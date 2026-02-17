TV 17.02.2026

Υπέροχα Πλάσματα: Παγώνει το reunion της σειράς λίγο πριν τα γυρίσματα

Υπέροχα Πλάσματα: Παγώνει το reunion της σειράς λίγο πριν τα γυρίσματα
Ανατροπή για το reunion της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα», καθώς το project παγώνει πριν την έναρξη γυρισμάτων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αλλαγή δεδομένων φαίνεται πως υπάρχει γύρω από το πολυσυζητημένο reunion της σειράς Υπέροχα Πλάσματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life.

Όπως αναφέρεται, η κωμωδία του Alpha TV είχε προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την επιστροφή της, εξασφαλίζοντας ακόμη και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Παράλληλα, είχαν «κλειδώσει» και οι βασικοί πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους η Μυρτώ Αλικάκη, η Φαίδρα Δρούκα, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και η Ελένη Ανσουσάκη στον ρόλο της θείας Καραμέλας.

https://www.instagram.com/myrtoalikaki_official/

Διάβασε επίσης: Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1 – Δες το trailer

Παρότι όλα έδειχναν έτοιμα για την έναρξη του νέου κύκλου, το σχέδιο «πάγωσε» λίγο πριν τα γυρίσματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι κάμερες επρόκειτο να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου, όμως τελικά το ραντεβού των συντελεστών με το πλατό αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Ο Alpha, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, δεν έχει καταλήξει ακόμη στον συνολικό σχεδιασμό του προγράμματός του για τη νέα σεζόν και επανεξετάζει τις σειρές που θα στελεχώσουν την prime time ζώνη.

Ο Alpha ετοιμάζει το comeback ακόμα μιας σειράς μετά το «Σόι Σου»

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλίας Σκουλάς, η Φαίδρα Δρούκα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς, χωρίς να κρύβει την επιθυμία της να ξαναυποδυθεί την Έλλη. Όπως είπε: «Καλύτερα να μάθουμε νεότερα από το ίδιο το κανάλι, είναι κάτι που θα το θέλαμε όλοι πολύ, αλλά δε θέλω να μιλήσω περισσότερο γι’ αυτό, γιατί δεν έχουμε κάτι επίσημο νέο άμεσο. Όταν γίνει πιο επίσημο, θα έχουμε να πούμε πολλά. Αν όλα πάνε καλά θα το κάνουμε όλοι με πολλή χαρά και πολλή αγάπη».


Διάβασε επίσης: Η ΕΡΤ ετοιμάζει νέα σειρά με all star cast

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

reunion Ελληνικές Σειρές Υπέροχα Πλάσματα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» είπε ο Barack Obama και προκάλεσε χαμό

«Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» είπε ο Barack Obama και προκάλεσε χαμό

17.02.2026
Επόμενο
Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει τη μάχη της Kate Middleton με τον καρκίνο

17.02.2026

Δες επίσης

Βουρκωμένος ο Παναγιώτης Στάθης – Έχασε τη μητέρα του πριν βγει στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»
TV

Βουρκωμένος ο Παναγιώτης Στάθης – Έχασε τη μητέρα του πριν βγει στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

17.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση
TV

Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση

16.02.2026
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026
TV

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

14.02.2026
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision
TV

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision

14.02.2026
Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Β’ Ημιτελικού και τα πειράγματα των παρουσιαστών
TV

Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Β’ Ημιτελικού και τα πειράγματα των παρουσιαστών

13.02.2026
Αποχωρεί από την εκπομπή «Το ‘Χουμε» – Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Τσουρού
TV

Αποχωρεί από την εκπομπή «Το ‘Χουμε» – Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Τσουρού

13.02.2026
J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live
TV

J2US: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα – Το μήνυμα του Κοκλώνη πριν το μεγάλο live

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ