Μουσικά Νέα 17.02.2026

Έρχεται το Arirang  – Τι λένε οι BTS για το πιο ώριμο άλμπουμ της καριέρας τους

Είσαι έτοιμος να κάνεις Πάσχα με τους BTS;
Ο RM και ο Suga εξηγούν τη νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση του συγκροτήματος και τη στάση τους απέναντι στα βραβεία Grammy
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS ετοιμάζουν τη μεγάλη επιστροφή τους με το νέο άλμπουμ «Arirang», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου και σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το «Be» του 2020 που είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200. Σε συνέντευξη στο περιοδικό GQ, τα μέλη RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook μίλησαν για την εξέλιξη του ήχου τους, την ωριμότητα που χαρακτηρίζει τη νέα εποχή των BTS και τη σχέση τους με τον θεσμό των Grammy.

Ο Suga αποκάλυψε ότι το «Arirang» θα παρουσιάζει μια πιο ώριμη πλευρά του συγκροτήματος, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά είδη και θεματικές. Όπως δήλωσε «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι αρκετά διαφορετικό από τους δίσκους των BTS που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ως idol συγκρότημα στη βιομηχανία της K pop, ίσως νιώθεις ότι υπάρχουν περιορισμοί στο να μιλήσεις για τις αρνητικές πλευρές της ζωής. Ωστόσο, ως καλλιτέχνες και ως άνθρωποι πρέπει να εκφράζουμε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο νέος δίσκος περιλαμβάνει έντονο στοιχείο ενδοσκόπησης, επισημαίνοντας ότι «Τα πράγματα έχουν αλλάξει και συνεχίζουμε να αλλάζουμε».

Διάβασε επίσης: Στο Netflix ζωντανά η πρώτη συναυλία και το ντοκιμαντέρ των BTS

Η επιστροφή των BTS έρχεται έπειτα από περίπου 3 χρόνια κατά τα οποία τα μέλη κυκλοφόρησαν σόλο πρότζεκτ και ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα. Το συγκρότημα είχε προαναγγείλει μέσω livestream στο Weverse ότι ένα νέο άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026, προκαλώντας ενθουσιασμό στο παγκόσμιο κοινό των ARMY.

Παρά τη μακρά απουσία, οι BTS φαίνεται να επιστρέφουν χωρίς να έχουν χάσει τη δυναμική τους. Ωστόσο, το ερώτημα για το αν το συγκρότημα συνεχίζει να στοχεύει σε ένα βραβείο Grammy παραμένει ανοιχτό. Ο RM μίλησε με ειλικρίνεια για το θέμα, λέγοντας «Δεν ξέρω. Έχει περάσει καιρός και βλέπω πολλούς καλλιτέχνες της K-pop να είναι υποψήφιοι σε μεγάλες κατηγορίες και θέλω να τους δώσω ένα μεγάλο χειροκρότημα». Ο RM αναφέρθηκε επίσης στη ROSÉ των BLACKPINK, η οποία το 2026 έγινε η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα της K-pop που προτάθηκε σε βασική κατηγορία των Grammy.

rose_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας, ο RM εξήγησε «Θα προσπαθήσουμε. Ίσως καταθέσουμε ξανά το άλμπουμ μας στα Grammy, αλλά δεν θέλουμε να φαινόμαστε απεγνωσμένοι για αυτό. Δεν θέλουμε να λέμε συνεχώς ότι τα θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει, απλώς αν δεν συμβεί τότε είναι εντάξει». Με το «Arirang», οι BTS φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα καλλιτεχνική φάση, επιλέγοντας μια πιο ώριμη και προσωπική προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την παγκόσμια απήχηση που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης ποπ σκηνής.

Διάβασε επίσης: ARIRANG: Ξεπούλησαν σε μερικές ώρες οι BTS σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Arirang BTS j-hope Jimin Jin Jung Kook K-pop Suga V
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είσαι στα 20’s σου; Αυτή είναι η beauty ρουτίνα που σου ταιριάζει

Είσαι στα 20’s σου; Αυτή είναι η beauty ρουτίνα που σου ταιριάζει

17.02.2026
Επόμενο
Η Warner εξετάζει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Paramount

Η Warner εξετάζει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Paramount

17.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος
Μουσικά Νέα

Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος

17.02.2026
Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα

17.02.2026
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία

17.02.2026
H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix
Μουσικά Νέα

H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix

17.02.2026
The Ballad of Judas Priest με την υπογραφή του Tom Morello στη Berlinale
Μουσικά Νέα

The Ballad of Judas Priest με την υπογραφή του Tom Morello στη Berlinale

17.02.2026
Eστιατόριο αναπαριστά το Super Bowl του Bad Bunny και σαρώνει με 37 εκατ. Προβολές
Μουσικά Νέα

Eστιατόριο αναπαριστά το Super Bowl του Bad Bunny και σαρώνει με 37 εκατ. Προβολές

16.02.2026
Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!
Μουσικά Νέα

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

16.02.2026
Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!
Μουσική

Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ