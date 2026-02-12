Ο Michael Douglas ετοιμάζει απομνημονεύματα με μια ειλικρινή αφήγηση της ζωής του

Ο Michael Douglas ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο τα απομνημονεύματά του, ένα βιβλίο που ο ίδιος χαρακτηρίζει «ειλικρινές» και «σαρωτικό» και το οποίο φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη διαδρομή της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής χωρίς ωραιοποιήσεις. Το βιβλίο, που προς το παρόν δεν έχει τίτλο, αναμένεται να εκδοθεί στις 6 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing.

Σε δήλωσή του ο Michael Douglas ανέφερε ότι «ύστερα από πολλά χρόνια που μου το ζητούσαν, αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους. Όχι τη λαμπερή εκδοχή που διαμορφώνεται από τίτλους και αριθμούς εισιτηρίων, αλλά την πραγματική. Έζησα μια ζωή δημόσια και ταυτόχρονα βαθιά ιδιωτική και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θέλω να μιλήσω για το από πού ξεκίνησα, τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσω και τι επέλεξα για τον εαυτό μου. Η φήμη συχνά θολώνει την αλήθεια και αυτή είναι η προσπάθειά μου να την επαναφέρω».

Το βιβλίο γράφτηκε σε συνεργασία με τον συγγραφέα Michael Fleming και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδότη, θα αφηγείται τη διαδρομή του Michael Douglas από τη σκιά του πατέρα του Kirk Douglas μέχρι την καθιέρωσή του ως πρωταγωνιστή πρώτης γραμμής στο Hollywood. Ο Michael Douglas έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1970 μέσα από τη σειρά «The Streets of San Francisco» και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως «Fatal Attraction», «Wall Street» και «Basic Instinct». Παράλληλα υπήρξε παραγωγός της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», ένα πρότζεκτ που ο Kirk Douglas επιθυμούσε να υλοποιήσει για χρόνια.

Ο Michael Douglas, σήμερα 81 ετών, έχει βρεθεί επί δεκαετίες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον καρκίνο, για προβλήματα εξάρτησης αλλά και για την προσπάθειά του να χαράξει τη δική του πορεία μακριά από τη βαριά οικογενειακή κληρονομιά. Στο βιβλίο, σύμφωνα με τον εκδότη, αναφέρεται επίσης στον γάμο του με την Catherine Zeta-Jones, ο οποίος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2000 και, παρά τις αρχικές αμφιβολίες, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο σταθερές σχέσεις της βιομηχανίας του θεάματος.

Η ανακοίνωση της Grand Central Publishing σημειώνει ότι ο Michael Douglas μιλά ανοιχτά για τις αποτυχίες, τις αμφιβολίες και τις προσωπικές του μάχες, αλλά και για τις επιτυχίες του, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η νίκη του απέναντι σε καρκίνο σταδίου 4 και η πολυετής καλλιτεχνική του παρουσία. Εκτός από τα δύο Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Wall Street» και για την παραγωγή του «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», ο Michael Douglas έχει τιμηθεί με 5 Χρυσές Σφαίρες, ένα βραβείο Primetime Emmy και το βραβείο συνολικής προσφοράς του AFI.

Πέρα από την κινηματογραφική του διαδρομή, ο Michael Douglas έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική και κοινωνική δράση. Το 1998 διορίστηκε Αγγελιοφόρος Ειρήνης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Kofi Annan, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια εμπλοκή του σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Με την επικείμενη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, ο Michael Douglas επιχειρεί να παρουσιάσει μια συνολική και προσωπική αφήγηση μιας ζωής που εξελίχθηκε ανάμεσα στη δόξα, τις προκλήσεις και την ανάγκη για προσωπική αλήθεια.

