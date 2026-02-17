Screen News 17.02.2026

Η Warner εξετάζει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Paramount

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μελετά πιθανή επαναπροσέγγιση μετά τη νέα προσφορά του David Ellison που μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερο πόλεμο προσφορών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Warner Bros Discovery εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου συνομιλίες πώλησης με την Paramount Skydance, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει νέο γύρο ανταγωνισμού με το Netflix για τον έλεγχο του αμερικανικού κολοσσού κινηματογράφου και τηλεόρασης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros Discovery συζητούν αν πρέπει να επανέλθουν σε διαπραγματεύσεις με την Paramount, η οποία προωθεί επιθετική προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων απευθείας προς τους μετόχους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Netflix- Warner: Το deal των 83 δισ. που μπορεί να αλλάξει το streaming

Η Paramount Skydance έχει προτείνει να καλύψει τη ρήτρα αποχώρησης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οφείλεται στη Netflix σε περίπτωση υπαναχώρησης της Warner Bros Discovery από την ήδη συμφωνημένη συνεργασία. Παράλληλα προσφέρει στήριξη σε σχέδιο αναχρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων με στόχο την εξάλειψη κόστους ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έχει συμπεριλάβει και πρόσθετη οικονομική ρήτρα περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων ανά τρίμηνο εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance David Ellison δήλωσε ότι η επίμονη προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros Discovery αποδεικνύει «τη σταθερή και αμετακίνητη δέσμευσή μας να προσφέρουμε την πλήρη αξία που αξίζουν οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery». Από την πλευρά της, η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη νέα αναθεωρημένη πρόταση, ενώ αντιμετωπίζει πίεση από μικρότερους μετόχους να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τον ανταγωνιστικό διεκδικητή.

Μέχρι στιγμής, μέτοχοι που εκπροσωπούν λιγότερο από 2% των μετοχών έχουν εκφράσει ανοιχτή στήριξη στην επιθετική προσφορά της Paramount Skydance, ενώ η εταιρεία έχει ήδη παρατείνει δύο φορές την προθεσμία της πρότασης, η οποία λήγει στις 20 Φεβρουαρίου. Αν η Warner Bros Discovery αποφασίσει να ξεκινήσει επίσημες συνομιλίες με την Paramount Skydance θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει το Netflix, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα βελτίωση των οικονομικών όρων από όλες τις πλευρές.

netflix
Pinterest

Τον Ιανουάριο, το Netflix είχε ήδη ενισχύσει τη δική της πρόταση μετατρέποντάς την σε εξ’ ολοκλήρου χρηματική συμφωνία με στόχο την απόκτηση των κινηματογραφικών στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένων της Warner Bros και της HBO που φιλοξενούν σειρές όπως «Game of Thrones», «The White Lotus» και «Succession». Ωστόσο, το Netflix δεν επιδιώκει την απόκτηση των παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας όπως το CNN, το Cartoon Network και το Discovery Channel, τα οποία προτείνεται να αποσχιστούν με συμμετοχή των υφιστάμενων επενδυτών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery συνεχίζει να εξετάζει ποια πρόταση εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς να έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει ειδική γενική συνέλευση τον Απρίλιο, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν για τη συγχώνευση με το Netflix, σε μια διαδικασία που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον ενός από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: «Πόλεμος» για τη Warner Bros: 108 δισ. προσφέρει η Paramount για να ξεπεράσει το Netflix

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

netflix Paramount Warner Bros
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έρχεται το Arirang  – Τι λένε οι BTS για το πιο ώριμο άλμπουμ της καριέρας τους

Έρχεται το Arirang  – Τι λένε οι BTS για το πιο ώριμο άλμπουμ της καριέρας τους

17.02.2026
Επόμενο
H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix

H ταινία «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» έρχεται στο Netflix

17.02.2026

Δες επίσης

Η σειρά που βλέπουν όλοι στο Netflix – «Έσπασε» τα κοντέρ με 102,6 εκατ. ώρες θέασης
Cinema

Η σειρά που βλέπουν όλοι στο Netflix – «Έσπασε» τα κοντέρ με 102,6 εκατ. ώρες θέασης

17.02.2026
Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Duvall
Cinema

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Duvall

16.02.2026
Το Train Dreams αναδεικνύεται ταινία της χρονιάς στα Spirit Awards
Cinema

Το Train Dreams αναδεικνύεται ταινία της χρονιάς στα Spirit Awards

16.02.2026
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στην κορυφή του box office του Αγίου Βαλεντίνου
Cinema

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στην κορυφή του box office του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026
Scarpetta με τη Nicole Kidman στον ρόλο της θρυλικής ιατροδικαστού – Δες το trailer
Cinema

Scarpetta με τη Nicole Kidman στον ρόλο της θρυλικής ιατροδικαστού – Δες το trailer

16.02.2026
Star Wars: Στο φως το trailer του The Mandalorian and Grogu  
Cinema

Star Wars: Στο φως το trailer του The Mandalorian and Grogu  

16.02.2026
Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της
Cinema

Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της

16.02.2026
Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)
Cinema

Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)

16.02.2026
The Mummy: Στα σκαριά η Μούμια που θα τιμά το κλασικό φιλμ του 1999
Cinema

The Mummy: Στα σκαριά η Μούμια που θα τιμά το κλασικό φιλμ του 1999

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ