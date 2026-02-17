Έρχεται το Arirang  – Τι λένε οι BTS για το πιο ώριμο άλμπουμ της καριέρας τους

Οι BTS ετοιμάζουν τη μεγάλη επιστροφή τους με το νέο άλμπουμ «Arirang», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου και σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το «Be» του 2020 που είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200. Σε συνέντευξη στο περιοδικό GQ, τα μέλη RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook μίλησαν για την εξέλιξη του ήχου τους, την ωριμότητα που χαρακτηρίζει τη νέα εποχή των BTS και τη σχέση τους με τον θεσμό των Grammy.

Ο Suga αποκάλυψε ότι το «Arirang» θα παρουσιάζει μια πιο ώριμη πλευρά του συγκροτήματος, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά είδη και θεματικές. Όπως δήλωσε «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι αρκετά διαφορετικό από τους δίσκους των BTS που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ως idol συγκρότημα στη βιομηχανία της K pop, ίσως νιώθεις ότι υπάρχουν περιορισμοί στο να μιλήσεις για τις αρνητικές πλευρές της ζωής. Ωστόσο, ως καλλιτέχνες και ως άνθρωποι πρέπει να εκφράζουμε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο νέος δίσκος περιλαμβάνει έντονο στοιχείο ενδοσκόπησης, επισημαίνοντας ότι «Τα πράγματα έχουν αλλάξει και συνεχίζουμε να αλλάζουμε».

Διάβασε επίσης: Στο Netflix ζωντανά η πρώτη συναυλία και το ντοκιμαντέρ των BTS

Η επιστροφή των BTS έρχεται έπειτα από περίπου 3 χρόνια κατά τα οποία τα μέλη κυκλοφόρησαν σόλο πρότζεκτ και ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα. Το συγκρότημα είχε προαναγγείλει μέσω livestream στο Weverse ότι ένα νέο άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026, προκαλώντας ενθουσιασμό στο παγκόσμιο κοινό των ARMY.

Παρά τη μακρά απουσία, οι BTS φαίνεται να επιστρέφουν χωρίς να έχουν χάσει τη δυναμική τους. Ωστόσο, το ερώτημα για το αν το συγκρότημα συνεχίζει να στοχεύει σε ένα βραβείο Grammy παραμένει ανοιχτό. Ο RM μίλησε με ειλικρίνεια για το θέμα, λέγοντας «Δεν ξέρω. Έχει περάσει καιρός και βλέπω πολλούς καλλιτέχνες της K-pop να είναι υποψήφιοι σε μεγάλες κατηγορίες και θέλω να τους δώσω ένα μεγάλο χειροκρότημα». Ο RM αναφέρθηκε επίσης στη ROSÉ των BLACKPINK, η οποία το 2026 έγινε η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα της K-pop που προτάθηκε σε βασική κατηγορία των Grammy.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας, ο RM εξήγησε «Θα προσπαθήσουμε. Ίσως καταθέσουμε ξανά το άλμπουμ μας στα Grammy, αλλά δεν θέλουμε να φαινόμαστε απεγνωσμένοι για αυτό. Δεν θέλουμε να λέμε συνεχώς ότι τα θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει, απλώς αν δεν συμβεί τότε είναι εντάξει». Με το «Arirang», οι BTS φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα καλλιτεχνική φάση, επιλέγοντας μια πιο ώριμη και προσωπική προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την παγκόσμια απήχηση που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης ποπ σκηνής.

Διάβασε επίσης: ARIRANG: Ξεπούλησαν σε μερικές ώρες οι BTS σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη

Δες κι αυτό…