Καλομοίρα: Αποκάλυψε τη μάχη της με την κατάθλιψη μετά τα δίδυμα

Η Καλομοίρα παραχώρησε συγκλονιστική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη της με την κατάθλιψη μετά τη γέννηση των τριών παιδιών της.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη γέννα των διδύμων το 2012 και της κόρης της το 2016: «Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Και το έχω ξαναπεί. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω. Γέννησα και ήμουν καταβεβλημένη. Όταν γέννησα, ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν έδωσα με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα…».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν έδεσα με τα παιδιά… Χρειάζεται τον χρόνο σου… Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου».

Ζώντας στις ΗΠΑ με τον σύζυγό της, Γιώργος Μπούσαλης, και τα τρία τους παιδιά, η Καλομοίρα μίλησε για την καθημερινότητά τους: «Με τον Γιώργο ερχόμασταν στην Ελλάδα 3-4 και μπορεί και 5 φορές τον χρόνο κάποιες φορές. Τώρα ερχόμαστε λίγο πιο σπάνια γιατί έτυχε φέτος να γίνεται ένας χαμός με τα παιδιά και το σχολείο, τα παιδιά πήγαν σε άλλο σχολείο και ήθελε μια προσοχή λίγο στην αρχή. Τα αγόρια είναι 13 και η μικρή είναι 9. Είναι τέλεια που έχω τόσο μεγάλα αγόρια. Το μόνο κακό είναι κάποιες φορές που τους προτείνω να πάμε κάπου και μου λένε όχι γιατί έχουν κανονίσει με τους φίλους τους. Η μικρή είναι πολύ τσαχπίνα. Μοιάζει στον Γιώργο και λίγο σε μένα».

Όπως εξήγησε για τους κανόνες που θέτει: Δεν αφήνω τα παιδιά μου να κάνουν oversleep σε φίλους τους γιατί φοβάμαι. Τα αφήνω μόνο στην ξαδέλφη μου την Ελένη και στην κουνιάδα μου… Έχουν και Έλληνες και Αμερικανούς φίλους». Η Καλομοίρα μίλησε επίσης για τις μικρές κρίσεις ζήλειας και πώς τις διαχειρίζεται: «Μπορώ να κλάψω για την πιο βλακεία, αλλά και για κάτι σοβαρό. Είμαι ευαίσθητη, αλλά είμαι και δυνατή. Θα το κλάψω αυτό που με στενοχώρησε αλλά μετά θα το πάρω απόφαση. Αν με στεναχωρήσει κάτι που έχει να κάνει με τον Γιώργο, πάω στην πεθερά μου, γιατί τον ξέρει καλά, και της τα λέω όλα. Πάω στο σπίτι της. Εμένα υποστηρίζει. Και στην αδελφή μου και τη μαμά μου, αλλά στην πεθερά μου… Αν νιώθω ότι δε σκέφτομαι καθαρά, πάω σε ψυχολόγο».

Σχετικά με τη σχέση τους, εξομολογήθηκε: «Δεν έχουμε φτάσει ποτέ στον χωρισμό. Μια φορά με είχε στενοχωρήσει, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον… Τον συγχωρώ, με συγχωρεί και προχωράμε. Αγαπάω σε αυτόν το ότι με προστατεύει. Νιώθω ασφάλεια. Αυτό που δε μου αρέσει καθόλου είναι ότι δεν έχει τρόπους, είναι απότομος. Με τρελαίνει. Θα τον ρωτήσω αν πάχυνα και θα μου πει, “ναι, γιατί έφαγες το ψωμί”. Δε μπορεί να κάνει λίγο τον Κινέζο; Εγώ είμαι καλύτερη. Αυτός ούτε λίγο και αυτό είναι πάντα θέμα… Τον ζηλεύω».

Και πρόσθεσε για ένα περιστατικό στην αρχή της σχέσης τους: «Μια φορά στην αρχή της σχέσης με στεναχώρησε. Δε θέλω να το θυμηθώ γιατί θα νευριάσω. Ήταν στην αρχή της σχέσης και είδα μια φωτογραφία, ήταν παρέα, αλλά ο τρόπος που ήταν δίπλα της… Έγινα… Τρελάθηκα. Εκεί έβρισα. Ήμουν τόσο θυμωμένη. Από τότε όμως δε μου ξαναέδωσε δικαίωμα. Εκείνος δε ζηλεύει, μόνο στην αρχή γιατί δεν είχε καταλάβει με τη δουλειά που είναι όλοι αυτοί γύρω μου. Τώρα ούτε που τον νοιάζει. Εγώ ζηλεύω. Ο Γιώργος ξέρει ότι είμαι τρελαμένη μαζί του. Και είναι αλήθεια».

