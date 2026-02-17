Akylas: Αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να δει νικητή στο Sing for Greece 2026 αν δεν ήταν εκείνος

Ο Akylas μιλά στο Buongiorno για τη νίκη στον Εθνικό Τελικό, τα συγκινητικά μηνύματα που έλαβε και την προετοιμασία για τη Eurovision 2026

Ο Akylas μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στον Εθνικό Τελικό, από τον οποίο αναδείχθηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision Song Contest 2026 στη Βιέννη.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεγάλη επιτυχία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον στήριξε: «Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που με στήριξε».

Διάβασε επίσης: Εκτοξεύθηκε ο Akylas στα στοιχήματα της Eurovision 2026 – Μια ανάσα πριν την κορυφή η Ελλάδα

Αναφερόμενος στα μηνύματα που έχει λάβει μετά τη νίκη του, αποκάλυψε: «Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux».





Μιλώντας για τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και την προετοιμασία για τη σκηνή της Βιέννης, σημείωσε:«Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη. Ήταν μαγική στιγμή να βλέπω τη μαμά μου πάνω στη σκηνή. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η αποκάλυψη του Akyla για το χειλόφωνο, τον Φωκά Ευαγγελινό και τη σκηνική του παρουσία

Δες κι αυτό…