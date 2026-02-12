Ταξίδι 12.02.2026

5 τρόποι να κοιμηθείς στο αεροπλάνο σαν να είσαι σε κρεβάτι ξενοδοχείου

Με αυτές τις μικρές αλλά αποτελεσματικές στρατηγικές, ο ύπνος στο αεροπλάνο μπορεί να γίνει άνετος και αναζωογονητικός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κανείς δεν απολαμβάνει πραγματικά τον ύπνο σε ένα αεροπλάνο όπως στο άνετο κρεβάτι ενός ξενοδοχείου. Οι μακριές πτήσεις, ο θόρυβος των κινητήρων, τα φώτα του καμπινών και οι περιορισμένοι χώροι κάνουν τον ύπνο δύσκολο και συχνά κοπιαστικό. Ωστόσο, υπάρχουν μικρά κόλπα και στρατηγικές που μπορούν να μεταμορφώσουν την εμπειρία σου και να σε κάνουν να ξυπνήσεις ξεκούραστος, σχεδόν σαν να κοιμήθηκες σε ξενοδοχείο.

Από την επιλογή της σωστής θέσης και τη χρήση κατάλληλων αξεσουάρ, μέχρι τη διαχείριση του φωτός, του ήχου και των μικρογεύσεων, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Με την κατάλληλη προετοιμασία, λίγη οργάνωση και μερικά έξυπνα αντικείμενα, ο ύπνος στο αεροπλάνο μπορεί να μετατραπεί από βασανιστικό σε αναζωογονητικό. Ακόμα και αν πρόκειται για πτήση πολλών ωρών, μπορείς να νιώσεις ξεκούραστος, να αποφύγεις πόνους στον αυχένα και να φτάσεις στον προορισμό σου με ενέργεια για να απολαύσεις το ταξίδι σου.

www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

1. Διάλεξε τη σωστή θέση

Η επιλογή της θέσης στο αεροπλάνο μπορεί να κάνει τη διαφορά στον ύπνο σου. Προτίμησε θέσεις δίπλα στο παράθυρο για να ακουμπήσεις το κεφάλι σου και να αποφύγεις διαρκείς διακοπές από άλλους επιβάτες. Αν μπορείς, επίλεξε θέσεις κοντά στις πτέρυγες, όπου οι κινητήρες δημιουργούν σταθερότερο θόρυβο που βοηθά στη χαλάρωση.

2. Εξοπλίσου με αξεσουάρ ύπνου

Μαξιλάρι λαιμού, μάσκα ύπνου και ωτοασπίδες είναι απαραίτητα. Το μαξιλάρι στηρίζει τον αυχένα και μειώνει την ένταση στους ώμους, η μάσκα εμποδίζει το φως και οι ωτοασπίδες μειώνουν τον θόρυβο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο κοντά σε ξενοδοχειακό ύπνο.

www.pexels.com

3. Φόρα άνετα ρούχα

Τα στενά ή άβολα ρούχα δυσκολεύουν τον ύπνο. Προτίμησε μαλακά, ελαστικά υφάσματα και στρώσε μια ζακέτα ή φούτερ για να κρατήσεις τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Μικρές λεπτομέρειες όπως καλτσοδέτες ή ελαστικές ζώνες κάνουν μεγάλη διαφορά στην άνεση.

4. Ρύθμισε το φως και τον ήχο

Χρησιμοποίησε την προσωπική σου λυχνία, τη μάσκα ύπνου και ωτοασπίδες για να δημιουργήσεις ένα σκοτεινό και ήσυχο περιβάλλον. Αποσύνδεσε τις συσκευές σου και ενεργοποίησε ήσυχες μουσικές ή ήχους της φύσης για να χαλαρώσεις. Η σωστή ατμόσφαιρα βοηθά το σώμα να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

unsplash.com

5. Προετοίμασε το σώμα σου

Απόφυγε καφέ ή ενεργειακά ποτά πριν τη διάρκεια της πτήσης. Προτίμησε νερό και ελαφριά σνακ που δεν θα προκαλέσουν δυσφορία στο στομάχι. Μερικά λεπτά διατάσεων ή ένα σύντομο περπάτημα στο διάδρομο πριν ξαπλώσεις βοηθούν στη χαλάρωση των μυών και μειώνουν την ένταση.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

αεροδρόμιο ταξίδια ύπνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του

Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του

12.02.2026
Επόμενο
Πεινάς παραπάνω τον χειμώνα; Δες τι φταίει

Πεινάς παραπάνω τον χειμώνα; Δες τι φταίει

12.02.2026

Δες επίσης

Πεινάς παραπάνω τον χειμώνα; Δες τι φταίει
Life

Πεινάς παραπάνω τον χειμώνα; Δες τι φταίει

12.02.2026
Πώς να γυμνάσεις όλο το σώμα με 5 απλά αντικείμενα που έχεις σπίτι
Fitness

Πώς να γυμνάσεις όλο το σώμα με 5 απλά αντικείμενα που έχεις σπίτι

12.02.2026
Η Hailey Bieber πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της DKNY
Fashion

Η Hailey Bieber πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της DKNY

12.02.2026
Ο Κριός δεν χάνει ποτέ: 5 λόγοι που αποδεικνύουν ότι είναι ο απόλυτος ηγέτης
Life

Ο Κριός δεν χάνει ποτέ: 5 λόγοι που αποδεικνύουν ότι είναι ο απόλυτος ηγέτης

12.02.2026
«Ιμάντες και Μεταποιητές»: Η τέχνη ως εργαλείο ελπίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς
EVENTS

«Ιμάντες και Μεταποιητές»: Η τέχνη ως εργαλείο ελπίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς

12.02.2026
Αυτό είναι το tip που δεν ήξερες για την εφαρμογή του σαμπουάν
Beauty

Αυτό είναι το tip που δεν ήξερες για την εφαρμογή του σαμπουάν

12.02.2026
Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια
Fashion

Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια

12.02.2026
Ευκόλη και γρήγορη συνταγή για σπιτική πίτα για σουβλάκι
Food

Ευκόλη και γρήγορη συνταγή για σπιτική πίτα για σουβλάκι

12.02.2026
Rihanna-A$AP Rocky: Γίνονται η έμπνευση σου για το Valentine’s look σου
Fashion

Rihanna-A$AP Rocky: Γίνονται η έμπνευση σου για το Valentine’s look σου

12.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!