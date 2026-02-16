Μουσικά Νέα 16.02.2026

Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος

Μετά το act του στον Μεγάλο Τελικό, ο τραγουδιστής αποκάλυψε στις κάμερες τον ενδεχόμενο της δικής του συμμετοχής στον μουσικό διαγωνισμό
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026, μέσα από τον οποίο ο Akylas αναδείχθηκε ως ο καλλιτέχνης που πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη. Και όσο η αγωνία μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κορυφωνόταν, στη σκηνή ανέβηκε ο Χρήστος Μάτστορας, ο οποίος ερμήνευσε δικές του επιτυχίες αλλά και hits που άφησαν εποχή στον διαγωνισμό.

Βέβαια, μόλις τελείωσε η βραδιά, ο τραγουδιστής βρέθηκε στα backstage κάνοντας δηλώσεις για την εμπειρία του, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας δικής του συμμετοχής στον διαγωνισμό: «Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου στη σκηνή της Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει κι εμείς συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτός αλλά είχαμε πλήρη άγνοια. Καμιά φορά νοσταλγώ πόσο άνετα νιώθαμε τότε ο ένας με τον άλλον επάνω στη σκηνή».

https://www.instagram.com/xmastoras/

Για όσους δεν θυμούνται, ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει τη δική του ιστορία με τον θεσμό της Eurovision. Στα πρώτα του βήματα, συμμετείχε μαζί με τις Μέλισσες στον εθνικό τελικό του 2010 με το τραγούδι «Κινέζος», τη χρονιά που τελικά την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γιώργος Αλκαίος με το «Ώπα».


Όσα είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

Οι ρεπόρτερ θέλησαν να αποσπάσουν και ένα σχόλιο για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Εκεί ο Χρήστος Μάστορας απάντησε: «Ο Γιώργος, εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, είναι και φίλος μου. Έχουμε περάσει τόσο όμορφα στο Voice. Του εύχομαι να είναι καλά. Τον παρακολουθώ στενά καλλιτεχνικά και αυτό που έχει προσφέρει στον κόσμο της μουσικής είναι τόσο ιδιαίτερο για τα δεδομένα της Ελλάδας».


