Παναγιώτης Στάθης: Αποχαιρετά δημόσια τη μητέρα του με μια συγκινητική ανάρτηση

Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε το θάνατο της μητέρας του και μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση την αποχαιρέτησε δημόσια

Βαρύ το πένθος που σκεπάζει τον Παναγιώτη Στάθη, καθώς η ζωή του άλλαξε απότομα με τον χαμό της μητέρας του, Καλλιόπης. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης (17/02) κατά τη διάρκεια της εκπομπής του «Καλημέρα Ελλάδα», όταν ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε φανερά συγκινημένος, ανακοινώνοντας το δυσάρεστο γεγονός στο τηλεοπτικό κοινό.

Το ίδιο μεσημέρι, ο Παναγιώτης Στάθης θέλησε να αποχαιρετήσει την μητέρα του, Καλλιόπη δημοσίως μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, συνοδευόμενη από μια κοινή τους φωτογραφία, γεμάτη ζεστά συναισθήματα και ανάμνηση.

Στο μήνυμά του, ο παρουσιαστής έγραψε: «Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, τη συνεχή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν».

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων, δίνοντας σε συγγενείς, φίλους και όλους όσους την γνώρισαν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο αντίο σε μια γυναίκα που σφράγισε με αγάπη τη ζωή του γιου της.

