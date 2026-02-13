Ταξίδι 13.02.2026

6 μυστικά για να βρεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια σε κάθε προορισμό

6 αποδεδειγμένα μυστικά για να βρίσκεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια σε κάθε προορισμό και να ταξιδεύεις οικονομικά χωρίς άγχος.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το να βρίσκεις οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια δεν είναι πια μυστήριο ή τύχη. Με λίγη στρατηγική, σωστό χρονισμό και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείς να ταξιδεύεις φθηνά σε όποιον προορισμό ονειρεύεσαι, χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. Οι αεροπορικές τιμές αλλάζουν συνεχώς, και η γνώση των σωστών τεχνικών μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός εισιτηρίου με υπερβολική χρέωση και μιας συμφέρουσας προσφοράς.

Είτε προγραμματίζεις διακοπές, είτε ένα επαγγελματικό ταξίδι, υπάρχουν τρόποι να εξοικονομήσεις σημαντικά ποσά. Από το να ξέρεις πότε να κλείσεις το εισιτήριό σου μέχρι το να αξιοποιείς online εργαλεία και alerts, η οικονομία στο ταξίδι ξεκινά πριν ακόμα φτάσεις στο αεροδρόμιο. Ας δούμε τα 6 πιο αποτελεσματικά μυστικά που θα σου επιτρέψουν να ταξιδεύεις πιο έξυπνα και οικονομικά.

aeroplano
unsplash

1. Κλείσε την πτήση σου την κατάλληλη στιγμή

Οι αεροπορικές τιμές συνήθως ανεβαίνουν όσο πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης. Οι ειδικοί συνιστούν να κλείνεις τα εισιτήρια για εσωτερικές πτήσεις περίπου 4-6 εβδομάδες πριν, και για διεθνείς 2-5 μήνες νωρίτερα. Παρακολούθησε τις τιμές για μερικές ημέρες ή εβδομάδες ώστε να εντοπίσεις την πιο συμφέρουσα στιγμή για κράτηση.

pexels.com

2. Χρησιμοποίησε εργαλεία σύγκρισης και alerts

Υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές και ιστοσελίδες που συγκρίνουν τιμές εισιτηρίων και στέλνουν ειδοποιήσεις όταν εμφανιστεί η καλύτερη προσφορά. Οι υπηρεσίες αυτές σου δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκεις οικονομικά εισιτήρια χωρίς να ψάχνεις συνεχώς χειροκίνητα. Προγραμμάτισε alerts για τον προορισμό και τις ημερομηνίες που σε ενδιαφέρουν, ώστε να μην χάνεις καμία ευκαιρία.

3. Να είσαι ευέλικτος με τις ημερομηνίες και ώρες

Οι πτήσεις τις καθημερινές, κυρίως Τρίτη και Τετάρτη, είναι συχνά φθηνότερες από τις πτήσεις του Σαββατοκύριακου. Επιπλέον, οι νυχτερινές ή πολύ πρωινές ώρες αναχώρησης μπορούν να μειώσουν το κόστος σημαντικά. Αν έχεις τη δυνατότητα να προσαρμόσεις τις ημερομηνίες σου, οι διαφορές στο κόστος μπορεί να είναι εντυπωσιακές.

pexels.com

4. Σκέψου εναλλακτικά αεροδρόμια

Μεγάλα ή δημοφιλή αεροδρόμια έχουν υψηλότερες τιμές, ενώ αεροδρόμια που βρίσκονται κοντά στον προορισμό σου μπορούν να προσφέρουν σημαντικά φθηνότερες επιλογές. Αν δεν σε πειράζει λίγη παραπάνω μετακίνηση με λεωφορείο ή τρένο, αυτή η στρατηγική μπορεί να μειώσει το κόστος της πτήσης κατά δεκάδες ευρώ.

5. Κάνε κράτηση με συνδυασμό low-cost αεροπορικών

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (low-cost) συχνά προσφέρουν πολύ πιο οικονομικά εισιτήρια από τις παραδοσιακές. Μπορείς να δημιουργήσεις το ταξίδι σου συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες εταιρείες, εξοικονομώντας χρήματα. Προσοχή, όμως, στα επιπλέον κόστη για αποσκευές και επιλογή θέσης.

www.pexels.com

6. Απόφυγε την τελευταία στιγμή… εκτός αν είναι προσφορά

Οι τελευταίες προσφορές της τελευταίας στιγμής είναι σπάνιες και δεν είναι πάντα διαθέσιμες. Η γενική στρατηγική είναι να κλείνεις νωρίς. Ωστόσο, αν είσαι τυχερός και παρακολουθείς συνεχώς τις προσφορές μέσω εφαρμογών και newsletters, μπορείς να βρεις «κελεπούρια» ακόμα και λίγο πριν την πτήση.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Δες κι αυτό…

αεροδρόμιο Εισιτήρια ταξίδια
