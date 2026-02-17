Ζήλεψες τα παπούτσια του Bad Bunny στο Super Bowl; 4 σχέδια για να αντιγράψεις το look του

Αυτό που τράβηξε τα βλέμματα στην τελευταία του εμφάνιση ήταν αναμφισβήτητα τα παπούτσια του Bad Bunny. Ο διάσημος καλλιτέχνης ολοκλήρωσε το look του με τα νέα BADBO 1.0 της Adidas, ένα μοντέλο σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον ίδιο και φέρει το όνομά του. Πρόκειται για λευκά sneakers με καθαρές γραμμές, μοντέρνο σχεδιασμό και άνεση που τα καθιστά ιδανικά για καθημερινή χρήση, ενώ ταυτόχρονα ξεχωρίζουν σε κάθε εμφάνιση.

Η κυκλοφορία των BADBO 1.0 έγινε ανάρπαστη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του Bad Bunny ξεπερνά τη μουσική και φτάνει στη μόδα. Τα sneakers έγιναν το νέο fashion statement, δείχνοντας πως ένα ζευγάρι παπούτσια μπορεί να κλέψει την παράσταση και να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες.

Διάβασε επίσης: Αν θεωρείς τα skinny jeans ξεπερασμένα, τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 3 outfits

Τα λευκά sneakers παραμένουν βασικό κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας και φέτος την άνοιξη θα βρίσκονται στο επίκεντρο της μόδας. Είναι ιδανικά για casual look με τζιν ή φόρμες, αλλά μπορούν εύκολα να συνδυαστούν και με πιο κομψά σύνολα, δημιουργώντας street style που ξεχωρίζει. Ο μίνιμαλ σχεδιασμός τους τα κάνει ευκολοσυνδύαστα, ενώ παράλληλα δίνουν χαρακτήρα στο σύνολο.

Για όσους δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν τα BADBO 1.0, η αγορά προσφέρει πολλές εναλλακτικές επιλογές σε λευκά sneakers με καθαρές γραμμές και μοντέρνο στιλ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ένα ζευγάρι παπούτσια δεν είναι απλά αξεσουάρ, αλλά τρόπος έκφρασης, και ο Bad Bunny το επιβεβαιώνει με κάθε του εμφάνιση, δείχνοντας πως άνεση και στιλ μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

4 σχέδια για να διαλέξεις:

New Balance

Vans

Tommy Jeans

Lacoste

Διάβασε επίσης: Τα πλεκτά με βάτες είναι το απόλυτο micro-trend του χειμώνα

Δες κι αυτό…