Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ

Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα ανεκτίμητο πνευματικό και επιστημονικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία της θα πραγματοποιηθεί με δημόσια δαπάνη, κατόπιν κοινής απόφασης των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού. Η τελετή θα λάβει χώρα την Παρασκευή, στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών, με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων αλλά και εκπροσώπων του πολιτικού και πνευματικού κόσμου της χώρας. Προτού η σορός της οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη της.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης. Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος, η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη, άφησε πίσω της ένα πλούσιο συγγραφικό έργο που συνέβαλε καθοριστικά στη μελέτη του Βυζαντίου και των ανθρωπιστικών επιστημών γενικότερα.

Γεννημένη στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από γονείς μικρασιατικής καταγωγής, η ίδια μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε την επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα με τη μόρφωση και την παράδοση. Ο πατέρας της, Νίκος Γλύκατζης, ήταν έμπορος και επιστάτης κτημάτων, ενώ η μητέρα της, Καλλιρόη Ψαλτίδη, προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας. Η προσωπικότητά της και η επιστημονική της πορεία άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό και την ακαδημαϊκή κοινότητα.





Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

