Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

Στην πιο πρόσφατη εκπομπή του Fitness O’ Clock, η Παναγιώτα Δόση μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της σχέση με τη γυμναστική, την καθημερινότητά της και την πορεία της στον χώρο του fitness.

Aποκάλυψε ότι η ενασχόλησή της με τη γυμναστική ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία και γρήγορα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της: «Η γυμναστική για μένα δεν είναι απλά χόμπι, είναι τρόπος ζωής. Με έχει διδάξει πειθαρχία, υπομονή και σεβασμό προς το σώμα μου».

Μιλώντας για τη ρουτίνα της, η ίδια τόνισε: «Ξεκινάω την ημέρα μου νωρίς το πρωί με τρέξιμο ή προπόνηση στο γυμναστήριο. Στη συνέχεια φροντίζω τη διατροφή μου και οργανώνω τα προγράμματα των μαθητών μου. Η προετοιμασία και η συνέπεια είναι το κλειδί».

Ακόμη, μοιράστηκε τις αγαπημένες της μορφές άσκησης: «Λατρεύω τη γιόγκα για τη συγκέντρωση και τη χαλάρωση, αλλά και την υψηλής έντασης προπόνηση για το σώμα και την ενέργεια. Το fitness για μένα δεν είναι μονοδιάστατο, είναι ένας συνδυασμός ψυχικής και σωματικής ισορροπίας».

Η καλεσμένη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην έμπνευση που της δίνουν οι μαθητές της: «Όταν βλέπω τους ανθρώπους να βελτιώνονται, να πετυχαίνουν τους στόχους τους, είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα. Αυτό με κρατάει πάντα ενθουσιασμένη και δημιουργική».

Τέλος, μοιράστηκε και προσωπικές στιγμές, όπως η σχέση της με τη διατροφή και το πώς διαχειρίζεται την καθημερινή πίεση: «Δεν υπάρχει τίποτα που να με σταματάει. Μαθαίνω να ακούω το σώμα μου και να φροντίζω τον εαυτό μου χωρίς τύψεις. Η ισορροπία είναι το παν».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης: «Θέλω να περάσω ένα μήνυμα σε όλους: μην τα παρατάτε, βρείτε κάτι που αγαπάτε και αφοσιωθείτε. Η πρόοδος δεν είναι πάντα γραμμική, αλλά η προσπάθεια αξίζει πάντα».

