Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

Η Κατερίνα Βρανά έκλεψε την παράσταση στο Sing for Greece 2026 με το μοναδικό της χιούμορ, τις αυτοσαρκαστικές ατάκες και τις απολαυστικές παρεμβάσεις της προς τους διαγωνιζόμενους

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το Sing for Greece 2026, η Κατερίνα Βρανά κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το μοναδικό της χιούμορ. Μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη, η γνωστή κωμικός δημιούργησε μια ατμόσφαιρα γεμάτη γέλιο, αυτοσαρκασμό και απρόβλεπτες ατάκες, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον κοινού και τηλεθεατών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού.

Από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού, η stand-up κωμικός τρόλαρε τον ίδιο της τον εαυτό, αναφερόμενη στην ταχύτητα λόγου της μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2017.

Συγκεκριμένα, όταν η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοίνωσε ότι η διαδικασία του διαγωνισμού θα διαρκούσε δύο ώρες, η Κατερίνα απάντησε με το χαρακτηριστικό αιχμηρό χιούμορ της: «Και αφού το αποφασίσανε αυτό, πήρανε εμένα τηλέφωνο να το παρουσιάσω. Γι’ αυτό μη μου αγχώνεστε, θα έχουμε τελειώσει σε 4,5 – 5 ώρες». Η Μαγγιρά απάντησε με χαμόγελο: «Μη λες παιδί μου τέτοια και το πιστεύουν οι άνθρωποι», με την Βρανά να συμπληρώνει ότι «μέχρι τις 3 τα ξημερώματα όλοι θα είναι στο σπίτι τους», προκαλώντας τα πρώτα ξεκαρδιστικά γέλια της βραδιάς.





Φυσικά, η Κατερίνα έδωσε ρεσιτάλ με τις ατάκες της και προς τους διαγωνιζόμενους, όπως τον Στυλιανό, αλλά και με αυτοσαρκασμό που μας έκανε να γελάσουμε ασταμάτητα, μιας και δεν ήταν λίγες οι φορές που τόνισε την επιθυμία της να χορέψει.

Μάλιστα, στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε χθες, η κορύφωση ήρθε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού Die For You, όπου οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα ξέφρενο πάρτι πάνω στη σκηνή, χορεύοντας και τραγουδώντας ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες. Στο φινάλε, η Κατερίνα Βρανά σηκώθηκε στα χέρια των διαγωνιζόμενων, με τη δημοφιλή κωμικό να σχολιάζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου όνειρα να με σηκώσουν πέντε λαδωμένοι μυώδεις άνδρες».





Κατά τη διάρκεια των live, η Κατερίνα Βρανά δεν δίστασε να αστειευτεί και με τον σκηνοθέτη και χορογράφο Φωκά Ευαγγελινό: «Η υπερδύναμή μου είναι τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Ο Φωκάς δεν έπιασε κανένα», με την αίθουσα να ξεσπά σε γέλια. Οι ατάκες της, ο αυτοσαρκασμός της και η χημεία της με τους συν-παρουσιαστές δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας ότι η Κατερίνα Βρανά ήταν η απόλυτη σταρ των βραδιών του Sing for Greece 2026.





Με τις ξεκαρδιστικές ατάκες της, την άνεση και το ταλέντο της στη σκηνή, η Κατερίνα Βρανά κατάφερε να κρατήσει το κοινό κολλημένο στην οθόνη, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική και γεμάτη γέλιο, μια παρουσία που θα μείνει αξέχαστη στο τηλεοπτικό κοινό.

