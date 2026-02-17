Υπέροχα Πλάσματα: Παγώνει το reunion της σειράς λίγο πριν τα γυρίσματα

Αλλαγή δεδομένων φαίνεται πως υπάρχει γύρω από το πολυσυζητημένο reunion της σειράς Υπέροχα Πλάσματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life.

Όπως αναφέρεται, η κωμωδία του Alpha TV είχε προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την επιστροφή της, εξασφαλίζοντας ακόμη και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Παράλληλα, είχαν «κλειδώσει» και οι βασικοί πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους η Μυρτώ Αλικάκη, η Φαίδρα Δρούκα, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και η Ελένη Ανσουσάκη στον ρόλο της θείας Καραμέλας.

Παρότι όλα έδειχναν έτοιμα για την έναρξη του νέου κύκλου, το σχέδιο «πάγωσε» λίγο πριν τα γυρίσματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι κάμερες επρόκειτο να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου, όμως τελικά το ραντεβού των συντελεστών με το πλατό αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Ο Alpha, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, δεν έχει καταλήξει ακόμη στον συνολικό σχεδιασμό του προγράμματός του για τη νέα σεζόν και επανεξετάζει τις σειρές που θα στελεχώσουν την prime time ζώνη.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλίας Σκουλάς, η Φαίδρα Δρούκα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς, χωρίς να κρύβει την επιθυμία της να ξαναυποδυθεί την Έλλη. Όπως είπε: «Καλύτερα να μάθουμε νεότερα από το ίδιο το κανάλι, είναι κάτι που θα το θέλαμε όλοι πολύ, αλλά δε θέλω να μιλήσω περισσότερο γι’ αυτό, γιατί δεν έχουμε κάτι επίσημο νέο άμεσο. Όταν γίνει πιο επίσημο, θα έχουμε να πούμε πολλά. Αν όλα πάνε καλά θα το κάνουμε όλοι με πολλή χαρά και πολλή αγάπη».





