Screen News 13.02.2026

Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Wim Wenders, δηλώνει ότι οι ταινίες μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους αλλά όχι τις πολιτικές αποφάσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Wim Wenders ανέδειξε τη δύναμη του κινηματογράφου ως μέσο ενσυναίσθησης και σύνδεσης των ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που σηματοδότησε την έναρξη της 76ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Ο βετεράνος δημιουργός, γνωστός για τις ταινίες «Wings of Desire» και «Perfect Days», ανέλαβε την προεδρία της κριτικής επιτροπής σε μία από τις πιο πολιτικοποιημένες διοργανώσεις της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο των ταινιών σε μια εποχή πολέμων και κοινωνικών αναταραχών, ο Wim Wenders υποστήριξε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων. Όπως δήλωσε «Ναι, οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο. Καμία ταινία δεν άλλαξε πραγματικά τη σκέψη ενός πολιτικού, όμως μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζωή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Άγιος Βαλεντίνος: 10 ταινίες για να πιστέψεις και πάλι στο «για πάντα»

Σε ερώτηση που αφορούσε τη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και την επιλεκτική αλληλεγγύη σε λαούς που βρίσκονται υπό πολιορκία, ο Wim Wenders υπογράμμισε ότι το φεστιβάλ και ο κινηματογραφικός χώρος δεν πρέπει να μετατραπούν σε πολιτική πλατφόρμα. «Πρέπει να μείνουμε έξω από την πολιτική, γιατί όταν δημιουργούμε ταινίες αποκλειστικά πολιτικές μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής. Εμείς αποτελούμε το αντίβαρο της πολιτικής και οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων, όχι των πολιτικών» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πολωνή παραγωγός Ewa Puszczyńska, μέλος της ίδιας επιτροπής, χαρακτήρισε την ερώτηση άδικη και τόνισε ότι ο ρόλος των δημιουργών είναι να προκαλούν σκέψη χωρίς να καθορίζουν πολιτικές επιλογές. Όπως είπε «Προσπαθούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους και να τους κάνουμε να σκεφτούν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για το αν θα στηρίξουν το Ισραήλ ή την Παλαιστίνη. Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι και γενοκτονίες για τους οποίους δεν μιλάμε, οπότε πρόκειται για μια πολύ σύνθετη και κάπως άδικη ερώτηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 7μελής επιτροπή καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε 22 ταινίες μεγάλου μήκους από όλο τον κόσμο για τα βραβεία Χρυσής και Αργυρής Άρκτου, τα οποία θα απονεμηθούν σε τελετή στις 21 Φεβρουαρίου. Το φεστιβάλ ανοίγει με την ταινία «No Good Men» της Shahrbanoo Sadat, που παρουσιάζεται ως η πρώτη ρομαντική κωμωδία από το Αφγανιστάν και θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Στο κόκκινο χαλί της φετινής Berlinale αναμένεται να εμφανιστούν αστέρες όπως Amy Adams, Channing Tatum, Pamela Anderson, Ashley Walters, Callum Turner, Ethan Hawke, Gemma Chan και Charli xcx, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 200 ταινίες και ντοκιμαντέρ που εστιάζουν στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στους αγώνες για δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Wim Wenders κατέληξε τονίζοντας ότι «Ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη ενσυναίσθησης. Οι ειδήσεις δεν είναι συμπονετικές, η πολιτική δεν είναι συμπονετική, όμως οι ταινίες είναι, και αυτό είναι το καθήκον μας», επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι η τέχνη μπορεί να επηρεάσει βαθιά τις κοινωνίες χωρίς να μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

76η Berlinale Berlinale Wim Wenders ΤΑΙΝΙΑ Φεστιβάλ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ben Stiller υπερασπίζεται τον Bad Bunny μετά τις αντιδράσεις για το Super Bowl

Ο Ben Stiller υπερασπίζεται τον Bad Bunny μετά τις αντιδράσεις για το Super Bowl

13.02.2026
Επόμενο
6 μυστικά για να βρεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια σε κάθε προορισμό

6 μυστικά για να βρεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια σε κάθε προορισμό

13.02.2026

Δες επίσης

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe
Celeb News

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

13.02.2026
Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»
Cinema

Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

13.02.2026
Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania
Cinema

Ο Marc Beckman απαντά στους Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood για τη μουσική στο Melania

13.02.2026
Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ
Cinema

Η Ana de Armas και η Jennifer Connelly σε κατασκοπευτικό θρίλερ

13.02.2026
«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt
Cinema

«Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

13.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων

12.02.2026
Stranger Things: Από το σανίδι στο Netflix το παρελθόν του Vecna  αποκαλύπτεται
Cinema

Stranger Things: Από το σανίδι στο Netflix το παρελθόν του Vecna  αποκαλύπτεται

11.02.2026
Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο
Cinema

Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

11.02.2026
Άγιος Βαλεντίνος: 10 ταινίες για να πιστέψεις και πάλι στο «για πάντα»
Cinema

Άγιος Βαλεντίνος: 10 ταινίες για να πιστέψεις και πάλι στο «για πάντα»

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ