Χρήστος Δάντης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επέμβαση στο χέρι

Μετά την επέμβαση, ο τραγουδιστής μιλά για την περιπέτεια υγείας του και στέλνει μήνυμα ευγνωμοσύνης λίγο πριν την επανεμφάνισή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Αισιόδοξος και εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Χρήστος Δάντης στην πρώτη του δημόσια ανάρτηση μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε. Ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Ο καλλιτέχνης είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, καθώς το πρόβλημα στο χέρι του ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, η κατάσταση ήταν επιβαρυμένη, γεγονός που οδήγησε σε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Μέσα από τη νέα του ανάρτηση, ο Χρήστος Δάντης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα πράγματα. Όπως ανέφερε, όταν αναλογίζεται την κατάσταση στην οποία μπήκε στο νοσοκομείο και τη συγκρίνει με το πόσο σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή, το μόνο συναίσθημα που κυριαρχεί είναι η ευγνωμοσύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χειρουργό που ανέλαβε την επέμβαση, Γιώργο Μάζη, καθώς και στην ιατρική του ομάδα, τονίζοντας πως του «έδωσαν πίσω» το χέρι του και μαζί τη δυνατότητα να επιστρέψει εκεί όπου νιώθει ότι ανήκει: μπροστά στο κοινό του.

Παρά την περιπέτεια υγείας, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως ήδη προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή την Παρασκευή, δείχνοντας αποφασισμένος να αφήσει πίσω του το δύσκολο αυτό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες νωρίτερα η Ασημίνα Χατζηανδρέου είχε ενημερώσει το κοινό για την αναγκαστική ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του, εξηγώντας ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν επιβεβλημένη και άμεση.

Πλέον, όλα δείχνουν πως ο Χρήστος Δάντης μετρά αντίστροφα για την επάνοδό του, έχοντας στο πλευρό του τόσο τους γιατρούς όσο και το κοινό που του στέλνει μηνύματα στήριξης.

19.02.2026
