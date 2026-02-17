Ο Logan Paul πούλησε ιστορική κάρτα Pokémon για 16,49 εκατ. δολάρια

Η «Pikachu Illustrator» που δημιούργησε η Atsuko Nishida καταγράφηκε από το Guinness World Records ως η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα όλων των εποχών

Ο Logan Paul, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς περιεχομένου της ψηφιακής εποχής και επαγγελματίας παλαιστής της WWE, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας όταν πούλησε τη σπάνια συλλεκτική κάρτα Pokémon «Pikachu Illustrator» για 16,49 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία της Goldin. Η πώληση καταγράφηκε ως η ακριβότερη αγοραπωλησία συλλεκτικής κάρτας που έγινε ποτέ σε δημοπρασία, με εκπρόσωπο του Guinness World Records να επιβεβαιώνει επίσημα το ιστορικό ρεκόρ.

Η δημοπρασία διήρκεσε 42 ημέρες και κορυφώθηκε σε ζωντανή μετάδοση, με τον Logan Paul να τοποθετεί την κάρτα στον λαιμό του νικητή A.J. Scaramucci, επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων και γιου του Anthony Scaramucci. Τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, ο Logan Paul δήλωσε «Θεέ μου, αυτό είναι απίστευτο», αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης και ενθουσιασμού που επικρατούσε.

Διάβασε επίσης: Η κιθάρα του Kurt Cobain και τα τύμπανα του Ringo Starr στο σφυρί

Η συγκεκριμένη κάρτα θεωρείται από τους συλλέκτες το απόλυτο ιερό δισκοπότηρο της σειράς Pokémon. Δημιουργήθηκε το 1998 από τη γραφίστρια Atsuko Nishida για έναν διαγωνισμό εικονογράφησης και πιστεύεται ότι υπάρχουν μόλις λίγες δεκάδες αντίτυπα. Η κάρτα του Logan Paul ξεχώριζε λόγω της άριστης κατάστασής της και της αξιολόγησης ποιότητας 10, γεγονός που την καθιστά μοναδική στην παγκόσμια αγορά.

Ο Logan Paul είχε αποκτήσει την κάρτα πριν από 5 χρόνια για περίπου 5,275 εκατ. δολάρια, ποσό που τότε αποτελούσε επίσης ρεκόρ για ιδιωτική πώληση κάρτας Pokémon. Με την πρόσφατη δημοπρασία, τα καθαρά του κέρδη υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τα 8 εκατ. δολάρια. Στη συμφωνία συμπεριλήφθηκε και μια διαμαντένια αλυσίδα μαζί με ειδική θήκη, αντικείμενα που ο Logan Paul είχε φορέσει στο WrestleMania 38 το 2022, μετατρέποντας την κάρτα σε σύμβολο της δημόσιας εικόνας του.

Κατά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, η κριτής του Guinness World Records Sarah Casson επιβεβαίωσε ότι η τιμή πώλησης αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για συλλεκτική κάρτα σε δημοπρασία. Η παρουσία της ενίσχυσε τον επίσημο χαρακτήρα της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συναλλαγής για την παγκόσμια αγορά συλλεκτικών αντικειμένων.

Λίγο πριν από την τελική πώληση, ο Logan Paul είχε δημοσιεύσει ένα συναισθηματικό μήνυμα στους 26,8 εκατ. ακολούθους του στο Instagram, αποχαιρετώντας το αντικείμενο που τον συνόδευσε για χρόνια. Όπως έγραψε «Αντίο φίλε μου. Ήταν τιμή να είμαι ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου συλλεκτικού αντικειμένου στον κόσμο». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε «Από τα Guinness World Records μέχρι τα ντεμπούτα στη WWE και τις εμφανίσεις στο Netflix, αυτή η κάρτα και εγώ ζήσαμε μια ολόκληρη εποχή».

Η πώληση της «Pikachu Illustrator» αναδεικνύει τη ραγδαία άνοδο της αγοράς συλλεκτικών αντικειμένων, όπου σπάνια memorabilia αποκτούν πλέον αξία συγκρίσιμη με έργα τέχνης υψηλής αισθητικής. Η ιστορία του Logan Paul αποτυπώνει τη μεταμόρφωση της κουλτούρας των Pokémon από παιδικό χόμπι σε πολυεκατομμυριούχο επενδυτικό πεδίο, αποδεικνύοντας ότι η ποπ κουλτούρα συνεχίζει να επηρεάζει βαθιά την παγκόσμια οικονομία της συλλεκτικής αγοράς.

Διάβασε επίσης: Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

Δες κι αυτό: