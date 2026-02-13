Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Wim Wenders, δηλώνει ότι οι ταινίες μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους αλλά όχι τις πολιτικές αποφάσεις

Ο Wim Wenders ανέδειξε τη δύναμη του κινηματογράφου ως μέσο ενσυναίσθησης και σύνδεσης των ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που σηματοδότησε την έναρξη της 76ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Ο βετεράνος δημιουργός, γνωστός για τις ταινίες «Wings of Desire» και «Perfect Days», ανέλαβε την προεδρία της κριτικής επιτροπής σε μία από τις πιο πολιτικοποιημένες διοργανώσεις της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο των ταινιών σε μια εποχή πολέμων και κοινωνικών αναταραχών, ο Wim Wenders υποστήριξε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων. Όπως δήλωσε «Ναι, οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο. Καμία ταινία δεν άλλαξε πραγματικά τη σκέψη ενός πολιτικού, όμως μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζωή τους».

Σε ερώτηση που αφορούσε τη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και την επιλεκτική αλληλεγγύη σε λαούς που βρίσκονται υπό πολιορκία, ο Wim Wenders υπογράμμισε ότι το φεστιβάλ και ο κινηματογραφικός χώρος δεν πρέπει να μετατραπούν σε πολιτική πλατφόρμα. «Πρέπει να μείνουμε έξω από την πολιτική, γιατί όταν δημιουργούμε ταινίες αποκλειστικά πολιτικές μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής. Εμείς αποτελούμε το αντίβαρο της πολιτικής και οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων, όχι των πολιτικών» ανέφερε.

Η Πολωνή παραγωγός Ewa Puszczyńska, μέλος της ίδιας επιτροπής, χαρακτήρισε την ερώτηση άδικη και τόνισε ότι ο ρόλος των δημιουργών είναι να προκαλούν σκέψη χωρίς να καθορίζουν πολιτικές επιλογές. Όπως είπε «Προσπαθούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους και να τους κάνουμε να σκεφτούν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για το αν θα στηρίξουν το Ισραήλ ή την Παλαιστίνη. Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι και γενοκτονίες για τους οποίους δεν μιλάμε, οπότε πρόκειται για μια πολύ σύνθετη και κάπως άδικη ερώτηση».

Η 7μελής επιτροπή καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε 22 ταινίες μεγάλου μήκους από όλο τον κόσμο για τα βραβεία Χρυσής και Αργυρής Άρκτου, τα οποία θα απονεμηθούν σε τελετή στις 21 Φεβρουαρίου. Το φεστιβάλ ανοίγει με την ταινία «No Good Men» της Shahrbanoo Sadat, που παρουσιάζεται ως η πρώτη ρομαντική κωμωδία από το Αφγανιστάν και θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Στο κόκκινο χαλί της φετινής Berlinale αναμένεται να εμφανιστούν αστέρες όπως Amy Adams, Channing Tatum, Pamela Anderson, Ashley Walters, Callum Turner, Ethan Hawke, Gemma Chan και Charli xcx, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 200 ταινίες και ντοκιμαντέρ που εστιάζουν στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στους αγώνες για δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Wim Wenders κατέληξε τονίζοντας ότι «Ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη ενσυναίσθησης. Οι ειδήσεις δεν είναι συμπονετικές, η πολιτική δεν είναι συμπονετική, όμως οι ταινίες είναι, και αυτό είναι το καθήκον μας», επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι η τέχνη μπορεί να επηρεάσει βαθιά τις κοινωνίες χωρίς να μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

