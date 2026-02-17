Βουρκωμένος ο Παναγιώτης Στάθης – Έχασε τη μητέρα του πριν βγει στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

Συγκλονισμένος ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» ότι έχασε τη μητέρα του λίγα λεπτά πριν την εκπομπή

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε στον «αέρα» της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα ότι έχασε τη μητέρα του, στα τελευταία λεπτά της σημερινής μετάδοσης, το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου.

Εμφανώς συγκινημένος και με βουρκωμένα μάτια, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, αφού ευχαρίστησε τους καλεσμένους του στο στούντιο, θέλησε να μοιραστεί τη δύσκολη είδηση με τους τηλεθεατές.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή.Να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

