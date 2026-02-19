Celeb News 19.02.2026

Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση

xristos_mastoras
Επ’ αόριστον αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του.
Μαρία Χατζηγιάννη

Επ’ αόριστον αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους. Η υπόθεση είχε προγραμματιστεί για εκδίκαση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Μέλισσες» βρέθηκε κανονικά στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που είχε διενεργήσει το αλκοτέστ στο μπλόκο, όμως η δίκη ανεστάλη λόγω παρέλευσης ωραρίου. Πρόκειται για την τέταρτη αναβολή της υπόθεσης, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα ορίσει σε προσεχές διάστημα την επόμενη ημερομηνία εκδίκασης.

Η δήλωση του Χρήστου Μάστορα

Αποχωρώντας από το δικαστήριο, ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε. Δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Παρά τις αναβολές, ο γνωστός τραγουδιστής δείχνει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει την υπόθεση με υπευθυνότητα, επιβεβαιώνοντας ότι σέβεται τη νομική διαδικασία και περιμένει την οριστική εκδίκαση.

Η νέα ημερομηνία θα καθοριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, κλείνοντας έναν κύκλο αναβολών που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.


19.02.2026
19.02.2026

