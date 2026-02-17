Ρομπότ χορεύουν kung fu στο Spring Festival Gala – Δες το video από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό show του πλανήτη

Από το 1983, κάθε κινεζική Πρωτοχρονιά, το κρατικό κανάλι της Κίνας CCTV-1 παρουσιάζει το ετήσιο Spring Festival Gala, γνωστό στους φίλους του ως Chunwan. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό γεγονός που έχει κατακτήσει τον τίτλο του μεγαλύτερου σόου στον κόσμο σε τηλεθέαση, με 498,7 εκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές, μια εντυπωσιακή διαφορά σε σχέση με το NFL, που συγκέντρωσε «μόλις» 103,4 εκατομμύρια. Το Guinness World Records έχει αναγνωρίσει το ρεκόρ, κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση αν σκεφτεί κανείς ότι η Κίνα έχει πληθυσμό 1,41 δισεκατομμύρια κατοίκους.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εθνικό φαινόμενο, το Gala απολαμβάνει διεθνές ενδιαφέρον. Οι διοργανωτές καταφέρνουν κάθε χρόνο να συνδυάζουν με εντυπωσιακό τρόπο μουσική, χορό και παραδοσιακό πολιτισμό με διεθνή ονόματα. Το 2026, το πρόγραμμα φιλοξένησε καλλιτέχνες όπως ο Αμερικανός John Legend, το ιρλανδικό συγκρότημα Westlife και τη Γαλλίδα Hélène Rollès, προσφέροντας μια αίσθηση παγκόσμιας γιορτής.

Το φετινό Spring Festival Gala προβάλλτηκε μέσω σχεδόν 4.000 μέσων ενημέρωσης, καταγράφοντας αύξηση +37,95% σε σχέση με πέρυσι. Μέχρι τα μεσάνυχτα, τα βίντεο του σόου είχαν συγκεντρώσει πάνω από 13,5 δισεκατομμύρια προβολές στα social media, εντυπωσιάζοντας κοινό σε όλο τον πλανήτη.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του Gala ήταν η εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ (Humanoid AI avatars), που εκτέλεσαν χορογραφία πολεμικών τεχνών μαζί με παιδιά. Τα G1 ρομπότ της Unitree Robotics πραγματοποίησαν αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «η πρώτη πλήρως αυτόνομη επίδειξη kung fu στον κόσμο, από μηχανές», χωρίς να έχουν κανένα χειριστή. Η χορογραφία περιλάμβανε γρήγορες εναλλαγές στάσεων, συγχρονισμό σε σχηματισμούς και ακριβείς χωρικές προσαρμογές, δείχνοντας σημαντική πρόοδο στον έλεγχο της κίνησης και την ισορροπία. Τα ρομπότ εκτελούσαν κωλοτούμπες και κινήσεις με ασταθείς ταλαντώσεις, επιδεικνύοντας ευελιξία και ακρίβεια σχεδόν ανθρώπινη, ανακτώντας την ισορροπία τους με χαρακτηριστική άνεση.

Μόλις 2 χρόνια πριν, η τεχνολογία δεν είχε φτάσει ακόμα στο σημείο να αναπαράγει πλήρως τις κινήσεις των ανθρώπινων χεριών. Χρήστης του Twitter μάλιστα τόνισε τη διαφορά, συγκρίνοντας τα περσινά ρομπότ που απλώς χόρευαν με τα φετινά που έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ πολεμικών τεχνών. Η πρόοδος είναι εμφανής: σε μόλις ένα χρόνο, η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι η ρομποτική έχει κάνει τεράστια άλματα στον συγχρονισμό και την εκτέλεση σύνθετων κινήσεων. Το Spring Festival Gala συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον συνδυασμό παραδοσιακής τέχνης και τεχνολογικής πρωτοπορίας, αποδεικνύοντας ότι η κινεζική τηλεόραση μπορεί να δημιουργήσει γεγονότα που συναρπάζουν ολόκληρο τον κόσμο.

