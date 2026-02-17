Μουσικά Νέα 17.02.2026

The Ballad of Judas Priest με την υπογραφή του Tom Morello στη Berlinale

Ο Tom Morello παρουσιάζει το πολιτικό του σκηνοθετικό ντεμπούτο και μιλά για μουσική, ακτιβισμό και ελευθερία έκφρασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Tom Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine και γνωστός πολιτικός ακτιβιστής, παρουσίασε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τίτλο «The Ballad of Judas Priest», ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ιστορική heavy metal μπάντα Judas Priest, υπογραμμίζοντας τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα τόσο της ταινίας όσο και της ίδιας της μουσικής σκηνής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Tom Morello δήλωσε ότι η πορεία του συγκροτήματος αποτελεί παράδειγμα για το πώς η κοινωνία μπορεί να εξελιχθεί προς μια πιο συμπεριληπτική κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στη συζήτηση γύρω από την πολιτική διάσταση της φετινής διοργάνωσης, ο Tom Morello τόνισε «Τι εποχή για να ζει κανείς, όπου μπορείς ταυτόχρονα να δημιουργείς ένα ντοκιμαντέρ για ένα από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα και να πολεμάς τον φασισμό». Η τοποθέτησή του προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κοινό, με τον ίδιο να συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη των Judas Priest είναι από μόνη της βαθιά πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

Ο Tom Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine και γνωστός πολιτικός ακτιβιστής, συνσκηνοθέτησε την ταινία μαζί με τον Sam Dunn. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία των Judas Priest από τις εργατικές συνοικίες της αγγλικής περιοχής Black Country μέχρι την ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame, εξερευνώντας παράλληλα τον προσωπικό αγώνα του τραγουδιστή Rob Halford ως κρυφά ομοφυλόφιλου καλλιτέχνη στον χώρο του heavy metal και τη λεγόμενη πολιτισμική σύγκρουση που προκάλεσε η πολύκροτη δικαστική υπόθεση της δεκαετίας του 1980.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκε και ο Rob Halford, ο οποίος ανέφερε ότι αντλεί έμπνευση από όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω του. Όπως δήλωσε «Βλέπω πράγματα που με επηρεάζουν και με εξοργίζουν και σκέφτομαι αν υπάρχει τρόπος να τα μετατρέψω σε τραγούδι. Το κάνω αυτό μια ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Tom Morello είναι γνωστός για τις δημόσιες πολιτικές του παρεμβάσεις, έχοντας εκφραστεί ανοιχτά για τον πόλεμο στη Γάζα και υποστηρίξει την κατάπαυση του πυρός. Το 2021 είχε υπογράψει μποϊκοτάζ καλλιτεχνικών εμφανίσεων στο Ισραήλ, ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη της Μινεσότα και διοργάνωσε συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Defend Minnesota», όπου εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και ο Bruce Springsteen.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου διατηρεί διαχρονικά έντονο πολιτικό χαρακτήρα, ωστόσο η φετινή διοργάνωση απασχόλησε τα διεθνή μέσα λόγω της αποφυγής πολιτικών τοποθετήσεων από ορισμένους καλλιτέχνες. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Wim Wenders δήλωσε ότι οι δημιουργοί θα έπρεπε «να μένουν εκτός πολιτικής», ενώ προσωπικότητες όπως η Michelle Yeoh και ο Neil Patrick Harris απέφυγαν να σχολιάσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Tricia Tuttle απάντησε με επίσημη ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας «Οι καλλιτέχνες είναι ελεύθεροι να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου με όποιον τρόπο επιλέγουν και δεν είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούνται σε κάθε πολιτικό ζήτημα».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

76η Berlinale Berlinale Judas Priest The Ballad of Judas Priest Tom Morello ντοκιμαντέρ Φεστιβάλ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα άλλο τις εκπλήξεις

Τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα άλλο τις εκπλήξεις

17.02.2026
Επόμενο
Η σειρά που βλέπουν όλοι στο Netflix – «Έσπασε» τα κοντέρ με 102,6 εκατ. ώρες θέασης

Η σειρά που βλέπουν όλοι στο Netflix – «Έσπασε» τα κοντέρ με 102,6 εκατ. ώρες θέασης

17.02.2026

Δες επίσης

Eστιατόριο αναπαριστά το Super Bowl του Bad Bunny και σαρώνει με 37 εκατ. Προβολές
Μουσικά Νέα

Eστιατόριο αναπαριστά το Super Bowl του Bad Bunny και σαρώνει με 37 εκατ. Προβολές

16.02.2026
Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!
Μουσικά Νέα

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

16.02.2026
Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!
Μουσική

Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

16.02.2026
Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο
Μουσική

Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

16.02.2026
Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

16.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»
Μουσικά Νέα

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ