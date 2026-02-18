Beauty 18.02.2026

Gua Sha: Tα οφέλη που χαρίζει στο πρόσωπο, το σώμα και το τριχωτό της κεφαλής

gua_sha
Η αρχαία κινεζική τεχνική που αναζωογονεί την επιδερμίδα, μειώνει την ένταση στους μύες και χαρίζει λαμπερή και σφριγηλή όψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τεχνική Gua Sha, προερχόμενη από την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και περισσότερους οπαδούς στον κόσμο της ομορφιάς. Πρόκειται για ένα εργαλείο που γλιστρά στην επιφάνεια του δέρματος, ενισχύοντας την κυκλοφορία του αίματος, βοηθώντας τη λεμφική αποστράγγιση και συμβάλλοντας στη βελτίωση της όψης της επιδερμίδας. Αντί να εφαρμόζεται απλώς μια κρέμα ή ένας ορός εξωτερικά, το Gua Sha ενεργοποιεί το σώμα να θρέψει το δέρμα από μέσα, προσφέροντας αποτελέσματα σε βάθος.

Η τακτική χρήση μπορεί να μειώσει την ένταση στους μύες του προσώπου, να περιορίσει το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους, ενώ παράλληλα ενισχύει την κυκλοφορία και την οξυγόνωση της επιδερμίδας. Τα αποτελέσματα γίνονται ορατά με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ήδη μετά από μερικές εφαρμογές η επιδερμίδα δείχνει πιο λαμπερή, σφριγηλή και ξεκούραστη.

Gua Sha για το πρόσωπο και το σώμα

Το εργαλείο Gua Sha δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σώμα και στο τριχωτό της κεφαλής, ενισχύοντας την κυκλοφορία, ανακουφίζοντας από μυϊκή ένταση και προάγοντας την υγιή όψη των μαλλιών. Η χρήση σε συνδυασμό με ένα αγαπημένο facial oil ή mist βοηθά το εργαλείο να γλιστράει εύκολα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ενυδάτωση και η απορρόφηση των ενεργών συστατικών των προϊόντων περιποίησης.

@lafernandesss Parte 9 | Gua Sha realmente funciona e melhora muito a definição do rosto! Não vivo sem ✨ #guasha #guashatutorial #skincare #piel #guashafacial ♬ original sound – urfavmusic – urfavmusic

Πώς εφαρμόζεται

Η βασική τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος «press and stroke», όπου το εργαλείο γλιστρά σε κάθε περιοχή του προσώπου ή του σώματος, με κινήσεις προς τα έξω επαναλαμβανόμενες περίπου 10 φορές. Η πίεση προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και τις ανάγκες του καθενός. Αξίζει να ξεκινήσει κανείς με μέτρια πίεση και να παρατηρήσει πώς ανταποκρίνεται η επιδερμίδα, αυξάνοντας σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση της εφαρμογής.

gua_sha
Το υλικό του εργαλείου έχει σημασία

Τα πιο δημοφιλή εργαλεία Gua Sha είναι κατασκευασμένα από ροζ χαλαζία ή νεφρίτη. Ο ροζ χαλαζίας συγκρατεί θερμότητα και ψύχος, καταπολεμώντας σημάδια πρόωρης γήρανσης και φλεγμονές, ενώ ο νεφρίτης προσφέρει αναζωογόνηση, μειώνει πρήξιμο και ενισχύει τη λεμφική αποστράγγιση. Κάθε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική ώρα της ημέρας για βέλτιστα αποτελέσματα. Το πρωί για ενεργοποίηση και λάμψη, το βράδυ για βαθιά χαλάρωση και αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

Η Gua Sha δεν είναι απλώς μια τάση ομορφιάς, είναι μια μέθοδος που συνδυάζει αρχαία σοφία και σύγχρονη φροντίδα, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει την αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης που λείπει από τις καθημερινές ρουτίνες ομορφιάς.

