Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση

Επ’ αόριστον αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του.

Επ’ αόριστον αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους. Η υπόθεση είχε προγραμματιστεί για εκδίκαση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Μέλισσες» βρέθηκε κανονικά στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που είχε διενεργήσει το αλκοτέστ στο μπλόκο, όμως η δίκη ανεστάλη λόγω παρέλευσης ωραρίου. Πρόκειται για την τέταρτη αναβολή της υπόθεσης, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα ορίσει σε προσεχές διάστημα την επόμενη ημερομηνία εκδίκασης.

Η δήλωση του Χρήστου Μάστορα

Αποχωρώντας από το δικαστήριο, ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε. Δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Παρά τις αναβολές, ο γνωστός τραγουδιστής δείχνει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει την υπόθεση με υπευθυνότητα, επιβεβαιώνοντας ότι σέβεται τη νομική διαδικασία και περιμένει την οριστική εκδίκαση.

Η νέα ημερομηνία θα καθοριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, κλείνοντας έναν κύκλο αναβολών που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.





