Fitness 11.02.2026

Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις

Κάνε αυτές τις ασκήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα πριν το πρωινό και θα δεις ενέργεια, γράμμωση και καύση θερμίδων χωρίς να χρειαστείς ώρες στο γυμναστήρι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ξέρεις αυτή την αίσθηση όταν ξυπνάς και νιώθεις ότι η μέρα σου είναι ήδη γεμάτη; Τι θα έλεγες αν σου λέγαμε ότι μπορείς να κάψεις θερμίδες πριν καν φας πρωινό, χωρίς να χρειαστεί να περάσεις ώρες στο γυμναστήριο; Με αυτό το 5λεπτο πρωινό πρόγραμμα, το σώμα σου ξυπνάει, η ενέργειά σου εκτοξεύεται και καίς περίπου 200 θερμίδες, όλα πριν πιεις τον πρώτο καφέ. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι βάρη ή μηχανήματα. Μόνο τον δικό σου κορμό και λίγη θέληση!

1. Jumping Jacks – 1 λεπτό

Ξεκίνα δυναμικά! Αυτή η κλασική καρδιο-άσκηση αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και ξυπνά όλο το σώμα. Αν θες, μπορείς να κάνεις 20 δευτερόλεπτα γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα αργά για μεγαλύτερη ένταση.

2. Mountain Climbers – 1 λεπτό

Πιάσε θέση σαν για push-up και τρέξε με τα γόνατα προς το στήθος. Η κοιλιά, οι γλουτοί και τα πόδια δουλεύουν ταυτόχρονα και ο χρόνος περνάει χωρίς να το καταλάβεις.

3. Squat Jumps – 1 λεπτό

Κάθισε σε squat και κάνε ένα άλμα ψηλά. Άλλη μια άσκηση που δουλεύει γλουτούς, πόδια και καρδιοαγγειακό σύστημα. Bonus: η αίσθηση της δύναμης σου δίνει ενέργεια για όλη τη μέρα.

4. Push-ups με γόνατα – 1 λεπτό

Δεν χρειάζονται παραπάνω εξοπλισμός. Ενεργοποιείς στήθος, ώμους και χέρια χωρίς να καταπονήσεις τον κορμό υπερβολικά. Αν θέλεις challenge, κάνε τα κανονικά push-ups.

5. Plank με άγγιγμα ώμων – 1 λεπτό

Κλείνουμε με σταθερότητα! Κράτα plank και εναλλάξ άγγιζε τον ώμο σου με το αντίθετο χέρι. Ολοκληρώνεις τη ροή με γυμνασμένο κορμό, δυνατά χέρια και καλύτερη στάση σώματος.

