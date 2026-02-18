Callum Turner: Αρνείται να απαντήσει αν θα είναι ο επόμενος James Bond

Ο Callum Turner βρέθηκε αντιμέτωπος με επίμονες ερωτήσεις για το μέλλον του ως James Bond κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Rosebush Pruning» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, επιλέγοντας ωστόσο να μην απαντήσει. Ο 35χρονος Βρετανός ηθοποιός, το όνομα του οποίου ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα καθώς ο Denis Villeneuve ετοιμάζει την πρώτη ταινία Bond για την Amazon, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις εικασίες.

Οι δημοσιογράφοι δεν άργησαν να θέσουν το ζήτημα, μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης. Όταν ρωτήθηκε ευθέως, ο Callum Turner απάντησε με χαμόγελο «Έχετε δίκιο, είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση. Δεν πρόκειται να το σχολιάσω». Η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, ιδιαίτερα όταν ο συμπρωταγωνιστής του Tracy Letts παρενέβη αστειευόμενος «Συγγνώμη, εγώ είμαι ο επόμενος James Bond», με τον Callum Turner να απαντά «Tracy, νόμιζα πως δεν θα έλεγες τίποτα».

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Karim Ainouz, ενώ το καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Lukas Gage και Pamela Anderson. Το ενδιαφέρον για τον πιθανό νέο 007 επανήλθε σύντομα, με τον Tracy Letts να συνεχίζει το χιουμοριστικό κλίμα, επιχειρώντας να απομακρύνει την πίεση από τον Callum Turner.

Το «Rosebush Pruning» ακολουθεί την ιστορία τεσσάρων Αμερικανών αδελφών που ζουν απομονωμένοι, ενώ οι οικογενειακές σχέσεις δοκιμάζονται όταν ο μεγαλύτερος αδελφός αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή του. Το σενάριο υπογράφει ο Ευθύμης Φιλίππου, γνωστός για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λάνθιμο σε ταινίες όπως «Κυνόδοντας», «Ο Αστακός», «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού» και «Ιστορίες καλοσύνης», ενώ η ιστορία αντλεί έμπνευση από το «Fists in the Pocket» του Marco Bellocchio.

Σε συνέντευξή του, ο Karim Ainouz τόνισε ότι η ταινία επιχειρεί να ανοίξει έναν δύσκολο διάλογο γύρω από τη βία μέσα στην οικογένεια και τις κοινωνικές δομές, δηλώνοντας «Μόνο μέσα από τον παραλογισμό μπορείς ίσως να αγγίξεις ορισμένα ζητήματα. Η μεγαλύτερη βία συχνά προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και υπάρχει ένας κύκλος που πρέπει να σπάσει».

Παρά τις έντονες φήμες και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των στοιχηματικών εταιρειών, ο Callum Turner επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας κάθε δήλωση που θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβεβαίωση για το μέλλον του ως James Bond, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από την επόμενη εποχή του θρυλικού πράκτορα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

