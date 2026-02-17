Calvin Klein F/W 26: Oι δεκαετίες ’70s-’80s ξαναζωντανεύουν στη Νέα Υόρκη

Η Veronica Leoni φέρνει στη μόδα του σήμερα το πνεύμα των ’70s και ’80s, με minimal τόνους και έντονη αισθησιακή διάθεση

Η νέα συλλογή Calvin Klein για το Φθινόπωρο 2026 παρουσίασε μια επιστροφή στις ένδοξες δεκαετίες του ’70 και ’80, με την Ρωμαία δημιουργική διευθύντρια Veronica Leoni να στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η σκηνή του Hudson Yards μετατράπηκε σε ένα μινιμαλιστικό σκηνικό με σειρές από κεραμιδί καρέκλες, όπου τα μοντέλα περιδιάβαιναν γρήγορα τον χώρο, προβάλλοντας τη νέα οπτική της μάρκας.

Η Leoni έφερε στην πασαρέλα rolled-up muscle tees, παλτό με μεγάλους ώμους, ανανεωμένα κοστούμια, πανωφόρια εμπνευσμένα από ρόμπες και Grecian draped φορέματα με έμφαση στο σώμα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του power dressing. «Θέλαμε να προωθήσουμε αυτή τη ναρκισσιστική αισθητική ακόμα πιο μακριά στην συλλογή», ανέφερε η Leoni, εξηγώντας πως στόχος της ήταν η δύναμη του σώματος να γίνει το ίδιο το statement της μόδας.

Η συλλογή συνδύασε minimal αποχρώσεις σε charcoal, ivory και greige, με denim να αποτελεί βασικό στοιχείο. Αναφορές στα αρχικά μοντέλα του 1976 εμφανίστηκαν μέσα από δομημένα Canadian tuxedos, παλτό με oversized shearling γιακάδες και εντυπωσιακά overcoats. Στo τέλος της πασαρέλας, παρουσιάστηκαν sleeveless suit vests αποκάλυπταν τόνους μυών, φέρνοντας την αισθητική των ’80s σε πρώτο πλάνο. Η αισθησιακή διάθεση της συλλογής αντλήθηκε από τα θρυλικά κομμάτια που καθιέρωσαν το brand: «Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς denim και χωρίς underwear», σημείωσε η Leoni.

Η τελική εμφάνιση της συλλογής έκλεισε με ένα metallic, tangerine draped φόρεμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του Studio 54, ενώ ένα sheer black maxi dress με glittery mini pompoms ανέδειξε την ένταση της μεγαλοπρέπειας. Στοιχεία σε burgundy και scarlet red πρόσφεραν ζωντάνια ανάμεσα στις ουδέτερες αποχρώσεις, αποδεικνύοντας πως ακόμη και η μινιμαλιστική αισθητική μπορεί να υποκύψει σε μια δόση maximalism.

Η Calvin Klein Fall 2026 δείχνει πως η ιστορία της μάρκας παραμένει ζωντανή μέσα από τη σύγχρονη ματιά της Veronica Leoni, παντρεύοντας την αρμονία του παρελθόντος με την εκρηκτικότητα του σήμερα.

