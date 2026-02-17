Κακές Επιρροές: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει τους κινδύνους των παιδιών – influencers

Στο Netflix είναι διαθέσιμη μια μίνι σειρά που αναδεικνύει με έντονο τρόπο τους κινδύνους των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τα παιδιά και τους εφήβους. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα σκοπεύει να ανακοινώσει σύντομα περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Παρόμοια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστραλία, ενώ η Ισπανία προγραμματίζει να περιορίσει την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 16 ετών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι το 92,5% των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών διαθέτει τουλάχιστον έναν λογαριασμό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 5,7% παρουσιάζει υπερβολική εξάρτηση που σχετίζεται με άγχος, κατάθλιψη και κίνδυνο αυτοκτονίας, σύμφωνα με τη UNICEF.

Μια από τις πιο επίκαιρες παραγωγές σε αυτό το θέμα είναι η μίνι σειρά τριών επεισοδίων «Κακές Επιρροές: Η σκοτεινή πλευρά του Kidfluencing», που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες στο Netflix και απέσπασε διεθνή προσοχή. Η σειρά δείχνει πώς ένα παιδί μπορεί να μετατραπεί σε προϊόν του αλγορίθμου, καταγράφοντας τις ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες της διαδικτυακής δημοσιότητας. Η σειρά ξεπερνά ακόμη και τη δημοφιλή «Εφηβεία», η οποία επίσης αναλύει θέματα όπως η διαδικτυακή βία, ο κυβερνο-εκφοβισμός και η κοινωνική πίεση, προσφέροντας μια ρεαλιστική απεικόνιση του πώς η παιδική ηλικία μπορεί να γίνει περιεχόμενο (content).

Κεντρική ηρωίδα είναι η Τίφανι Σμιθ, μια μητέρα που προσπαθεί εμμονικά να μετατρέψει την κόρη της, Πάιπερ Ροκέλ, σε σταρ του YouTube. Η ιστορία εξελίσσεται σε μια καταπιεστική δυναμική με χειραγώγηση ενηλίκων και ψυχολογική πίεση. Μια έρευνα του FBI αποκαλύπτει τις πιο ανησυχητικές πτυχές του κόσμου των παιδιών influencers, ενώ η μίνι σειρά συνδυάζει συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και αναπαραστάσεις, δείχνοντας πώς η εικόνα των παιδιών μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Το όριο ανάμεσα στο παιχνίδι και την εργασία, την ιδιωτικότητα στο σπίτι και τη δημόσια παρουσία, την παιδική ηλικία και το μάρκετινγκ καταργείται σταδιακά.

Η σειρά λειτουργεί ως αντανάκλαση των πολιτικών συζητήσεων για το όριο ηλικίας πρόσβασης στα social media, ενώ υπογραμμίζει τις συνέπειες της έλλειψης σαφών ορίων στις πλατφόρμες και στο οικογενειακό περιβάλλον. Ειδικοί στην παιδική ψυχολογία και την επικοινωνία επισημαίνουν τη σημασία τέτοιων παραγωγών για την ευαισθητοποίηση γύρω από μια πραγματικότητα που συχνά μένει ανεξερεύνητη. Μιλάμε για παιδική εργασία που εμφανίζεται ως «αυθόρμητη» και αθώα, πίεση για τελειότητα και συνεχή παρουσία μπροστά σε εκατομμύρια ακολούθους. Η ψυχολογική φθορά, ο φόβος της αποτυχίας και η απώλεια ιδιωτικότητας διαπερνούν κάθε επεισόδιο, αφήνοντας το ερώτημα: Ποιος προστατεύει πραγματικά αυτά τα παιδιά που γίνονται ψηφιακές διασημότητες;

Η μίνι σειρά «Κακές Επιρροές: Η σκοτεινή πλευρά του Kidfluencing» αποτελεί μια καίρια υπενθύμιση για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και νομιμοποιούμε περιεχόμενο με πρωταγωνιστές ανήλικους, θέτοντας ερωτήματα για την ανατροφή τους και την ευθύνη των ενηλίκων και των πλατφορμών.

