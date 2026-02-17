Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα

Ραγδαία άνοδος για την Ελλάδα στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τη νίκη του Akyla, με τη συμμετοχή να περνά στη 2η θέση και να πλησιάζει την κορυφή

Η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες ώρες στα γραφεία στοιχημάτων για τη φετινή Eurovision 2026. Μετά τη σαρωτική του επικράτηση στον Εθνικό Τελικό το βράδυ της Κυριακής, ο Ακύλας μειώνει συνεχώς την απόσταση από την κορυφή, ανεβαίνοντας πλέον επίσημα στη δεύτερη θέση των προγνωστικών.

Σύμφωνα με τον συνολικό πίνακα των στοιχηματικών εταιρειών, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της το Ισραήλ, το οποίο παραμένει ψηλά παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη παρουσιάσει το τραγούδι του. Πλέον, η ελληνική συμμετοχή στοχεύει στην πρώτη θέση, με μικρή διαφορά από τη Φινλανδία, που επίσης δεν έχει επιλέξει ακόμη το κομμάτι της.

Ανοδική πορεία καταγράφεται και για την Antigoni, η οποία εκπροσωπεί προς το παρόν την Κύπρο με το τραγούδι Jalla και βρίσκεται γύρω στη 12η θέση των στοιχημάτων. Την ίδια στιγμή, έντονος είναι ο ενθουσιασμός των Eurofans σε όλο τον κόσμο για την επιλογή του Ακύλα ως εκπροσώπου της Ελλάδας. Στα επίσημα social media της διοργάνωσης, η ανακοίνωση της νίκης του συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, αισθητά περισσότερα σε σχέση με αντίστοιχες ανακοινώσεις άλλων χωρών.

Το Ferto κερδίζει διαρκώς έδαφος και παρασύρει το κοινό στον ρυθμό του, με τη συζήτηση γύρω από μια πιθανή νίκη της Ελλάδας να αποκτά πλέον πιο ισχυρή βάση. Στο μεταξύ, ο Ακύλας επιβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Φωκά Ευαγγελινό για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της ελληνικής συμμετοχής στη Βιέννη.

Στην πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό, μιλώντας στο Στούντιο 4, αναφέρθηκε στην περίοδο προετοιμασίας μέχρι τον Α’ Ημιτελικό της 12ης Μαΐου και δήλωσε: «Σίγουρα θα ’μαι με Φωκά. Θα έχω χειλόφωνο εννοείται, είναι πιο safe ηχητικά. Θα προσπαθήσουμε να ‘ναι έκπληξη η σκηνική παρουσία. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουνε στοιχεία και από ‘κει, στοιχεία και από ‘δω, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι surprise, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».

