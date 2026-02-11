Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις

Κάνε αυτές τις ασκήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα πριν το πρωινό και θα δεις ενέργεια, γράμμωση και καύση θερμίδων χωρίς να χρειαστείς ώρες στο γυμναστήρι

Ξέρεις αυτή την αίσθηση όταν ξυπνάς και νιώθεις ότι η μέρα σου είναι ήδη γεμάτη; Τι θα έλεγες αν σου λέγαμε ότι μπορείς να κάψεις θερμίδες πριν καν φας πρωινό, χωρίς να χρειαστεί να περάσεις ώρες στο γυμναστήριο; Με αυτό το 5λεπτο πρωινό πρόγραμμα, το σώμα σου ξυπνάει, η ενέργειά σου εκτοξεύεται και καίς περίπου 200 θερμίδες, όλα πριν πιεις τον πρώτο καφέ. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι βάρη ή μηχανήματα. Μόνο τον δικό σου κορμό και λίγη θέληση!

1. Jumping Jacks – 1 λεπτό

Ξεκίνα δυναμικά! Αυτή η κλασική καρδιο-άσκηση αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και ξυπνά όλο το σώμα. Αν θες, μπορείς να κάνεις 20 δευτερόλεπτα γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα αργά για μεγαλύτερη ένταση.

2. Mountain Climbers – 1 λεπτό

Πιάσε θέση σαν για push-up και τρέξε με τα γόνατα προς το στήθος. Η κοιλιά, οι γλουτοί και τα πόδια δουλεύουν ταυτόχρονα και ο χρόνος περνάει χωρίς να το καταλάβεις.

3. Squat Jumps – 1 λεπτό

Κάθισε σε squat και κάνε ένα άλμα ψηλά. Άλλη μια άσκηση που δουλεύει γλουτούς, πόδια και καρδιοαγγειακό σύστημα. Bonus: η αίσθηση της δύναμης σου δίνει ενέργεια για όλη τη μέρα.

4. Push-ups με γόνατα – 1 λεπτό

Δεν χρειάζονται παραπάνω εξοπλισμός. Ενεργοποιείς στήθος, ώμους και χέρια χωρίς να καταπονήσεις τον κορμό υπερβολικά. Αν θέλεις challenge, κάνε τα κανονικά push-ups.

5. Plank με άγγιγμα ώμων – 1 λεπτό

Κλείνουμε με σταθερότητα! Κράτα plank και εναλλάξ άγγιζε τον ώμο σου με το αντίθετο χέρι. Ολοκληρώνεις τη ροή με γυμνασμένο κορμό, δυνατά χέρια και καλύτερη στάση σώματος.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

