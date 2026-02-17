The Ballad of Judas Priest με την υπογραφή του Tom Morello στη Berlinale

Ο Tom Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine και γνωστός πολιτικός ακτιβιστής, παρουσίασε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τίτλο «The Ballad of Judas Priest», ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ιστορική heavy metal μπάντα Judas Priest, υπογραμμίζοντας τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα τόσο της ταινίας όσο και της ίδιας της μουσικής σκηνής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Tom Morello δήλωσε ότι η πορεία του συγκροτήματος αποτελεί παράδειγμα για το πώς η κοινωνία μπορεί να εξελιχθεί προς μια πιο συμπεριληπτική κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στη συζήτηση γύρω από την πολιτική διάσταση της φετινής διοργάνωσης, ο Tom Morello τόνισε «Τι εποχή για να ζει κανείς, όπου μπορείς ταυτόχρονα να δημιουργείς ένα ντοκιμαντέρ για ένα από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα και να πολεμάς τον φασισμό». Η τοποθέτησή του προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κοινό, με τον ίδιο να συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη των Judas Priest είναι από μόνη της βαθιά πολιτική.

Ο Tom Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine και γνωστός πολιτικός ακτιβιστής, συνσκηνοθέτησε την ταινία μαζί με τον Sam Dunn. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία των Judas Priest από τις εργατικές συνοικίες της αγγλικής περιοχής Black Country μέχρι την ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame, εξερευνώντας παράλληλα τον προσωπικό αγώνα του τραγουδιστή Rob Halford ως κρυφά ομοφυλόφιλου καλλιτέχνη στον χώρο του heavy metal και τη λεγόμενη πολιτισμική σύγκρουση που προκάλεσε η πολύκροτη δικαστική υπόθεση της δεκαετίας του 1980.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκε και ο Rob Halford, ο οποίος ανέφερε ότι αντλεί έμπνευση από όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω του. Όπως δήλωσε «Βλέπω πράγματα που με επηρεάζουν και με εξοργίζουν και σκέφτομαι αν υπάρχει τρόπος να τα μετατρέψω σε τραγούδι. Το κάνω αυτό μια ζωή».

Ο Tom Morello είναι γνωστός για τις δημόσιες πολιτικές του παρεμβάσεις, έχοντας εκφραστεί ανοιχτά για τον πόλεμο στη Γάζα και υποστηρίξει την κατάπαυση του πυρός. Το 2021 είχε υπογράψει μποϊκοτάζ καλλιτεχνικών εμφανίσεων στο Ισραήλ, ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη της Μινεσότα και διοργάνωσε συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Defend Minnesota», όπου εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και ο Bruce Springsteen.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου διατηρεί διαχρονικά έντονο πολιτικό χαρακτήρα, ωστόσο η φετινή διοργάνωση απασχόλησε τα διεθνή μέσα λόγω της αποφυγής πολιτικών τοποθετήσεων από ορισμένους καλλιτέχνες. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Wim Wenders δήλωσε ότι οι δημιουργοί θα έπρεπε «να μένουν εκτός πολιτικής», ενώ προσωπικότητες όπως η Michelle Yeoh και ο Neil Patrick Harris απέφυγαν να σχολιάσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Tricia Tuttle απάντησε με επίσημη ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας «Οι καλλιτέχνες είναι ελεύθεροι να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου με όποιον τρόπο επιλέγουν και δεν είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούνται σε κάθε πολιτικό ζήτημα».

