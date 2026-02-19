Screen News 19.02.2026

Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια

Η Jennifer Aniston Η ηθοποιός μοιράστηκε σκηνή από τη θρυλική σειρά Φιλαράκια για να σχολιάσει με χιούμορ την επιτυχία της ταινίας με τους Margot Robbie και Jacob Elordi
Η Jennifer Aniston βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να σχολιάσει την επιτυχία της κινηματογραφικής μεταφοράς του εμβληματικού μυθιστορήματος της Emily Brontë «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στη μεγάλη οθόνη. Η ηθοποιός αξιοποίησε μια νοσταλγική στιγμή από τη σειρά «Τα Φιλαράκια » δημιουργώντας νέο κύμα συζητήσεων στα social media. Πιο συγκεκριμένα δημοσίευσε στο Instagram ένα παλιό απόσπασμα από το επεισόδιο «The One With Ross’ Sandwich», συνδέοντας με χιούμορ το κλασικό βιβλίο με τη σύγχρονη κινηματογραφική εκδοχή της Emerald Fennell.

Στο βίντεο που κοινοποίησε η Jennifer Aniston, η Rachel φτάνει αργοπορημένη σε μάθημα λογοτεχνίας και ζητά από τη Phoebe να της εξηγήσει τι συμβαίνει στο βιβλίο «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Με αυτόν τον τρόπο η ηθοποιός υπενθύμισε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς, σχολιάζοντας με χιούμορ τη νέα ταινία που πρωταγωνιστούν οι Margot Robbie και Jacob Elordi. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «Χάρη στη Margot Robbie και τον Jacob Elordi δεν χρειάζεται καν να το διαβάσετε», δίνοντας έναν αυτοσαρκαστικό τόνο στη δημοσίευση. 

Η ανάρτηση της Jennifer Aniston ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η οποία ξεχώρισε στο box office μετά το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς. Παρότι η κινηματογραφική μεταφορά δεν ακολουθεί κατά γράμμα το μυθιστόρημα της Emily Brontë και επικεντρώνεται μόνο σε μέρος της ιστορίας, το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει έντονο, ενώ δεν έλειψαν και αντιδράσεις για επιλογές casting, όπως η συμμετοχή του Jacob Elordi στον ρόλο του Heathcliff.

Το επεισόδιο που μοιράστηκε η Jennifer Aniston θυμίζει την κόντρα ανάμεσα στις Rachel και Phoebe σχετικά με τη μελέτη του βιβλίου, με την πρώτη να επιδιώκει να μάθει πραγματικά το αντικείμενο και τη Rachel να αντιμετωπίζει το μάθημα πιο επιδερμικά. Η αναβίωση αυτής της σκηνής μέσα από την ανάρτηση της Jennifer Aniston δημιούργησε ένα νοσταλγικό κλίμα, συνδυάζοντας την τηλεοπτική ιστορία των «Friends» με τη σύγχρονη κινηματογραφική επικαιρότητα.

Η κίνηση της Jennifer Aniston απέδειξε πως η επιρροή της σειράς «Friends» παραμένει ισχυρή, ακόμη και δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της, ενώ παράλληλα λειτούργησε ως μια ευρηματική μορφή προώθησης για την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η οποία συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των θεατών στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Emerald Fennell Friends Jacob Elordi Jennifer Aniston Margot Robbie βιβλιο Τα Φιλαράκια
