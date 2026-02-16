Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από 5 μέρες νοσηλείας

Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την επιτυχημένη επέμβαση στη χολή και αναρρώνει πλέον στο σπίτι του

Στο σπίτι του επέστρεψε το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από 5 ημέρες νοσηλείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ο γνωστός τραγουδιστής πήρε εξιτήριο λίγο πριν το μεσημέρι και πλέον συνεχίζει την ανάρρωσή του σε οικείο περιβάλλον, έχοντας δίπλα του τους ανθρώπους του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η αποχώρησή του από το νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, καθώς η μετεγχειρητική του εικόνα κρίθηκε ιδιαίτερα θετική. Οι γιατροί έδωσαν το «πράσινο φως» για το εξιτήριο, διαπιστώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση λίθων από τη χολή. Η διαδικασία έγινε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, με το ιατρικό επιτελείο να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένο από την πορεία της επέμβασης. Όπως ανέφερε ο θεράπων ιατρός του, κ. Ζαφειρίου, όλα κύλησαν σύμφωνα με το πλάνο και ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπισε έντονους πόνους μετά το χειρουργείο. Η ανάρρωση εξελίχθηκε γρήγορα, γεγονός που επέτρεψε στους γιατρούς να εγκρίνουν την αποχώρησή του από το νοσοκομείο ήδη από την επόμενη ημέρα.





Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, αρχικά με συμπτώματα γρίπης τύπου Α. Παρότι η ίωση υποχώρησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι επίμονοι πόνοι οδήγησαν τους γιατρούς σε πιο αναλυτικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πλέον, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται στο σπίτι του και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών, ενώ η πορεία της υγείας του παρουσιάζει σταθερή και αισιόδοξη βελτίωση. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κυλήσουν με ξεκούραση και φροντίδα, ώστε να επανέλθει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

