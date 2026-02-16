Μουσικά Νέα 16.02.2026

Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από 5 μέρες νοσηλείας

Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την επιτυχημένη επέμβαση στη χολή και αναρρώνει πλέον στο σπίτι του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο σπίτι του επέστρεψε το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από 5 ημέρες νοσηλείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ο γνωστός τραγουδιστής πήρε εξιτήριο λίγο πριν το μεσημέρι και πλέον συνεχίζει την ανάρρωσή του σε οικείο περιβάλλον, έχοντας δίπλα του τους ανθρώπους του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η αποχώρησή του από το νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, καθώς η μετεγχειρητική του εικόνα κρίθηκε ιδιαίτερα θετική. Οι γιατροί έδωσαν το «πράσινο φως» για το εξιτήριο, διαπιστώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.

giorgos_mazwnakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Διάβασε επίσης: Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση λίθων από τη χολή. Η διαδικασία έγινε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, με το ιατρικό επιτελείο να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένο από την πορεία της επέμβασης. Όπως ανέφερε ο θεράπων ιατρός του, κ. Ζαφειρίου, όλα κύλησαν σύμφωνα με το πλάνο και ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπισε έντονους πόνους μετά το χειρουργείο. Η ανάρρωση εξελίχθηκε γρήγορα, γεγονός που επέτρεψε στους γιατρούς να εγκρίνουν την αποχώρησή του από το νοσοκομείο ήδη από την επόμενη ημέρα.


Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, αρχικά με συμπτώματα γρίπης τύπου Α. Παρότι η ίωση υποχώρησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι επίμονοι πόνοι οδήγησαν τους γιατρούς σε πιο αναλυτικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Πλέον, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται στο σπίτι του και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών, ενώ η πορεία της υγείας του παρουσιάζει σταθερή και αισιόδοξη βελτίωση. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κυλήσουν με ξεκούραση και φροντίδα, ώστε να επανέλθει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

16.02.2026
Επόμενο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

16.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

16.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»
Μουσικά Νέα

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό

16.02.2026
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto
Μουσικά Νέα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αποθεώθηκε απο τη Dara o Akylas – Τα video με την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που χορεύει Ferto

16.02.2026
Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί επίσημα έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη
Μουσικά Νέα

Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί επίσημα έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ