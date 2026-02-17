Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

Η Beyoncé κάνει την πιο τολμηρή αλλαγή μαλλιών της εδώ και χρόνια με ένα ξανθό bob μέχρι το πιγούνι, προκαλώντας ενθουσιασμό

Η Beyoncé έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της με αφορμή το Super Bowl LX, αποκαλύπτοντας ένα νέο, ξανθό bob μέχρι το πιγούνι, το πιο κοντό hairstyle που έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια. Η αλλαγή αυτή τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των θαυμαστών της στα social media, καθώς συνδυάζει μοντέρνα κομψότητα με την χαρακτηριστική λάμψη της σταρ.

Στις αναρτήσεις της στο Instagram, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με διαφορετικά outfits που δίνουν έμφαση στο νέο look της. Σε ένα στιγμιότυπο φορά μια πράσινη καμπαρντίνα ενώ ποζάρει ξαπλωμένη σε περβάζι με φόντο το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα.

Διάβασε επίσης: Η Teyana Taylor αποκαλύπτει τις συμβουλές που της έδωσε η Beyoncé

Σε άλλη εικόνα, χωρίς το παλτό, επιλέγει ψηλόμεσο γκρι κολάν και κρεμ τοπ, κρατώντας μια σημαία με τη λέξη «touchdown». Επιπλέον, η Beyoncé μοιράστηκε φωτογραφίες με καφέ δερμάτινο παλτό και matching pillbox καπέλο, αλλά και με τζιν και φτερωτό κασκόλ σε καφέ-μπλε αποχρώσεις.

Αν και η τραγουδίστρια έχει δοκιμάσει το καρέ στο παρελθόν, είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που τα μαλλιά της ήταν τόσο κοντά, η τελευταία φορά που τα είχε πάνω από τους ώμους ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024. Παρά την αλλαγή, η ίδια παρακολούθησε τον αγώνα από απόσταση, ενώ ο σύζυγός της Jay-Z και οι κόρες τους, Blue Ivy και Rumi Carter, βρέθηκαν στο γήπεδο.

Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της ήταν άμεσα και ποικίλα. Πολλοί εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για το νέο look, ενώ άλλοι φαίνεται να προτιμούν τα μακριά μαλλιά που έχουν ταυτιστεί με την εικόνα της σταρ τα τελευταία χρόνια. Η Beyoncé, όπως πάντα, κατάφερε να κεντρίσει την προσοχή και να θέσει νέα trends μόδας και ομορφιάς, δείχνοντας ότι το hair game της παραμένει αξεπέραστο.

Διάβασε επίσης: Η Beyoncé στην κορυφή των παγκόσμιων περιοδειών του 2025

Δες κι αυτό…