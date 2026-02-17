3 beauty τάσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που αξίζει να γνωρίζεις

Η Fall/Winter 2026 σεζόν στη Νέα Υόρκη φέρνει στο προσκήνιο πιο φυσικά και εκφραστικά beauty looks, που πρόκειται να απασχολήσουν

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η ομορφιά, όπως πάντα, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις παρουσιάσεις. Το μακιγιάζ, τα μαλλιά και η περιποίηση της επιδερμίδας δεν είναι απλώς συμπληρωματικά στοιχεία των ρούχων, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης κάθε συλλογής. Μαζί με τη μουσική, το σκηνικό και τη συνολική κατεύθυνση, δημιουργούν στιγμές που μένουν στη μνήμη του κοινού, αφήνοντας έντονο συναίσθημα και στιλιστικό αποτύπωμα.

Καθώς οι εβδομάδες μόδας συνεχίζονται, παρατηρούμε ότι η ομορφιά στο runway κινείται προς πιο φυσικά και «ζωντανά» looks, που μοιάζουν πιο προσιτά και ρεαλιστικά. Ακολουθούν οι πιο χαρακτηριστικές τάσεις ομορφιάς που ξεχώρισαν μέχρι τώρα στη New York Fashion Week Fall/Winter 2026.

Φυσική υφή και ελευθερία

Στη συλλογή Coach, τα μαλλιά των μοντέλων από τον Guido Palau εμφανίστηκαν φριζαρισμένα, με εμφανή flyaways, όπως θα ήταν τα μαλλιά κάθε γυναίκας μετά από μερικές ώρες έξω από το σπίτι. Στη Collina Strada, τα looks με περούκες του Mustafa Yanaz έδειξαν πιο ήρεμα, αλλά με «ζωντανή» κίνηση και ανάλαφρη έκφραση, αφήνοντας την υφή να καθορίσει την αισθητική.

Επιστροφή στο eyeliner της δεκαετίας του ’90 και ’00

Το eyeliner κάτω από τα μάτια επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με διαφορετικές εκδοχές για κάθε σχεδιαστή. Στο show της Proenza Schouler, η Rachel Scott χρησιμοποίησε eyeliner μόνο κάτω από το ένα μάτι, δημιουργώντας μια ασύμμετρη και ζωντανή αισθητική που αντανακλά τον έντονο ρυθμό μιας σύγχρονης γυναίκας. Στην Pamella Roland, το eyeliner ήταν παχύ και έντονο, συνοδευόμενο από dramatic lashes και σκούρες σκιές, ενώ στο ASHLYN, το liner αγκάλιαζε ολόκληρο το μάτι αφήνοντας το υπόλοιπο πρόσωπο γυμνό, σε μια εντυπωσιακή minimal πρόταση.

Two-Tone lips

Στα shows της Collina Strada και της Proenza Schouler, τα χείλη έγιναν καμβάς για πειραματισμό. Στη Collina Strada, οι λεγόμενες «bow lips» τονίζονταν με ασημένιες λεπτομέρειες στην καμπύλη του cupid’s bow, ενώ στη Proenza Schouler, το messy girl makeup συνέχισε να κυριαρχεί, με έντονο κόκκινο χρώμα απλωμένο ατημέλητα σαν πινελιές ζωγραφικής. Η τάση αυτή φέρνει στην επιφάνεια μια πιο παιχνιδιάρικη, δημιουργική προσέγγιση στο μακιγιάζ, αφήνοντας τα χείλη να μιλήσουν από μόνα τους.

