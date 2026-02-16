Living 16.02.2026

6 τρόποι να κάνεις το LinkedIn προφίλ σου να ξεχωρίζει στους εργοδότες

Δες 6 απλά αλλά αποτελεσματικά tips για να κάνεις το LinkedIn προφίλ σου πιο ελκυστικό και να τραβήξεις την προσοχή των εργοδοτών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, το LinkedIn δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό δίκτυο, είναι η επαγγελματική μας βιτρίνα, το εργαλείο που μπορεί να ανοίξει πόρτες σε νέες ευκαιρίες καριέρας και συνεργασίες που πριν φάνταζαν μακρινές. Ωστόσο, πολλοί χρήστες περιορίζονται σε ένα απλό βιογραφικό, μια φωτογραφία προφίλ και λίγα κενά keywords, χωρίς να αξιοποιούν πλήρως τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα.

Το αποτέλεσμα είναι να περνάει το προφίλ τους απαρατήρητο από recruiters και εργοδότες που αναζητούν ταλέντα και επαγγελματικές δεξιότητες. Ας δούμε λοιπόν 6 συγκεκριμένους τρόπους για να κάνεις το LinkedIn προφίλ σου να ξεχωρίζει και να τραβά την προσοχή των εργοδοτών, συνδυάζοντας σωστό branding, σαφή επικοινωνία δεξιοτήτων και αυθεντική παρουσία που εμπνέει εμπιστοσύνη.

ergasia
pexels

1. Επαγγελματική φωτογραφία προφίλ

Η πρώτη εντύπωση μετράει και στο LinkedIn. Μια καθαρή, επαγγελματική φωτογραφία, όπου φαίνεται το πρόσωπό σου και η έκφραση σου είναι φιλική αλλά επαγγελματική, κάνει τη διαφορά. Αποφύγετε selfies ή φωτογραφίες με πολύπλοκο φόντο· οι εργοδότες θέλουν να δουν εσένα, καθαρά και με σοβαρό επαγγελματικό ύφος.

2. Προσεγμένο headline και summary

Το headline σου είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι recruiters μετά τη φωτογραφία σου. Χρησιμοποίησε λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν τον τομέα σου, τις ειδικότητές σου και τι μπορείς να προσφέρεις. Στο summary, γράψε με σαφήνεια ποιος είσαι, ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και τι αναζητάς επαγγελματικά, με έναν τόνο που δείχνει αυτοπεποίθηση αλλά και προσιτότητα.

ergasia
pexels

3. Λίστα δεξιοτήτων

Οι δεξιότητες που αναγράφεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές σου ικανότητες. Πρόσθεσε εκείνες που είναι πιο σημαντικές για τον κλάδο σου και ζήτησε από συνεργάτες ή συναδέλφους να σου κάνουν endorsements. Αυτό δίνει αξιοπιστία στο προφίλ σου και βοηθά τους εργοδότες να βλέπουν άμεσα την εμπειρία σου.

4. Προσθήκη projects, βραβείων και επιτευγμάτων

Το LinkedIn σου επιτρέπει να προσθέτεις projects, βραβεία ή σημαντικά επιτεύγματα. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν το προφίλ σου να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Αν έχεις ολοκληρώσει κάποια σημαντικά projects ή έχεις βραβευτεί για τη δουλειά σου, φρόντισε να τα αναφέρεις με σαφήνεια και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

ergasia_spiti
www.pexels.com

5. Συμμετοχή σε groups και αναρτήσεις περιεχομένου

Ένα προφίλ που δείχνει δραστηριότητα τραβάει περισσότερη προσοχή. Συμμετοχή σε επαγγελματικά groups, κοινοποίηση άρθρων, ή αναρτήσεις με insights για τον κλάδο σου δείχνουν στους εργοδότες ότι είσαι ενημερωμένος/η, ενεργός/ή και παθιασμένος/η με το αντικείμενό σου.

6. Δικτύωση και προσωπικές συστάσεις

Τέλος, η αξία ενός LinkedIn προφίλ δεν μετριέται μόνο από το περιεχόμενο αλλά και από το δίκτυο σου. Σύνδεσέ σου με συναδέλφους, συνεργάτες, και ανθρώπους του κλάδου σου και ζήτησε συστάσεις που αναδεικνύουν την επαγγελματική σου στάση και ικανότητες. Οι προσωπικές συστάσεις λειτουργούν σαν «πιστοποιητικά εμπιστοσύνης» για τους εργοδότες.

ergasia_spiti
www.pexels.com

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Δες κι αυτό…

LinkedIn δουλειά εργασια
