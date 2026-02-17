Η Warner εξετάζει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Paramount

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μελετά πιθανή επαναπροσέγγιση μετά τη νέα προσφορά του David Ellison που μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερο πόλεμο προσφορών

Η Warner Bros Discovery εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου συνομιλίες πώλησης με την Paramount Skydance, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει νέο γύρο ανταγωνισμού με το Netflix για τον έλεγχο του αμερικανικού κολοσσού κινηματογράφου και τηλεόρασης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros Discovery συζητούν αν πρέπει να επανέλθουν σε διαπραγματεύσεις με την Paramount, η οποία προωθεί επιθετική προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων απευθείας προς τους μετόχους.

Η Paramount Skydance έχει προτείνει να καλύψει τη ρήτρα αποχώρησης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οφείλεται στη Netflix σε περίπτωση υπαναχώρησης της Warner Bros Discovery από την ήδη συμφωνημένη συνεργασία. Παράλληλα προσφέρει στήριξη σε σχέδιο αναχρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων με στόχο την εξάλειψη κόστους ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έχει συμπεριλάβει και πρόσθετη οικονομική ρήτρα περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων ανά τρίμηνο εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance David Ellison δήλωσε ότι η επίμονη προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros Discovery αποδεικνύει «τη σταθερή και αμετακίνητη δέσμευσή μας να προσφέρουμε την πλήρη αξία που αξίζουν οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery». Από την πλευρά της, η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη νέα αναθεωρημένη πρόταση, ενώ αντιμετωπίζει πίεση από μικρότερους μετόχους να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τον ανταγωνιστικό διεκδικητή.

Μέχρι στιγμής, μέτοχοι που εκπροσωπούν λιγότερο από 2% των μετοχών έχουν εκφράσει ανοιχτή στήριξη στην επιθετική προσφορά της Paramount Skydance, ενώ η εταιρεία έχει ήδη παρατείνει δύο φορές την προθεσμία της πρότασης, η οποία λήγει στις 20 Φεβρουαρίου. Αν η Warner Bros Discovery αποφασίσει να ξεκινήσει επίσημες συνομιλίες με την Paramount Skydance θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει το Netflix, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα βελτίωση των οικονομικών όρων από όλες τις πλευρές.

Τον Ιανουάριο, το Netflix είχε ήδη ενισχύσει τη δική της πρόταση μετατρέποντάς την σε εξ’ ολοκλήρου χρηματική συμφωνία με στόχο την απόκτηση των κινηματογραφικών στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένων της Warner Bros και της HBO που φιλοξενούν σειρές όπως «Game of Thrones», «The White Lotus» και «Succession». Ωστόσο, το Netflix δεν επιδιώκει την απόκτηση των παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας όπως το CNN, το Cartoon Network και το Discovery Channel, τα οποία προτείνεται να αποσχιστούν με συμμετοχή των υφιστάμενων επενδυτών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery συνεχίζει να εξετάζει ποια πρόταση εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς να έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει ειδική γενική συνέλευση τον Απρίλιο, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν για τη συγχώνευση με το Netflix, σε μια διαδικασία που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον ενός από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ.

