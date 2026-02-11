Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Με αυτό το κόλπο θα έχεις μια βαλίτσα εύκολη στο κουβάλημα, οργανωμένη και χωρίς άγχος, χωρίς να αφήσεις τίποτα σημαντικό πίσω

Το να φτιάξεις βαλίτσα μπορεί να είναι μαρτύριο. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι η βαλίτσα σου είναι τόσο βαριά που θα χρειαζόσουν γάντια για να τη σηκώσεις και φυσικά δεν θέλεις να αφήσεις τίποτα πίσω. Υπάρχει όμως ένα μυστικό trick που αλλάζει τα πάντα: roll & nest.

Τι είναι το Roll & Nest;

Η μέθοδος αυτή συνδυάζει 2 βασικές τεχνικές:

Rolling (τσαλακώνοντας τα ρούχα σε ρολά): Κάθε μπλούζα, παντελόνι ή φόρεμα διπλώνεται σε μικρά ρολά. Αυτό μειώνει τον όγκο και τις ζάρες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει το να χωρέσουν περισσότερα ρούχα στην ίδια βαλίτσα.

Nesting (τακτοποιώντας τα αντικείμενα μέσα σε άλλα): Τα μικρότερα αντικείμενα, όπως εσώρουχα, κάλτσες ή αξεσουάρ, μπαίνουν μέσα σε παπούτσια ή μέσα σε τσάντες με ρούχα. Έτσι χρησιμοποιείς κάθε γωνία της βαλίτσας και εξοικονομείς χώρο.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να χωρέσεις όλα όσα χρειάζεσαι χωρίς να κουβαλάς 2 κιλά παραπάνω.

Extra tips για ελαφριά βαλίτσα

Διάλεξε ρούχα που συνδυάζονται εύκολα: Ένα τζιν, 3 μπλούζες και 2 αξεσουάρ μπορούν να δημιουργήσουν δεκάδες outfits.

Ένα τζιν, 3 μπλούζες και 2 αξεσουάρ μπορούν να δημιουργήσουν δεκάδες outfits. Φόρεσε τα πιο βαριά κομμάτια στο ταξίδι: Παπούτσια, τζάκετ ή φούτερ. Θα μειώσεις δραματικά το βάρος της βαλίτσας.

Παπούτσια, τζάκετ ή φούτερ. Θα μειώσεις δραματικά το βάρος της βαλίτσας. Χρησιμοποίησε travel packing cubes: Τα κυβάκια ταξιδιού κρατούν τα ρούχα οργανωμένα και βοηθούν να δεις τι έχεις χωρίς να ξεχειλίζει η βαλίτσα.

Τα κυβάκια ταξιδιού κρατούν τα ρούχα οργανωμένα και βοηθούν να δεις τι έχεις χωρίς να ξεχειλίζει η βαλίτσα. Μην ξεχνάς τα υγρά σε μικρά μπουκαλάκια: Τα καλλυντικά και τα προϊόντα περιποίησης μπορούν να γίνουν βαριά, τα mini μπουκαλάκια σώζουν πολύ χώρο και βάρος.

Κεντρική φωτογραφία: www.pexels.com

