Tech News 17.02.2026

Ρομπότ χορεύουν kung fu στο Spring Festival Gala – Δες το video από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό show του πλανήτη

Το Spring Festival Gala 2026 στην Κίνα εντυπωσιάζει με ρεκόρ τηλεθέασης και ανθρωποειδή ρομπότ που εκτελούν σύνθετες χορογραφίες kung fu
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από το 1983, κάθε κινεζική Πρωτοχρονιά, το κρατικό κανάλι της Κίνας CCTV-1 παρουσιάζει το ετήσιο Spring Festival Gala, γνωστό στους φίλους του ως Chunwan. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό γεγονός που έχει κατακτήσει τον τίτλο του μεγαλύτερου σόου στον κόσμο σε τηλεθέαση, με 498,7 εκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές, μια εντυπωσιακή διαφορά σε σχέση με το NFL, που συγκέντρωσε «μόλις» 103,4 εκατομμύρια. Το Guinness World Records έχει αναγνωρίσει το ρεκόρ, κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση αν σκεφτεί κανείς ότι η Κίνα έχει πληθυσμό 1,41 δισεκατομμύρια κατοίκους.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εθνικό φαινόμενο, το Gala απολαμβάνει διεθνές ενδιαφέρον. Οι διοργανωτές καταφέρνουν κάθε χρόνο να συνδυάζουν με εντυπωσιακό τρόπο μουσική, χορό και παραδοσιακό πολιτισμό με διεθνή ονόματα. Το 2026, το πρόγραμμα φιλοξένησε καλλιτέχνες όπως ο Αμερικανός John Legend, το ιρλανδικό συγκρότημα Westlife και τη Γαλλίδα Hélène Rollès, προσφέροντας μια αίσθηση παγκόσμιας γιορτής.

Διάβασε επίσης: Μοναδικές εικόνες από τους εορτασμούς της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς 2026 – Δες τα video

Το φετινό Spring Festival Gala προβάλλτηκε μέσω σχεδόν 4.000 μέσων ενημέρωσης, καταγράφοντας αύξηση +37,95% σε σχέση με πέρυσι. Μέχρι τα μεσάνυχτα, τα βίντεο του σόου είχαν συγκεντρώσει πάνω από 13,5 δισεκατομμύρια προβολές στα social media, εντυπωσιάζοντας κοινό σε όλο τον πλανήτη.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του Gala ήταν η εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ (Humanoid AI avatars), που εκτέλεσαν χορογραφία πολεμικών τεχνών μαζί με παιδιά. Τα G1 ρομπότ της Unitree Robotics πραγματοποίησαν αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «η πρώτη πλήρως αυτόνομη επίδειξη kung fu στον κόσμο, από μηχανές», χωρίς να έχουν κανένα χειριστή. Η χορογραφία περιλάμβανε γρήγορες εναλλαγές στάσεων, συγχρονισμό σε σχηματισμούς και ακριβείς χωρικές προσαρμογές, δείχνοντας σημαντική πρόοδο στον έλεγχο της κίνησης και την ισορροπία. Τα ρομπότ εκτελούσαν κωλοτούμπες και κινήσεις με ασταθείς ταλαντώσεις, επιδεικνύοντας ευελιξία και ακρίβεια σχεδόν ανθρώπινη, ανακτώντας την ισορροπία τους με χαρακτηριστική άνεση.

Μόλις 2 χρόνια πριν, η τεχνολογία δεν είχε φτάσει ακόμα στο σημείο να αναπαράγει πλήρως τις κινήσεις των ανθρώπινων χεριών. Χρήστης του Twitter μάλιστα τόνισε τη διαφορά, συγκρίνοντας τα περσινά ρομπότ που απλώς χόρευαν με τα φετινά που έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ πολεμικών τεχνών. Η πρόοδος είναι εμφανής: σε μόλις ένα χρόνο, η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι η ρομποτική έχει κάνει τεράστια άλματα στον συγχρονισμό και την εκτέλεση σύνθετων κινήσεων. Το Spring Festival Gala συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον συνδυασμό παραδοσιακής τέχνης και τεχνολογικής πρωτοπορίας, αποδεικνύοντας ότι η κινεζική τηλεόραση μπορεί να δημιουργήσει γεγονότα που συναρπάζουν ολόκληρο τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Η εποχή του AI slop: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζει το YouTube

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Κίνα Κινέζικη Πρωτοχρονιά Ρομπότ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers

Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers

17.02.2026
Επόμενο
Ο Logan Paul πούλησε ιστορική κάρτα Pokémon για 16,49 εκατ. δολάρια

Ο Logan Paul πούλησε ιστορική κάρτα Pokémon για 16,49 εκατ. δολάρια

17.02.2026

Δες επίσης

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει
Mad TV News

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

16.02.2026
Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»
Mad Radio News

Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

16.02.2026
Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»
MAD RADIO 106.2

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»

15.02.2026
Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της
Social & Tech

Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της

13.02.2026
Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας
Social & Tech

Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας

13.02.2026
Το TikTok trend που φέρνει τέλος στις παρορμητικές αγορές
Social & Tech

Το TikTok trend που φέρνει τέλος στις παρορμητικές αγορές

12.02.2026
Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch
Mad TV News

Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

12.02.2026
Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»
MAD RADIO 106.2

Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»

11.02.2026
Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

10.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ