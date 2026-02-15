Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Μεγάλου Τελικού ήταν ένα party αφιερωμένο στη Eurovision

Ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026 ξεκίνησε με ενθουσιασμό, χαμόγελα και ζωντάνια, με τους παρουσιαστές να υποδέχονται το κοινό με θετική διάθεση

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς βρισκόμαστε στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026. Οι φιναλίστ είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή, διεκδικώντας το εισιτήριο για τη Βιέννη και τον 70ό επετειακό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Μεγάλος Τελικός ξεκίνησε με ενθουσιασμό και χαμόγελα, καθώς οι τρεις παρουσιαστές, Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά, ανέβηκαν στη σκηνή και τους υποδέχτηκε το κοινό με ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Η χημεία τους ήταν αμέσως εμφανής, με αστεία σχόλια και διάθεση παιχνιδιού που έδωσε έναν αέρα ζωντάνιας και ζεστασιάς στη βραδιά, κάνοντας τους θεατές να νιώσουν σαν να βρίσκονται σε μια μεγάλη γιορτή.

Η βραδιά άνοιξε με μια όμορφη μουσική έκπληξη που ξεσήκωσε το κοινό από τα πρώτα λεπτά. Οι παρουσιαστές, μαζί με την Κλαυδία, κάθισαν σε δύο καναπέδες και παρουσίασαν ένα νοσταλγικό medley, ερμηνεύοντας αγαπημένα ελληνικά τραγούδια της Eurovision.

Μεταξύ αυτών, το «Δικό σου αστέρι» της Μαριάνας Ευστρατίου, η ελληνική συμμετοχή του 1989, το «Θα ‘ναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη» της Σοφίας Βώσσου που είχε ακουστεί στη σκηνή του διαγωνισμού το 1991 και το «Die for You» των Antique από το 2001. Η σκηνή γέμισε αμέσως νοσταλγία και ζωντάνια, ενώ το κοινό συμμετείχε με ενθουσιασμό, τραγουδώντας και χειροκροτώντας.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι της βραδιάς ανέβηκαν στη σκηνή για ένα medley με ελληνικές συμμετοχές που έχουν αφήσει εποχή, δημιουργώντας ένα διασκεδαστικό και ζωντανό act. Στο φινάλε, όλοι μαζί κάθισαν στους καναπέδες, κάνοντας σαν να παρακολουθούν τον διαγωνισμό στην τηλεόραση, γεμίζοντας τη σκηνή με χιούμορ και χαλαρή διάθεση.

Αμέσως μετά, οι παρουσιαστές έμειναν μόνοι στη σκηνή, εκπέμποντας στυλ και λάμψη. Ο Γιώργος Καπουτζίδης εντυπωσίασε με ένα κόκκινο βελούδινο σακάκι και μαύρο παντελόνι, η Κατερίνα Βρανά φόρεσε ένα λεοπάρ one-shoulder φόρεμα με εντυπωσιακά πράσινα σκουλαρίκια, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα ξεχώρισε με ένα μαύρο φόρεμα με διαφανείς λεπτομέρειες και ουρά mermaid, ολοκληρώνοντας ένα σκηνικό γεμάτο κομψότητα και θεατρικότητα.

Φυσικά, από αυτή την εντυπωσιακή έναρξη δεν θα μπορούσε να λείπει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να μοιραστεί την πορεία του στον θεσμό, προσφέροντας έμπνευση και κουράγιο στους συμμετέχοντες. Η παρουσία του έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη βραδιά, γεμίζοντας τη σκηνή με θετική ενέργεια. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι χιουμοριστικές στιγμές, με την Κατερίνα Βρανά να εκφράζει την αγάπη της στο πρόσωπό του.

Τέλος, οι παρουσιαστές παρουσίασαν στο κοινό τα μέλη της ελληνικής και της διεθνούς κριτικής επιτροπής. Παράλληλα, αποκάλυψαν τον τρόπο που θα λυθούν τυχόν ισοψηφίες: σε περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα στην ψήφο των κριτών και του κοινού, τον πρώτο λόγο θα έχει το κοινό, ενώ αν υπάρξει ισοψηφία μεταξύ των δύο κριτικών επιτροπών, προτεραιότητα θα έχει η ελληνική επιτροπή.

Να θυμίσουμε ότι οι δύο ημιτελικοί έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, με 14 τραγούδια να διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό και άλλες 14 συμμετοχές στον Β’ Ημιτελικό. Από κάθε ημιτελικό προκρίθηκαν 7 τραγούδια, σχηματίζοντας τη σύνθεση του Μεγάλου Τελικού. Τώρα, το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό ψήφων του κοινού και των δύο επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς. Όλα τα shows προβάλλονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει την κορύφωση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

