Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ

Η Ελλάδα αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, κορυφαία βυζαντινολόγο και πρώτη γυναίκα πρύτανη στη Σορβόννη
Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα ανεκτίμητο πνευματικό και επιστημονικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία της θα πραγματοποιηθεί με δημόσια δαπάνη, κατόπιν κοινής απόφασης των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού. Η τελετή θα λάβει χώρα την Παρασκευή, στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών, με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων αλλά και εκπροσώπων του πολιτικού και πνευματικού κόσμου της χώρας. Προτού η σορός της οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης. Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος, η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη, άφησε πίσω της ένα πλούσιο συγγραφικό έργο που συνέβαλε καθοριστικά στη μελέτη του Βυζαντίου και των ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γεννημένη στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από γονείς μικρασιατικής καταγωγής, η ίδια μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε την επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα με τη μόρφωση και την παράδοση. Ο πατέρας της, Νίκος Γλύκατζης, ήταν έμπορος και επιστάτης κτημάτων, ενώ η μητέρα της, Καλλιρόη Ψαλτίδη, προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας. Η προσωπικότητά της και η επιστημονική της πορεία άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό και την ακαδημαϊκή κοινότητα.


Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

