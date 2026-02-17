Corporate News 17.02.2026

Ε.Ε.Σ.: Γιορτή ελπίδας και χαράς για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα προσφέρει χαμόγελα στους μικρούς ήρωες του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» (19/2)
Mad.gr

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού & Εφηβικού Καρκίνου, (15/2) διοργανώνει, για άλλη μια χρονιά, γιορτή χαράς και ενδυνάμωσης για όλα τα παιδιά του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 11:30 – 13:30, με στόχο να προσφέρει ελπίδα, χαρά και αισιοδοξία στους μικρούς «ήρωες» που δίνουν καθημερινή μάχη με την ασθένεια και τις οικογένειές τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου.

Η εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, καθώς και στον προαύλιο χώρο, όπου δίνεται η δυνατότητα και στα παιδιά των θαλάμων να συμμετέχουν. Θα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για παιδιά και εφήβους, με τίτλο «Φέτος δίνουμε χώρο να ανθίσουμε: Η παρέα στο παρτέρι αποκτά βαθιές ρίζες!» από την Κινητή Ομάδα Θεάτρου των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., κατασκευές και διαδραστικά παιχνίδια με στόχο την ψυχική ανθεκτικότητα από την Ομάδα Κατασκευών των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., μουσική, προσφορά εδεσμάτων και δώρων από τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή εορταστική ατμόσφαιρα για τα παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι, οι εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., βρίσκονται από το 2003 σε εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, στηρίζοντάς τους στον καθημερινό αγώνα τους για τη ζωή, στο χώρο του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ, του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, προσφέροντας συμπαράσταση, αλληλεγγύη και φροντίδα μέσα από δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

ελληνικός ερυθρός σταυρός Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»
