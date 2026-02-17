Beauty 17.02.2026

3 beauty τάσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που αξίζει να γνωρίζεις

beauty
Η Fall/Winter 2026 σεζόν στη Νέα Υόρκη φέρνει στο προσκήνιο πιο φυσικά και εκφραστικά beauty looks, που πρόκειται να απασχολήσουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η ομορφιά, όπως πάντα, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις παρουσιάσεις. Το μακιγιάζ, τα μαλλιά και η περιποίηση της επιδερμίδας δεν είναι απλώς συμπληρωματικά στοιχεία των ρούχων, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης κάθε συλλογής. Μαζί με τη μουσική, το σκηνικό και τη συνολική κατεύθυνση, δημιουργούν στιγμές που μένουν στη μνήμη του κοινού, αφήνοντας έντονο συναίσθημα και στιλιστικό αποτύπωμα.

Καθώς οι εβδομάδες μόδας συνεχίζονται, παρατηρούμε ότι η ομορφιά στο runway κινείται προς πιο φυσικά και «ζωντανά» looks, που μοιάζουν πιο προσιτά και ρεαλιστικά. Ακολουθούν οι πιο χαρακτηριστικές τάσεις ομορφιάς που ξεχώρισαν μέχρι τώρα στη New York Fashion Week Fall/Winter 2026.

https://www.instagram.com/proenzaschouler/

Διάβασε επίσης: Είσαι στα 20’s σου; Αυτή είναι η beauty ρουτίνα που σου ταιριάζει

Φυσική υφή και ελευθερία

Στη συλλογή Coach, τα μαλλιά των μοντέλων από τον Guido Palau εμφανίστηκαν φριζαρισμένα, με εμφανή flyaways, όπως θα ήταν τα μαλλιά κάθε γυναίκας μετά από μερικές ώρες έξω από το σπίτι. Στη Collina Strada, τα looks με περούκες του Mustafa Yanaz έδειξαν πιο ήρεμα, αλλά με «ζωντανή» κίνηση και ανάλαφρη έκφραση, αφήνοντας την υφή να καθορίσει την αισθητική.

mallia_trend
uk.coach.com

Επιστροφή στο eyeliner της δεκαετίας του ’90 και ’00

Το eyeliner κάτω από τα μάτια επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με διαφορετικές εκδοχές για κάθε σχεδιαστή. Στο show της Proenza Schouler, η Rachel Scott χρησιμοποίησε eyeliner μόνο κάτω από το ένα μάτι, δημιουργώντας μια ασύμμετρη και ζωντανή αισθητική που αντανακλά τον έντονο ρυθμό μιας σύγχρονης γυναίκας. Στην Pamella Roland, το eyeliner ήταν παχύ και έντονο, συνοδευόμενο από dramatic lashes και σκούρες σκιές, ενώ στο ASHLYN, το liner αγκάλιαζε ολόκληρο το μάτι αφήνοντας το υπόλοιπο πρόσωπο γυμνό, σε μια εντυπωσιακή minimal πρόταση.

makeup_trend
https://www.instagram.com/ashlynnewyork/

Two-Tone lips

Στα shows της Collina Strada και της Proenza Schouler, τα χείλη έγιναν καμβάς για πειραματισμό. Στη Collina Strada, οι λεγόμενες «bow lips» τονίζονταν με ασημένιες λεπτομέρειες στην καμπύλη του cupid’s bow, ενώ στη Proenza Schouler, το messy girl makeup συνέχισε να κυριαρχεί, με έντονο κόκκινο χρώμα απλωμένο ατημέλητα σαν πινελιές ζωγραφικής. Η τάση αυτή φέρνει στην επιφάνεια μια πιο παιχνιδιάρικη, δημιουργική προσέγγιση στο μακιγιάζ, αφήνοντας τα χείλη να μιλήσουν από μόνα τους.

xili
https://www.instagram.com/proenzaschouler/

Διάβασε επίσης: Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty trends Εβδομάδα Μόδας Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

17.02.2026
Επόμενο
Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

17.02.2026

Δες επίσης

Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε
Beauty

Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

17.02.2026
Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη
Fashion

Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη

17.02.2026
Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα
Fashion

Η Hailey Bieber αναβιώνει τη glamorous Versace εποχή με χρυσό vintage φόρεμα

17.02.2026
Με τη Naomi Campbell στο εξώφυλλο κάνει πρεμιέρα το Elle Afrique Francophone
Fashion

Με τη Naomi Campbell στο εξώφυλλο κάνει πρεμιέρα το Elle Afrique Francophone

17.02.2026
Είσαι στα 20’s σου; Αυτή είναι η beauty ρουτίνα που σου ταιριάζει
Beauty

Είσαι στα 20’s σου; Αυτή είναι η beauty ρουτίνα που σου ταιριάζει

17.02.2026
Ζήλεψες τα παπούτσια του Bad Bunny στο Super Bowl; 4 σχέδια για να αντιγράψεις το look του
Fashion

Ζήλεψες τα παπούτσια του Bad Bunny στο Super Bowl; 4 σχέδια για να αντιγράψεις το look του

17.02.2026
Τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα άλλο τις εκπλήξεις
Life

Τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα άλλο τις εκπλήξεις

17.02.2026
Αυτό είναι το υλικό που θα κάνει τα μακαρόνια να έχουν περισσότερη πρωτεΐνη
Life

Αυτό είναι το υλικό που θα κάνει τα μακαρόνια να έχουν περισσότερη πρωτεΐνη

16.02.2026
6 τρόποι να κάνεις το LinkedIn προφίλ σου να ξεχωρίζει στους εργοδότες
Life

6 τρόποι να κάνεις το LinkedIn προφίλ σου να ξεχωρίζει στους εργοδότες

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ