Με τη Naomi Campbell στο εξώφυλλο κάνει πρεμιέρα το Elle Afrique Francophone

Η Naomi Campbell πρωταγωνιστεί στο πρώτο εξώφυλλο του Elle Afrique Francophone, της νέας παναφρικανικής έκδοσης του brand

Ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο ανοίγει για το παγκόσμιο περιοδικό,Elle, καθώς ο όμιλος Lagardère Group παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σε γεωγραφική εμβέλεια έκδοσή του μέχρι σήμερα: το Elle Afrique Francophone.

Πρόκειται για ένα premium, γαλλόφωνο, παναφρικανικό περιοδικό που απευθύνεται αρχικά σε πέντε στρατηγικές αγορές, Μπενίν, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαμπόν και Σενεγάλη, με στόχο να επεκταθεί σε περισσότερες από 20 χώρες εντός της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας

Η Naomi Campbell στο εξώφυλλο-ορόσημο

Το πρώτο τεύχος επέλεξε ως cover star τη Naomi Campbell, σε φωτογράφιση του Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη Trevor Stuurman και styling από τον Law Roach. Στο εξώφυλλο, η Campbell εμφανίζεται με look από τον οίκο Chanel, συμβολίζοντας τη στιγμή που η Αφρική παύει να είναι απλώς θέμα και γίνεται κέντρο δημιουργικής επιρροής.

Στις σελίδες του τεύχους, η Campbell μιλά για τη διαχρονική της σχέση με την ήπειρο, ενώ παρουσιάζεται και η πρώτη «Elle La Liste»: μια λίστα με 24 Αφρικανές που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον σε μόδα, πολιτισμό, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Στο τιμόνι της νέας έκδοσης βρίσκεται η γαλλο-ιβοριανή media entrepreneur Frédérique Nanan, η οποία μετέτρεψε το Elle Côte d’Ivoire σε μια διευρυμένη παναφρικανική πλατφόρμα. Ως CEO και publisher, μέσω της εταιρείας Innsaei Sarl με έδρα το Αμπιτζάν, φιλοδοξεί να εδραιώσει μια έκδοση «εξολοκλήρου σχεδιασμένη, παραγόμενη και τυπωμένη στην Αφρική».

Αρχισυντάκτρια του τίτλου είναι η Julie Yapo, η οποία ηγείται ενός δικτύου συντακτών και ανταποκριτών σε ολόκληρη την περιοχή, διασφαλίζοντας τοπική ματιά και πολιτισμική αυθεντικότητα.

Μια πολυεπίπεδη πλατφόρμα

Το Elle Afrique Francophone θα κυκλοφορεί τρεις φορές τον χρόνο σε έντυπη μορφή (Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο), συνοδευόμενο από εννέα digital covers, δίγλωσση online πλατφόρμα (γαλλικά και αγγλικά), newsletter και podcast.

Μέσα στη χρονιά αναμένεται και αγγλόφωνη επέκταση, ώστε να καλύψει αγορές όπως η Νιγηρία, η Γκάνα, η Κένυα και η Νότια Αφρική, μια στρατηγική που θα μπορούσε να φέρει το brand σε επαφή με έως και 200 εκατομμύρια γυναίκες.

Μόδα με κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από τη fashion και beauty ατζέντα, το νέο περιοδικό φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο κοινωνικής ενδυνάμωσης. Μέρος των διαφημιστικών εσόδων θα στηρίζει το Health Dignity Fund του Think Tank Nanan, ΜΚΟ που ίδρυσε η Frédérique Nanan για την υγεία και την αποκατάσταση γυναικών στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Με σύνθημα «Η γαλλόφωνη Αφρική είναι η βάση μας, ολόκληρη η ήπειρος είναι ο ορίζοντάς μας», το Elle Afrique Francophone δεν λανσάρει απλώς μια νέα έκδοση. Επιδιώκει να επανασυστήσει τη σύγχρονη αφρικανική ταυτότητα μέσα από τη μόδα, τον πολιτισμό και τη γυναικεία αυτοδιάθεση.

Διάβασε επίσης: Η sexy εμφάνιση της Hailey Bieber στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δες κι αυτό…