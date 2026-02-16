Διατροφή 16.02.2026

Αυτό είναι το υλικό που θα κάνει τα μακαρόνια να έχουν περισσότερη πρωτεΐνη

makaronia
Μια κουταλιά ρικότα αρκεί για να μετατρέψει τα ζυμαρικά σου σε πιο πλήρες, χορταστικό και διατροφικά ισορροπημένο γεύμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα ζυμαρικά είναι από τα πιο αγαπημένα comfort food. Είναι εύκολα, γρήγορα και πάντα παρηγορητικά, είτε πρόκειται για ένα απλό πιάτο με σάλτσα ντομάτας είτε για μια πιο πλούσια εκδοχή φούρνου. Παρ’ όλα αυτά, συχνά τα συνδέουμε με «βαρύ» γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες και όχι τόσο με μια πλήρη, ισορροπημένη διατροφική επιλογή.

Συνήθως, όταν θέλουμε τα κάνουμε πιο υγιεινά, σκεφτόμαστε να προσθέσουμε περισσότερα λαχανικά ή να επιλέξουμε ζυμαρικά ολικής άλεσης. Υπάρχει όμως ένα ακόμη υλικό που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη θρεπτική τους αξία χωρίς να στερήσει τίποτα από τη γεύση, η ρικότα.

makaronia
pexels

Γιατί να προσθέσεις ρικότα στα ζυμαρικά σου

Η ρικότα είναι γνωστή κυρίως από λαζάνια και γεμιστά ζυμαρικά, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο απλά. Μπορείς να την ανακατέψεις κατευθείαν μέσα στη σάλτσα ή να βάλεις μια γενναιόδωρη κουταλιά πάνω από το έτοιμο πιάτο. Λιώνει ελαφρά, δίνει κρεμώδη υφή και «δένει» όμορφα με τη σάλτσα.

Πέρα από τη γεύση, προσφέρει και σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης. Μισό φλιτζάνι ρικότα μειωμένων λιπαρών αποδίδει περίπου 14 γραμμάρια πρωτεΐνης, μαζί με ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και βιταμίνη Α.

unsplash.com

Πιο χορταστικό γεύμα με λιγότερες υπερβολές

Η πρωτεΐνη παίζει βασικό ρόλο στον κορεσμό. Όταν ένα πιάτο ζυμαρικών περιέχει μόνο υδατάνθρακες και λίπος, μπορεί να πεινάσουμε ξανά σχετικά γρήγορα. Με την προσθήκη ρικότας, το γεύμα γίνεται πιο ισορροπημένο και μας κρατά χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Επιπλέον, βοηθά στην πιο αργή πέψη των υδατανθράκων, κάτι που συμβάλλει σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και λιγότερες απότομες «πτώσεις» ενέργειας μετά το φαγητό.

unsplash.com

Ένα έξτρα όφελος για τα οστά

Η ρικότα είναι καλή πηγή ασβεστίου, καλύπτοντας περίπου το ένα τέταρτο των ημερήσιων αναγκών σε μισό φλιτζάνι. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της οστικής υγείας, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε. Έτσι, ένα απλό πιάτο ζυμαρικών μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη απ’ όσα φανταζόμαστε.

Σε σύγκριση μάλιστα με αρκετά άλλα τυριά, η ρικότα περιέχει λιγότερο νάτριο, γεγονός που την καθιστά πιο ήπια επιλογή για όσους προσέχουν την πρόσληψη αλατιού.

unsplash.com

Υπάρχουν και εναλλακτικές;

Αν δεν σου αρέσει, μπορείς να δοκιμάσεις τυρί cottage ή ακόμη και στραγγιστό γιαούρτι για μια πιο ελαφριά εκδοχή. Δεν θα έχουν ακριβώς την ίδια γεύση, αλλά θα προσθέσουν πρωτεΐνη και κρεμώδη υφή στο πιάτο.

εύκολες συνταγές
Pinterest.com

Το τελικό συμπέρασμα

Δεν χρειάζεται να «πειράξεις» ολόκληρη τη συνταγή για να κάνεις τα ζυμαρικά πιο θρεπτικά. Μια απλή κουταλιά ρικότα μπορεί να μετατρέψει ένα κλασικό πιάτο σε ένα πιο χορταστικό και ισορροπημένο γεύμα, χωρίς να αλλάξει τον χαρακτήρα του.

διατροφή ζυμαρικά Μακαρόνια
