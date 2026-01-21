Η εποχή του AI slop: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζει το YouTube

Από παιδικά καρτούν μέχρι παράξενες ψηφιακές περιπέτειες, τα κανάλια AI slop δείχνουν τη νέα εποχή περιεχομένου που καθορίζεται από αλγορίθμους και όχι ανθρώπους

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει δυναμικά στον κόσμο του ψηφιακού περιεχομένου, με βίντεο, εικόνες και αναρτήσεις να παράγονται ολοένα και περισσότερο από αλγορίθμους και όχι από ανθρώπινη δημιουργικότητα. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, με την ικανότητά της να παρακολουθεί τάσεις και να επεξεργάζεται δεδομένα, καθορίζει πλέον τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Μαζί με τις δυνατότητες που προσφέρει, αναδύονται σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Η έρευνα της Kapwing σε 15.000 κορυφαία κανάλια του YouTube έδειξε ότι 278 από αυτά περιλαμβάνουν αποκλειστικά περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας, γνωστό ως AI slop. Τα συγκεκριμένα κανάλια συγκεντρώνουν πάνω από 63 δισεκατομμύρια προβολές, 221 εκατομμύρια συνδρομητές και υπολογίζεται ότι αποφέρουν έσοδα περίπου 117 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Η ανάλυση ανέδειξε ότι και νέοι λογαριασμοί επηρεάζονται σημαντικά από το AI slop: από τα πρώτα 500 βίντεο που προτάθηκαν σε ένα δοκιμαστικό προφίλ, τα 104 ήταν AI slop, ενώ το ένα τρίτο του συνόλου περιελάμβανε περιεχόμενο που αποσκοπεί κυρίως στις προβολές και την κερδοφορία, γνωστό ως brainrot.

Τα κανάλια αυτά έχουν παγκόσμια απήχηση. Στην Ισπανία, σχεδόν ο μισός πληθυσμός ακολουθεί δημοφιλή κανάλια AI, ενώ αντίστοιχα υψηλά νούμερα παρατηρούνται στην Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι το Bandar Apna Dost στην Ινδία, με πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια προβολές, το οποίο παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός ανθρωπόμορφου πιθήκου και ενός υπερμυώδους χαρακτήρα σε φανταστικές μάχες με εξωφρενικά μέσα, όπως ελικόπτερα από ντομάτες. Τα ετήσια έσοδά του εκτιμώνται στα 4,25 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλα κανάλια, όπως το Pouty Frenchie στη Σιγκαπούρη και το Cuentos Fascinantes στις ΗΠΑ, απευθύνονται κυρίως σε παιδικό κοινό με καρτουνίστικες ιστορίες και πολύχρωμα animation, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια προβολές και σημαντικά έσοδα.

Αν και η επιρροή αυτών των καναλιών σε σχέση με τον συνολικό όγκο περιεχομένου του YouTube είναι δύσκολο να μετρηθεί, αποτελεί γεγονός ότι αναπτύσσεται μια νέα βιομηχανία που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για κερδοφορία. Υπάρχουν διαδικτυακές κοινότητες σε Telegram, WhatsApp και Discord που ανταλλάσσουν συμβουλές και μαθήματα για τη δημιουργία περιεχομένου τύπου AI slop, με στόχο να είναι αρκετά ελκυστικό ώστε να αποφέρει χρήματα.

Οι δημιουργοί προέρχονται συχνά από χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπως Ινδία, Ουκρανία, Κένυα, Νιγηρία, Βραζιλία και Βιετνάμ, όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εύκολη και οι μέσοι μισθοί χαμηλοί σε σύγκριση με τα έσοδα που μπορούν να προκύψουν από την πλατφόρμα.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του YouTube τόνισε ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιεχόμενο υψηλής ή χαμηλής ποιότητας και πως η πλατφόρμα παραμένει προσηλωμένη στη σύνδεση των χρηστών με ποιοτικό περιεχόμενο, εφαρμόζοντας τις κοινότητες οδηγίες και αφαιρώντας παραβιάσεις όταν αυτές εντοπίζονται.

Η εποχή του AI slop αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα: περιεχόμενο που είναι αποσυνδεδεμένο από το πλαίσιο, εθιστικό και διεθνές, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει συζητήσεις για την αυθεντικότητα και την ποιότητα στον ψηφιακό κόσμο.

