Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Το να φτιάξεις βαλίτσα μπορεί να είναι μαρτύριο. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι η βαλίτσα σου είναι τόσο βαριά που θα χρειαζόσουν γάντια για να τη σηκώσεις και φυσικά δεν θέλεις να αφήσεις τίποτα πίσω. Υπάρχει όμως ένα μυστικό trick που αλλάζει τα πάντα: roll & nest.
Τι είναι το Roll & Nest;
Η μέθοδος αυτή συνδυάζει 2 βασικές τεχνικές:
- Rolling (τσαλακώνοντας τα ρούχα σε ρολά): Κάθε μπλούζα, παντελόνι ή φόρεμα διπλώνεται σε μικρά ρολά. Αυτό μειώνει τον όγκο και τις ζάρες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει το να χωρέσουν περισσότερα ρούχα στην ίδια βαλίτσα.
- Nesting (τακτοποιώντας τα αντικείμενα μέσα σε άλλα): Τα μικρότερα αντικείμενα, όπως εσώρουχα, κάλτσες ή αξεσουάρ, μπαίνουν μέσα σε παπούτσια ή μέσα σε τσάντες με ρούχα. Έτσι χρησιμοποιείς κάθε γωνία της βαλίτσας και εξοικονομείς χώρο.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να χωρέσεις όλα όσα χρειάζεσαι χωρίς να κουβαλάς 2 κιλά παραπάνω.
Extra tips για ελαφριά βαλίτσα
- Διάλεξε ρούχα που συνδυάζονται εύκολα: Ένα τζιν, 3 μπλούζες και 2 αξεσουάρ μπορούν να δημιουργήσουν δεκάδες outfits.
- Φόρεσε τα πιο βαριά κομμάτια στο ταξίδι: Παπούτσια, τζάκετ ή φούτερ. Θα μειώσεις δραματικά το βάρος της βαλίτσας.
- Χρησιμοποίησε travel packing cubes: Τα κυβάκια ταξιδιού κρατούν τα ρούχα οργανωμένα και βοηθούν να δεις τι έχεις χωρίς να ξεχειλίζει η βαλίτσα.
- Μην ξεχνάς τα υγρά σε μικρά μπουκαλάκια: Τα καλλυντικά και τα προϊόντα περιποίησης μπορούν να γίνουν βαριά, τα mini μπουκαλάκια σώζουν πολύ χώρο και βάρος.
