Streaming News 18.02.2026

20 χρόνια Hannah Montana: Η Miley Cyrus ετοιμάζει το πιο νοσταλγικό comeback

Το special θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου στο Disney+ και επαναφέρει εμβληματικές στιγμές της σειράς Hannah Montana με τη Miley Cyrus που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά θεατών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus θα συμμετάσχει στο επετειακό αφιέρωμα «Hannah Montana 20th Anniversary Special», το οποίο θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας Disney+. Το project σηματοδοτεί την επιστροφή της σε έναν ρόλο που καθόρισε την πορεία της στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα και συνέβαλε καθοριστικά στην εκτόξευση της καριέρας της.

www.instagram.com/mileycyrus

Σε δήλωσή της, η Miley Cyrus ανέφερε ότι «το “Hannah Montana” θα είναι πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό που ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά έγινε μια κοινή εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή μου και τη ζωή τόσων πολλών θαυμαστών και θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτή τη σύνδεση». Η ίδια πρόσθεσε ότι «το γεγονός ότι εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για τον κόσμο τόσα χρόνια μετά είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια. Αυτό το “Hannahversary” είναι ο δικός μου τρόπος να γιορτάσω και να ευχαριστήσω τους θαυμαστές που στάθηκαν δίπλα μου για 20 χρόνια».

Το επετειακό αφιέρωμα θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου στο Disney+ και θα γυριστεί μπροστά σε ζωντανό κοινό στο στούντιο. Στο πλαίσιο της παραγωγής, η Miley Cyrus θα δώσει συνέντευξη στην Alex Cooper, ενώ θα επιστρέψει σε εμβληματικές στιγμές της σειράς μέσα από αρχειακό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά και αναπαραστάσεις των αυθεντικών σκηνικών. Σύμφωνα με τη Disney, το κοινό θα ακούσει και γνώριμες μουσικές νότες που επανέρχονται στο προσκήνιο.

Η Ayo Davis, πρόεδρος της Disney Branded Television, δήλωσε ότι «το “Hannah Montana” άνοιξε τον δρόμο για πολλούς θαυμαστές ώστε να ονειρευτούν μεγάλα, να τραγουδήσουν δυνατά και να αγκαλιάσουν κάθε πλευρά του εαυτού τους, γι’ αυτό και η κληρονομιά του συνεχίζει να λάμπει μέσα στις γενιές». Η ίδια συμπλήρωσε ότι «η συνεργασία με τη Miley Cyrus σε αυτό το special είναι ένα όνειρο και θέλουμε να αποτελέσει μια ερωτική επιστολή προς τους θαυμαστές που παραμένουν το ίδιο παθιασμένοι όπως όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα σχεδόν 20 χρόνια πριν».

Το «Hannah Montana» έκανε το ντεμπούτο του το 2006 και οδήγησε τη Miley Cyrus στην παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Η σειρά προβλήθηκε για 4 σεζόν στο Disney Channel και απέσπασε 4 υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία καλύτερου παιδικού προγράμματος. Παράλληλα, οι χαρακτήρες και το brand επεκτάθηκαν σε εμπορικά προϊόντα και video games, ενώ η Disney κυκλοφόρησε και δύο κινηματογραφικές παραγωγές, το «Hannah Montana & Miley Cyrus Best of Both Worlds Concert» και το «Hannah Montana The Movie». Στο μουσικό κομμάτι, η επιτυχία της σειράς αποτυπώθηκε σε 14 πλατινένια και 18 χρυσά άλμπουμ που συνδέθηκαν με το τηλεοπτικό φαινόμενο.

Disney Hannah Montana Miley Cyrus
18.02.2026
18.02.2026

