ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία διεξήχθη «δίκαια και με ασφάλεια».

Η παρουσία της Dara στον τελικό του Sing for Greece 2026 και η ενέργεια με την οποία υποδέχτηκε τον Akylas επιβεβαίωσαν τη δύναμη της μουσικής και το πάθος που μπορεί να φέρει η Eurovision στο κοινό. Δες στα αποκλειστικά μας βίντεο πώς η Dara πανηγύρισε και χειροκρότησε τον νικητή, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες ενέργεια και συναίσθημα.

Video της Dara την ώρα που τραγουδούσε ο Akylas

Διάβασε επίσης: Η συγκινητική στιγμή που ο Akylas ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece 2026 κλαίγοντας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DARA Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 Ακύλας Βουλγαρία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από 5 μέρες νοσηλείας

Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από 5 μέρες νοσηλείας

16.02.2026
Επόμενο
Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

16.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

16.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»
Μουσικά Νέα

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό

16.02.2026
Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από 5 μέρες νοσηλείας
Μουσικά Νέα

Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από 5 μέρες νοσηλείας

16.02.2026
Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί επίσημα έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη
Μουσικά Νέα

Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί επίσημα έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ