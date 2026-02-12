Διατροφή 12.02.2026

Πεινάς παραπάνω τον χειμώνα; Δες τι φταίει

Κατανόησε τους λόγους της αυξημένης όρεξης τον χειμώνα και μάθε πώς να νιώθεις χορτάτος και ενεργητικός με υγιείς τρόπους
Μαρία Χατζηγιάννη

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, μπορεί να παρατηρείς αυξημένη πείνα ή έντονη επιθυμία για συγκεκριμένα φαγητά. Οι ψυχρές θερμοκρασίες και η μειωμένη έκθεση στο φως του ήλιου επηρεάζουν τον ύπνο και την καθημερινή σου ρουτίνα, με αποτέλεσμα να αλλάζει η όρεξή σου και οι προτιμήσεις σου. Η κατανόηση αυτών των εποχικών αλλαγών μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις καλύτερα και πιο ενεργητικός καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Η αυξημένη πείνα αυτή την περίοδο δεν είναι απλώς θέμα διατροφικής συνήθειας. Είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων διαδικασιών στο σώμα, από τη θερμορύθμιση μέχρι την έκθεση στο φως και τις συνθήκες διαβίωσης, που επηρεάζουν τις ορμόνες και τα σήματα κορεσμού. Όταν κατανοήσεις αυτούς τους παράγοντες, μπορείς να διαχειριστείς την όρεξή σου με υγιείς και έξυπνους τρόπους.

Οι λόγοι πίσω από την αυξημένη πείνα τον χειμώνα:

1. Θερμορύθμιση

Το σώμα σου εργάζεται περισσότερο για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Αν και η αύξηση της καύσης θερμίδων δεν είναι δραματική, μπορεί να σου στείλει σήμα για μεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας, ειδικά όταν συνυπολογιστούν και άλλες εποχικές αλλαγές.

2. Λιγότερο φως

Οι σύντομες χειμωνιάτικες μέρες και η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως επηρεάζουν την παραγωγή σεροτονίνης και αλλάζουν τον κιρκάδιο ρυθμό σου, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την όρεξή σου και την επιθυμία για υδατάνθρακες. Το φως του ήλιου επηρεάζει επίσης τις ορμόνες που ρυθμίζουν την πείνα: τη γκρελίνη, που διεγείρει την όρεξη, και τη λεπτίνη, που δίνει σήμα κορεσμού.

3. Αίσθηση ασφάλειας και άνεσης

Η αυξημένη όρεξη λειτουργεί προστατευτικά. Tο σώμα σου αναζητά ενεργειακά πυκνά τρόφιμα σε περιόδους περιβαλλοντικού στρες, και η έκθεση στο κρύο αποτελεί μικρό στρεσογόνο ερέθισμα.

4. Πιο συχνή επαφή με τρόφιμα

Ο χειμώνας σε κρατά περισσότερο στο σπίτι, αυξάνοντας την έκθεσή σου σε φαγητά, μυρωδιές και εύκολη πρόσβαση σε σνακ, γεγονός που κάνει την πείνα να νιώθεται πιο συχνή.

Πώς να διαχειριστείς την πείνα του χειμώνα:

Είναι φυσιολογικό να νιώθεις περισσότερη όρεξη τον χειμώνα. Αν όμως συνοδεύεται από κόπωση, απώλεια μαλλιών, αλλαγές στη διάθεση ή κακό ύπνο, μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα όπως ανισορροπία θυρεοειδούς ή έλλειψη σιδήρου, και αξίζει να συμβουλευτείς έναν ειδικό.

Για να νιώθεις χορτάτος και ενεργητικός, τρώγε τακτικά γεύματα, δώσε έμφαση σε πρωινό και μεσημεριανό με αρκετή πρωτεΐνη, φρόντισε τον ύπνο και την έκθεση στο πρωινό φως, προτίμησε ζεστά και μαγειρεμένα γεύματα που διευκολύνουν την πέψη, και σεβάσου την πείνα σου ως φυσικό σήμα του σώματος. Η πείνα δείχνει ότι το σώμα σου ζητά ενέργεια και δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάσαι.

